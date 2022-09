‘Los simios gobernando, qué educación puede tener un negro’: los comentarios racistas en contra de Francia Márquez durante las manifestaciones

Ataque racista en medio de las marchas en contra del presidente Petro. Captura: Diáspora Social

La gran marcha nacional, convocada para el pasado lunes 26 de septiembre en diferentes ciudades del territorio nacional, estuvo marcada por contrastes, si bien, el balance fue positivo en torno a posibles disturbios y demás incidencias, también se generaron algunos actos de intolerancia reprochables por parte de ciertos marchantes; tal como sucedió en el centro de Bogotá con una mujer que emitió frases racistas en contra de la vicepresidenta.

La mujer se identificó con Esperanza Castro, en un video publicado por la cuenta Diáspora Social, la señalada arremete contra el Gobierno Nacional en medio de su derecho legítimo a la protesta, sin embargo, sus comentarios han sido rechazados por diferentes sectores y personalidades, quienes catalogan su pronunciamiento como objeto de rechazo por la alta carga racista y despectiva que maneja.

Castro se refiere a la vicepresidenta Francia Márquez como “simio”, situación que ha tenido antecedentes e incluso se ha ido a análisis judicial, tal como sucedió con la cantante Mabelle, quien comparó a Márquez con ‘King Kong’. En esta oportunidad, la polémica mujer arremetió contra la raza negra, asegurando que estos cometen actos delictivos y no tienen ningún tipo de educación.

“Ay pobrecito, y el simio ese qué porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando. Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro; los negros roban, atracan y matan, qué educación tienen”.

Frente a sus señalamientos, la mujer argumentó que las personas de tez blanca no infringían la ley. De igual forma, justificó que era necesario movilizarse porque en el poder estaba un “guerrillero”, a su vez, realizó la comparativa con el vecino país de Venezuela, trayendo a colación a Diosdado Cabello y asegurando que todo lo que estaba pasando era producto de lo que ella denominaba “Convenio de Río de Janeiro”.

“Los blancos no, no mucho, te parece que uno no se debe manifestar cuándo se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando, te parece bonito Venezuela, que está regida por el Cartel de los Soles y ahora, que con Diosdado Cabello, ¿es un santo igual a Petro?, sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro, volver a América latina comunista”, expresó Castro.

Mujer arremete de manera racista en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Vídeo: Diáspora Social

En su enfática arremetida en contra del comunismo, Esperanza Castro destacó el proceso que vivió Alemania en tiempos del ‘Muro de Berlín’, cuando la nación Europea fue dividida por contrastes sociales. Si bien, era notorio el cambio que tenía dicho país, según la manifestante, al emporio capitalista le tocó reconstruir los presuntos estragos del comunismo.

“En qué país del mundo, en qué país del mundo empezando por Alemania triunfó el comunismo, no le tocó a Alemania capitalista reconstruir a la comunista, en dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo, en qué país del mundo surgió la idea que el comunismo es bueno; empecemos por Alemania, Alemania le tocó reconstruir desde todos los pobres.

La mujer finalmente resaltó su profesión, asegurando que en las últimas elecciones votó por Rodolfo Hernández y que se consideraba ‘Uribista’, ponderando su amor por el expresidente: “Yo soy mercadotecnóloga y amo Álvaro Uribe con alma vida y sombrero, el mejor presidente que tuvo Colombia, voté por Rodolfo”, puntualizó.

