La “defensa” del senador Álex Flórez tras agredir a un policía en Cartagena: “Me eligieron para hacer leyes, no para ser ejemplo”

Alex Flórez, senador de la República, no mostró visos de arrepentimiento por los hechos que se presentaron en las últimas horas y que lo tienen en el ojo del huracán, debido a que insultó a un agente de Policía mientras estaba bajo efectos del alcohol.

El congresista dio una entrevista a Blu Radio y comentó que no se va a disculpar por lo ocurrido, acudiendo a que es humano y la situación que se presentó corresponde a una discusión natural entre un ciudadano y un policía: “No entiendo cual es el drama, tuvimos una discusión bastante caldeada en un momento de tragos. Hay gente que no le gusta que uno sea humano y no me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno”.

Según Flórez los hechos se dieron porque “No me gustó la forma y les reclame de manera bastante airada a algunos miembros. No me voy a arrepentir en tener discusiones así tan naturales. Lamentablemente hay miembros de la fuerza pública que se comportan de una manera bastante triste y que por el hecho de ser congresista no estoy dispuesto a guardar silencio a estas cosas”, dijo en medio de la entrevista.

Sin embargo, dejó una polémica frase que posteriormente generó múltiples críticas en redes sociales, pues dijo que fue elegido para “hacer las leyes y no para comportarse como un ejemplo nacional”.

Posterior a las controversiales declaraciones, el congresista salió en redes sociales con un comunicado en el que reflexionaba sobre sus palabras y finalmente ofreciendo disculpas por su actuar: “De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”.

En el comunicado Flórez se disculpó con los policías y el personal del Hotel Caribe en Cartagena, quienes según dijeron, tuvieron que llamar a las autoridades luego de que el senador tomara una mala actitud cuando pretendía entrar con una mujer al hotel sin previo registro, lo que por desde luego era un requisito normal del lugar.

Los Policías habrían llegado con la intención de controlar la situación, pero fueron recibidos con insultos y acusaciones fuertes, tildándolos de “asesinos”: “Acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo”.

Por los actos del congresistas y las acusaciones proferidas a la institución, anunciaron que interpondrán una denuncia penal por injuria y calumnia contra Alex Flórez del Pacto Histórico.

Ante esto, la Comisión de Ética del Congreso de la República ha decidido abrirle una investigación disciplinaria para identificar lo sucedido: “Esta investigación se abre de oficio y se le da inicio para darle las plenas garantías y garantizarle el debido proceso al senador Álex Flórez. Esta investigación se da a partir de la resolución 03 del dos de septiembre del año 2022″, comunicó John Jairo Roldán, presidente de la Comisión de Ética.

