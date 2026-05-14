Petro anuncia nuevos decretos sobre fondos privados y traslado de recursos a Colpensiones pese al freno del Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro afirma que ejercerá su competencia constitucional frente a los intentos de las EPS y los fondos privados de pensiones de eludir el control del gobierno.- crédito Presidencia

El presidente de Gustavo Petro anunció este miércoles 13 de mayo que el Gobierno expedirá nuevos decretos y resoluciones relacionados con los fondos privados de pensiones y el traslado de recursos a Colpensiones, pese a la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto con el que el Ejecutivo buscaba mover cerca de 5 billones de pesos desde las AFP al régimen público.

El anuncio se produjo durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño y se da en medio de la creciente controversia entre el Gobierno y sectores de la rama judicial, luego de que el alto tribunal frenara temporalmente el Decreto 415 de 2026.

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Petro defendió sus facultades constitucionales

Durante su intervención, el mandatario aseguró que actuará con base en las competencias constitucionales que, según afirmó, le corresponden como presidente de la República.

“Entonces, yo tengo una competencia constitucional y la ejerzo. Porque si no, ¿para qué me eligieron?”, manifestó Petro durante el consejo de ministros.

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El jefe de Estado sostuvo que tanto las EPS como los fondos privados de pensiones estarían intentando “escaparse” del control del Ejecutivo mediante decisiones judiciales y cuestionó que, según él, existan intereses económicos detrás de esas actuaciones.

Además, señaló directamente a los propietarios de los fondos privados de pensiones y de las EPS, asegurando que son actores con poder económico que buscan frenar las decisiones del Gobierno.

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“Voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con Petro, "propietarios de EPS y fondos privados de pensiones están vulnerando la Constitución, la competencia del presidente y el mandato del pueblo". - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Gobierno advierte medidas administrativas y penales

En su intervención, el presidente Petro también confirmó que el Ejecutivo tomará nuevas acciones si los fondos privados no trasladan los recursos de afiliados que decidieron pasar a Colpensiones.

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El mandatario aseguró que el artículo 76 de la reforma pensional continúa vigente y debe cumplirse, razón por la cual pidió a la Secretaría Jurídica de Presidencia actuar frente a funcionarios que, según dijo, hayan desconocido esa disposición.

Además, lanzó advertencias directas sobre posibles sanciones.

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“Si los fondos privados no devuelven los ahorros conforme a las sentencias de la Corte Suprema, se iniciarán acciones administrativas y penales”, indicó.

Petro también ordenó a la Superintendencia Financiera adoptar medidas relacionadas con la vigilancia de las entidades que administran recursos públicos provenientes de cotizaciones de los trabajadores colombianos.

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Petro reiteró críticas contra fondos privados y EPS

Durante el consejo de ministros, el jefe de Estado insistió en que los dueños de las AFP y las EPS estarían vulnerando las competencias del presidente y desconociendo la Constitución.

El mandatario afirmó que el Gobierno tiene facultades de inspección, vigilancia y control sobre entidades financieras y aseguradoras, citando el artículo 189 de la Constitución.

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“Los señores dueños de las administradoras de fondos privados de pensiones que manejan el ahorro público de las cotizaciones de los trabajadores (...) también hacen lo mismo para escaparse del control del presidente de la República”, expresó.

Asimismo, cuestionó mensajes difundidos sobre el traslado de afiliados desde fondos privados hacia Colpensiones.

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“Frases como: ‘si se trasladan, pierden sus ahorros’, eso no está en la ley, eso es una trampa y un engaño al pueblo y es un delito”, sostuvo el mandatario.

La entidad pública Colpensiones se mantiene en el centro del debate por el traslado de recursos desde fondos privados. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta.

Trabajadores tendrán plazo para trasladarse de fondo

Otro de los anuncios hechos por el presidente fue que los trabajadores que estén a 10 años o menos de cumplir la edad de pensión podrán trasladarse libremente de régimen pensional hasta el próximo 16 de julio.

Desde el Gobierno consideran que esa posibilidad sigue vigente mientras se resuelve el futuro jurídico de la reforma pensional, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional.

La decisión del Consejo de Estado que desató la controversia

El choque entre el Gobierno y las altas cortes se intensificó luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 415 de 2026.

La decisión judicial frenó el traslado inmediato de aproximadamente 5 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, medida que el Ejecutivo consideraba necesaria para el pago de futuras obligaciones pensionales.

Sin embargo, el alto tribunal concluyó que el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria al modificar mediante decreto aspectos esenciales definidos previamente por el Congreso en la ley de reforma pensional.

Según lo aprobado por el Legislativo, los recursos de los afiliados que decidieran cambiarse de régimen debían permanecer administrados por las AFP hasta que se consolidara el derecho pensional.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el decreto expedido por el Ejecutivo alteró precisamente el momento en el que esos recursos debían ser trasladados, razón por la cual decidió suspenderlo de manera provisional mientras se estudia el fondo del asunto.

El Consejo de Estado suspendió el decreto que permitía el traspaso de 5 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones. - crédito Colprensa

Crece la tensión entre el Gobierno y la rama judicial

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se producen después de varios días de fuertes cuestionamientos del mandatario contra la decisión del Consejo de Estado y contra algunos sectores relacionados con los fondos privados de pensiones.

Incluso, el presidente anunció acciones legales contra el magistrado ponente de la decisión, Enrique Ibáñez, y llamó “ladrón” al presidente de Asofondos, Andrés Velasco.