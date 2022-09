Miguel Uribe anunció nuevas protestas en contra del gobierno de Gustavo Petro: “Esto hasta ahora comienza”

El senador del Centro Democrático fue uno de los líderes en las marchas en contra del gobierno de Petro. Foto: @MiguelUribeT

El gobierno de Gustavo Petro ha cumplido un poco más de 50 días dirigiendo el país y ya tuvo su primera manifestación en contra organizada por la oposición. Miles de personas salieron a las calles a expresar su voz de rechazo en contra de algunos de los proyectos que esperan implementar en un futuro cercano. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue uno de las figuras políticas que se manifestó junto a los ciudadanos.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali se registraron varias marchas que contaron con la participación de miles de ciudadanos quienes expresaron su rechazo en contra de la reforma tributaria, la Paz total, el incremento del combustible, entre otras. La gran mayoría de estas marchas se llevó a cabo con total normalidad y sin alteraciones al orden público.

El senador Miguel Uribe Turbay hace parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y en varias ocasiones ha cuestionado y criticado algunas de estos proyectos; como era de esperarse, salió a las calles para manifestarse en contra del jefe de Estado y tras la jornada se mostró entusiasta por el resultado y destacó que sí es posible salir a marchar “sin destruir la ciudad”.

“Marchar sin destruir la ciudad, atacar la fuerza pública o afectar el comercio… SI ES POSIBLE. Gracias a los miles de colombianos y familias que hoy salieron a las calles. Esto hasta ahora comienza. ¡Fuerza Colombia!”, aseguró Miguel Uribe Turbay en sus redes sociales.

En un video publicado en sus redes sociales el congresista afirmó que, “aquí estamos, salimos a marchar para recordarle a Gustavo Petro y al gobierno que ganaron por un margen muy pequeño, que somos más de 10 millones de colombianos que nos tiene que escuchar, no nos puede pasar por encima, las reformas que está proponiendo tienen que ser para todos los colombianos, no solo para los que creen en él”.

Y agregó, “desde el Congreso voy a representar a esos 10 millones y medio que no creemos en este gobierno y en lo que está haciendo. Siempre primero Colombia, dispuestos a apoyar lo que funciona pero nos opondremos firmemente a lo que le haga daño a los colombianos”.

Luego el senador volvió a destacar que sí es posible marchar sin destruir las ciudades, además envió un mensaje al gobierno de Petro para que no atropelle a las personas impulsando “medidas y reformas” que le hacen daño a todos los ciudadanos.

“No estamos solos, podremos ser la minoría en el Congreso pero somos la mitad del país, con marchas pacíficas, sin enfrentar a la fuerza pública, sin destruir las ciudades, sí se puede y no nos vamos a rendir (...) por más difícil que parezca vamos a recuperar el país y lo vamos a hacer para todos los colombianos, aquí la mitad del país sale a decirle al gobierno que no nos puede atropellar, no puede impulsar medidas y reformas haciéndole daños a todos los colombianos”, afirmó.

