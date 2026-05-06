Tras salida de la encuestadora GAD3 de Colombia, otras firmas analizan viabilidad para continuar haciendo mediciones: no descartan retirarse

La consultora GAD3 suspende la publicación de encuestas electorales en Colombia tras cuestionar los criterios de la Comisión Técnica sobre la nueva normativa - crédito Fundación pares y GAD3/Linkedin

El reciente retiro de GAD3 del mercado de mediciones en Colombia por cuenta de las nuevas disposiciónes de la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) despertó la inquietud de las más importantes encuestadoras que, por estos días, cobran importancia de cara a la primera vuelta presidencial.

De hecho, la decisión de la encuestadora motivó a otras compañías a reconocer que las nuevas normas también les ha generado obstáculos similares, aunque, por ahora, descartan cesar operaciones de manera definitiva.

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El CEO de Atlas Intel, Andrei Román, expuso que las nuevas directrices del CNE han dificultado considerablemente el trabajo de las firmas dedicadas a la medición de opinión pública.

Según Román, las exigencias técnicas planteadas se alejan de cualquier realidad a la hora de realizar encuestas en el país. El propio directivo sostuvo que, bajo las actuales orientaciones, los resultados de los sondeos nunca podrían ser publicados ante la imposibilidad de demostrar las garantías exigidas por el organismo electoral.

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“Los puntos que la comisión técnica ha formulado no serían adecuadamente incorporados ni serían posibles en ninguna metodología de una encuestadora.Hay demandas de la comisión técnica que ninguna encuesta digital, presencial o telefónica, podría respetar”, señaló Román en diálogo con La FM.

Sin embargo, el ejecutivo aseguró que no hay una intención activa, al menos por ahora, de abandonar las mediciones en el país, aunque solicitó un pronunciamiento formal de la Sala Plena del CNE, que es la instancia competente para definir la legalidad de estas prácticas.

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“Entiendo también que la comisión técnica no es el CNE, que necesitamos de una posición oficial del CNE, posición que Atlas Intel respetaría.No estamos desacuerdo con la comisión técnica en todas las conclusiones que han formulado”, concluyó Atlas Intel al medio radial.

Dificultades compartidas en el sector de encuestas

Desde el Centro Nacional de Consultoría, su presidente Pablo Lemoine confirmó que la interpretación restrictiva de la nueva ley de encuestas ha generado dificultades para su labor estadística.

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Lemoine afirmó que la Comisión Técnica estaría enfocada en una única forma de realizar encuestas, lo que limita la expansión y diversificación de las mediciones en el país de cara a las elecciones.

“Hemos tenido muchos problemas porque están obsesionados con una única manera de hacer encuestas, y todo lo que se salga de ese estándar no lo permiten y eso ha implicado unos esfuerzos extras para cumplir esa normativa”, comentó Lemoine a La FM.

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El directivo explicó que, aunque la encuesta presencial es funcional, restringe la cobertura geográfica que antes se lograba por vía telefónica, además de requerir más tiempo para obtener resultados.

“La encuesta presencial funciona muy bien pero tiene un problema que es que no permite tanta dispersión y con lo telefónico nosotros llegábamos a 200 municipios, pero el Consejo Electoral ha estado en contra de esa metodología”, continuó el ejecutivo.

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A pesar de estos obstáculos, Lemoine descartó la opción de detener las actividades de la firma. “Nosotros vamos a continuar, estamos haciendo esfuerzos por cumplir la normatividad, pero cada vez que puedo digo que estoy en contra”, señaló. }

Postura de Guarumo y expectativas frente a la Corte Constitucional

El cofundador de Guarumo, Víctor Muñoz, identificó como principal dificultad la manera en que se aplica la nueva normativa, más que el texto de la ley en sí. Muñoz considera que el enfoque debería estar en asegurar la trazabilidad y la auditoría de los datos, independientemente de si la recolección es presencial, telefónica o digital.

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No obstante, Muñoz admitió que la firma ha considerado la posibilidad de retirarse del proceso de encuestas, no solo en la coyuntura presidencial, sino en futuras elecciones regionales.

“Ha sido complejo, no ha sido sencillo y no solo GAD3, sino algunas otras firmas hemos contemplado en algún momento si parar o si seguir con la publicación de estas encuestas”, expresó al medio radial.

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Actualmente, la expectativa de los actores del sector está puesta en un posible pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ya admitió una demanda contra la nueva normativa. La decisión del alto tribunal será clave para definir el futuro de las mediciones electorales en el país.