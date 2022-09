Desde ¿cómo va a cambiar la marihuana por petróleo? y otros ‘argumentos’ en la protesta del 26 de septiembre

Miles de usuarios se movilizaron este 26 de septiembre en Colombia y en diferentes puntos del mundo, dando afirmaciones que fueron controversiales. Foto: Twitter @EnriqueTeacher1

El vocero de las manifestaciones del 26 de septiembre en contra del Gobierno de Gustavo Petro, Pierre Onzaga, dijo a CNN: “No nos dice para qué va a ser ese dinero (el de la reforma tributaria) y no es una reforma que busque generar empleo, generar desarrollo. De hecho, le vende a los colombianos la idea de que es una reforma de los 4.000 más ricos y parece ser para los 48 millones de colombianos más ricos”.

Sin embargo, cabe recordar que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que el dinero recolectado se irá a programas sociales. Así lo expresó al comienzo del foro sobre la “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social’' que convocó la Comisión Tercera del Senado en Barranquilla para analizar los alcances del proyecto de ley que tramita el Congreso con mensaje de urgencia.

Ante el panorama que se presentó durante la mañana y tarde del 26 de septiembre de 2022, el Ministerio del Interior informó: “Unas protestas que se desarrollaron en términos de total normalidad en todo el territorio de la República, hubo marchas de todo tipo, de 40 personas, de 50 personas, de 500 y de varios miles en Antioquia que han salido a protestar, todas en absoluta tranquilidad”.

Le puede interesar: Iván Moreno y las razones de la Corte Suprema para negar otra vez su solicitud de libertad

El presidente Gustavo Petro se refirió a las movilizaciones en contra de su Gobierno y las reformas que plantea: “Siempre se respetará su derecho a expresarse. Pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia”, escribió Petro.

Aunque la opinión pública sabía muy bien sobre las protestas y por qué la oposición del gobierno había tomado esta decisión, algunos manifestantes no tenían claro la razón de estar con las banderas de Colombia en la calle. Ante esta situación, Infobae Colombia recopiló las afirmaciones despistadas de algunos manifestantes.

Un claro ejemplo fue del señor que tuvo que leer de un papel que llevaba consigo, ya que a la respuesta de la pregunta de ¿por qué marchaba? hecha por una periodista en la ciudad de Cali, su argumento lo dio tímidamente mientras se rascaba la cabeza y sostenía el palo que llevaba:

“Marchamos hoy por el asunto del carbón, no queremos médicos cubanos -en ese momento se pone las gafas y lee- también, no queremos médicos cubanos, no queremos cédula electrónica” dijo el señor. Tomado del Twitter @EnriqueTeacher1.

Otro caso particular se vio en Bogotá, cuando una internauta le preguntó a una mujer que llevaba un letrero que decía: “asistencialismo: no pereza y pobreza”, ¡por qué marchaba hoy? La pregunta la quiso esquivar en su momento, pero se sintió atrapada por la cámara y respondió: “esta marcha ya estaba anunciada”.

La internauta le refuta “es que yo no vivo aquí y quisiera saber por qué están marchando”, la mujer responde: “mira los letreros, mira lo que dicen, escucha lo que dice la gente” mientras se va alejando de la cámara y se reúne con unas cuantas personas y le da la espalda a la cámara.

Otro periodista le pregunta a un manifestante la razón de por qué protesta y él toma su bandera y lee en ella; “no a la protesta”; sin embargo, la bandera de Colombia decía “no a la reforma de Petro”. El mismo periodista le pregunta a otra manifestante la razón de estar en la calle y ella dice con una convicción “salgo a marchar por las nuevas reformas políticas de Petro que está loco, no lo podemos dejar”; el periodista le pregunta cómo cuál y ella responde “¿cómo va a cambiar la marihuana por petróleo, tiene huevo”. a través de la cuenta en Twitter @SebastianFN2

SEGUIR LEYENDDO: