Carlos Antonio Vélez atacó nuevamente a los veteranos de la selección Colombia: “Las antigüedades no van más”

Carlos Antonio Vélez salió en vivo con unas declaraciones bastante fuertes para los jugadores de la Selección Colombia que ayer disputaron el partido con México, sobre todo con los futbolistas más veteranos del equipo a quienes tildó de “trotones” y “antigüedades” a las que deberían dejar ya por fuera de las convocatorias.

Como es costumbre en el periodista, emitió su opinión frente a lo que pasó durante todo el partido dado que en un principio la tricolor perdía por dos goles cuando el reloj marcaba 30 minutos de juego. El primer tanto llegó sobre los 6 minutos de tiro penal cobrado por Alexis Vega y el segundo por Gerardo Arteaga en una jugada en la que queda frente a David Ospina para luego lanzar un remate que lo dejó sin opciones.

Hasta ahí participó James Rodríguez y Falcao García como inicialistas, llevándose las críticas; sin embargo, cuando se llegó el segundo periodo de juego, los cambios surtieron efecto, ambos salieron y la dinámica del equipo cambió con jugadores como Luis Sinisterra, Jorge Carrascal y Santos Borré.

Teniendo como eje a Juan Guillermo Cuadrado la disposición del equipo mejoró de cara a ser más agresivos en la búsqueda del gol, lo que le permitió acercarse hasta encontrar el primer tanto en el 49 y el segundo a los 52 con Sinisterra, mientras que el cierre lo hizo Wilmar Barrios con un tremendo remate al arco rival sin dejar caer el balón tras una asistencia impecable de Borré.

Todo se dio para que, por fortuna, el equipo colombiano lograra una victoria importante e interesante, pero también para que las críticas hacia los jugadores más experimentados fueran mucho más criticados por parte de Vélez, quien dijo:

“El veterano que esté bien, que juegue. Si aquí tuviéramos a Luka Modric, titular, y Asprilla, Carrascal y los demás me esperan. Si tuviéramos a Karim Benzema, titular, y usted Borré, Durán y Estupiñán me esperan. ¿Pero con los que estamos trayendo? Por favor”, dijo en vivo en el programa de análisis de Win Sports, Planeta Fútbol.





Asimismo, Carlos Antonio aseveró que el ritmo de juego es diferente cuando están los jugadores veteranos en el terreno de juego versus cuando están los jugadores más jóvenes, por lo que dice que su hora de estar en la selección ya pasó: “A mí me cuesta muchísimo que unas cosas tan claras no se entiendan. ¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao? Imposible, ya pasaron, al contrario, a mí me da mucha pena”.

El periodista se mostró molesto por la decisión del técnico Néstor Lorenzo de llamar a jugadores como Falcao y James, por lo que en los comentarios que se pueden leer le piden que “no les dé tan duro a los más experimentados”, pues algunos argumentan que pueden estar en el equipo para aportar experiencia, mientras que otros están de acuerdo con Vélez, otros defienden el juego de los jugadores veteranos como Cuadrado.

Finalmente, se refirió a que Falcao en cualquier momento anotará un gol y dijo “y lo cantaré como canté todos sus goles”, pero pidió que no le hagan más daño, mientras que sobre James fue mucho más contundente con sus palabras: “al otro muchacho le han querido ayudar, la buena intención, las obras de caridad, pero ya se cumplió con eso”, aseguró Vélez.

