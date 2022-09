Máximo y su emotiva reacción al ver a Luisa W en la portada de un folleto

Luisa Fernanda W quiere ser un modelo a seguir para sus hijos. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W está preparándose para dar a luz a su segundo hijo. A través de redes sociales afirmó, mientras estuvo hospitalizada, que dejaría de subir contenido por un tiempo debido a que los médicos le habían indicado que debía guardar reposo porque su segundo bebé está en camino; sin embargo, hace algunos días volvió a su trabajo en medios digitales como Instagram y continuó difundiendo sus actividades tradicionales con su familia.

La influenciadora ha sido ejemplo para las madres que están esperando concebir a sus retoños y para quienes no quieren detener su vida laboral por la crianza de sus hijos. Infortunadamente, a la esposa de Pipe Bueno la han criticado porque algunos usuarios consideran que las tareas que realiza no requieren de esfuerzo y el hecho de crear contenido ‘‘no es un trabajo real‘’.

Quienes la admiran afirman hace su mejor esfuerzo por cambiar la perspectiva de las personas que la juzgan constantemente, por lo que cuando muestra sus labores como madre se esmera en hacerle ver a las personas que es un modelo a seguir tanto para su pequeño Máximo y su retoño, Domenic, quien está pronto a nacer.

Su primer hijo, que en menos de dos meses cumplirá apenas dos años de edad, no tiene una perspectiva adulta en la que diferencia los logros o fama que tienen sus padres, pero está más que claro que, como cualquier menor de edad, se emociona cada que ve su rostro en cualquier papel o pantalla.

Máximo se muestra muy feliz al ver una foto de su madre en una portada de un folleto. Instagram:@enlamovidacol

En esta ocasión la cantante de 29 años le mostró a su hijo mayor que había sido la imagen principal en lo que parece ser un folleto para promocionar los nuevos lanzamientos de su marca de maquillaje, al que le puso de nombre DIVVA.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram publicó una corta grabación en la que se muestra desde la comodidad de su casa. Tal como se ve en el clip, Luisa le pregunta a su bebé ‘’Máximo, ¿Quién es esta?‘’. Sin dudarlo un segundo le responde con voz segura y fuerte ‘‘Mamá‘’. Al final ella asiente y le indica: ‘’Síii, ella es la mamá‘’.

El primer hijo de Pipe Bueno hizo que varias personas le dejaran comentarios a la empresaria y aficionada por el maquillaje. Se destacan, en su gran mayoría, los de varios internautas que consideran emotivo el hecho de que el menor de edad saliera corriendo con la fotografía de su madre aludiendo a que está emocionado por verla en cualquier lugar y que deje en evidencia el amor que le transmiten sus progenitores en casa.

Aunque estuvo en pasados días en un centro médico, algunos haters han juzgado a Fernanda W porque no ha trabajado con la misma frecuencia y rapidez como lo hacía antes. No obstante, la influenciadora está acostumbrada, desde que inició a trabajar en la red, a los señalamientos de las demás personas por lo que es consiente que, estando a pocos días de traer al mundo a Domenic, no se va a arriesgar a sufrir de estrés o carga laboral por los comentarios de los demás.

Asimismo, tiene claro que detrás de ella hay más personas que la apoyan en su labor en la red, así que en las últimas horas decidió difundir en sus Instastories exclusivamente las opiniones positivas que recibe por parte de sus más de sus 17.7 millones de seguidores. Le agradeció a una de sus miles de fanáticas, tal como se ve en la siguiente imagen:

Luisa Fernanda W compartió en redes sociales ''la buena energía'' que le transmiten algunos de sus seguidores. Instagram: @luisafernandaw

