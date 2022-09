Carlos Antonio Vélez volvió a la carga contra James Rodríguez: “Estaba pendiente de las cámaras, quería que lo vieran”

Carlos Antonio Vélez no se guardó nada contra James. Fotos: Captura de pantalla (Win Sports) / REUTERS (Manaure Quintero)

Carlos Antonio Vélez habló una vez más sobre lo que vio en James Rodríguez en los dos partidos amistosos de la Selección Colombia contra Guatemala y México en donde consiguió la victoria en las dos ocasiones, sufriendo un poco más con los manitos sobre el primer tiempo.

El cucuteño logró un gol ante los guatemaltecos, pero ante los mexicanos se vio fatigado y sin opción de poder establecer un juego rápido y dinámico como lo estaban proponiendo los oponentes durante la primera parte del partido, esto fue motivo de crítica por parte de Vélez quien tildó de “trotadores” y “antigüedades” a jugadores como James y Falcao, mientras pedía que no fueran más llamados a la selección.

“A mí me cuesta muchísimo que unas cosas tan claras no se entiendan. ¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao? Imposible, ya pasaron, al contrario, a mí me da mucha pena”, comentó en una de sus columnas para el programa ‘Palabras Mayores’ de RCN Radio.

Esta vez se refirió a Rodríguez por la forma en que celebró los goles de sus compañeros durante el partido con México, pues dijo que parecieron “Los abrazos de James se veían artificiales”, dijo el periodista.

Le puede interesar: Carlos Antonio Vélez atacó nuevamente a los veteranos de la selección Colombia: “Las antigüedades no van más”

Vélez dijo que James quería ser observado, pues constantemente miraba las cámaras mientras festejaba con sus compañeros de equipo el haber ganado el encuentro: “estaba pendiente de las cámaras, quería que lo vieran”.

Video: Federación Colombiana de Fútbol

Puede leer: Álex Flórez podría quedar inhabilitarlo para ejercer cargos públicos: Procuraduría le abrió investigación

Todo esto habría nacido a partir de los rumores de una supuesta ruptura de relaciones dentro del camerino entre algunos jugadores durante las últimas fechas de Eliminatorias cuando el equipo estaba al mando del portugués Carlos Queiroz y cayeron contra Ecuador y Uruguay por goleada, lo que posteriormente resultó siendo clave para que el seleccionado nacional no clasificara al Mundial.

Durante casi un año, dicho rumores no se han esclarecido, por lo que los comentarios sobre esa supuesta eventualidad no dejan de aparecer aún, cuando se quiere empezar un nuevo ciclo con la Selección Colombia de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo.

Incluso, los buenos resultados se han conseguido en los dos últimos encuentros gracias al trabajo colectivo que demostraron los jugadores nuevos y antiguos, lo que permitió que en caso de que haya rencillas no se evidenciaran en el terreno de juego.

Por ahora, James se podrá concentrar, ahora sí, en lo que será su debut con su nuevo equipo, el Olympiacos de Grecia a donde llegó como agente libre tras llegar a un acuerdo con el equipo Al Rayyan con el que tenía un acuerdo hasta el 2024, pero en donde finalmente no encontró el derrotero deseado para desarrollar su fútbol, saliendo, entre otras cosas escuchando el desánimo de los hinchas del equipo, quienes en el último partido del equipo lo esperaron a las afueras del estadio para reprocharle su poca disposición de juego.

Con un nuevo aire, el cafetero espera poder volver a ser protagonista dentro de su equipo al que llega para reencontrarse con su excompañero en el Real Madrid, Marcelo, con el que podrían hacer un buen trabajo colectivo.

SEGUIR LEYENDO: