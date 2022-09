Luisa Fernanda W despejó dudas si mostrará o no el rostro de su segundo hijo

Luisa Fernanda W, influenciadora y empresaria colombiana, habló de mostrar o no el rostro de su segundo hijo. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W está próxima a recibir en su hogar a su segundo hijo, Domenic, por lo que el interés de sus seguidores en el bebé se ha despertado en sus más recientes apariciones en Instagram. A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la paisa resolvió varias inquietudes de los internautas con respecto al bebé, fruto de la relación que sostiene con el cantante de música popular Pipe Bueno.

En la popular caja de preguntas de Instagram, sus seguidores preguntaron por el grado de privacidad que tendrá con el menor, siguiendo los pasos de otras figuras públicas que también han optado por mantener oculto el rostro de sus hijos como el caso de Camilo y Evaluna, Mike Bahía y Greeicy, J Balvin y Valentina Ferrer e incluso, Cristina Hurtado y Josse Narváez, durante los primeros meses.

“¿Tú si vas a mostrar la cara de Domenic tan pronto nazca?”, fue el interrogante que lanzó la internauta a la creadora de contenido, a lo que inmediatamente respondió: “Yo la verdad no lo sé, pues porque por ejemplo con Máximo, yo la cara de él la mostré como a los 15 días y yo no estaba pensando ¿Será que muestro la cara del niño? ¿Será que no?”, fueron las primeras declaraciones que entregó Luisa Fernanda a sus seguidores.

Posteriormente, agregó que simplemente dejará que las cosas fluyan con este segundo embarazo, pues ha habido cambios con respecto a lo que ocurrió con Máximo y agregó que respeta las opiniones de otras celebridades que toman ese tipo de decisiones en bienestar de sus hijos.

“Yo simplemente dejé que las cosas fluyeran y, en este caso, pues que fluyan, esperemos a ver. Igual y, por ejemplo, yo respeto mucho la opinión de las personas que no la muestran. Las que sí, cada quien, o sea, ni lo uno ni lo otro está bien o mal, la verdad, pues según mi opinión, ¿no? Entonces que fluya”, concluyó.

Las declaraciones que entregó la paisa a través de sus InstaStories sirvieron para que los internautas reaccionaron en algunos casos de forma positiva, ya que quiere proteger la identidad del menor; sin embargo, hubo a quienes les molestó la respuesta, esto debido a que durante todo el embarazo dejaron ver el crecimiento de la pancita y cuando nace, ya quieren privacidad.

A continuación, la respuesta de Luisa Fernanda W si dejará ver el rostro de su hijo tan pronto nazca:

La creadora de contenido no está segura si mostrar o no el rostro del bebé cuando nazca

Luisa Fernanda W reclamó a las mujeres por atacarse entre ellas

El pasado lunes 26 de septiembre quiso abrir conversación sobre un tema en particular: “¿Qué nos pasa a las mujeres que nos encanta atacarnos entre nosotras?”, fue uno de los interrogantes que se planteó y sobre el que quiso profundizar con sus seguidores, ya que aseguró que las mujeres no sienten empatía entre ellas y contrario a esto, lo primero que buscan es la caída de otra para intentar superarla.

“Analizando comentarios de algunas mujeres en mi perfil me quedo impresionada cómo muchas no están preparadas para ser empáticas con otra mujer. Siento que las mujeres estamos en una lucha constante de respetarnos unas a otras, de tener empatía, pero siento que algunas mujeres no están preparadas para eso porque si ven a una caída van y se le tiran encima como para terminarla de rematar... ¿Qué nos pasa a las mujeres que nos encanta tanto atacarnos entre nosotras? Yo no tengo como el corazón de atacar otra mujer”.

También resaltó que cada quien tiene su propio potencial y hay que dejar de fijarse en lo que hacen los demás; “sino que hay personas que no lo creen y necesitan sentirse superiores a otros criticándolos, bajándolos a su nivel de frustración”.

