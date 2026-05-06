Carlos Antonio Vélez definió lo que, a su juicio, representaría un gran Mundial para la selección Colombia: “Estaría cumplida la tarea”

Vélez afirmó que una buena campaña para Colombia sería llegar a los octavos de final del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026- crédito Jesús Aviles/Infobae

A menos de 40 días del comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, las expectativas son altas para las 48 selecciones que disputarán la fase de grupos del torneo del año.

La selección Colombia tendrá su regreso a una cita orbital tras 8 años de ausencia, por lo que la ilusión de realizar un gran papel en la séptima participación a lo largo de la historia es clave para los amantes de la Tricolor y el entorno que rodea al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Pero como existe una gran esperanza sobre lo que hará la Tricolor en territorio norteamericano, también hay sector de la prensa, opinión pública e hinchada que mantiene los pies en la tierra con el cuadro “Cafetero”.

El volante estuvo en el ojo de la polémica tras conocerse su estado de salud por parte de la FCF-crédito Jesús Aviles/Infobae

El 6 de mayo de 2026, Carlos Antonio Vélez reaccionó de inmediato ante el comentario del exjugador argentino Esteban “El Bichi” Fuertes, en Palabras mayores de Win Sports, quien mencionó la posibilidad de que Colombia sea una gran decepción en el Mundial 2026.

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Para Vélez, el verdadero reto está en fijar expectativas realistas: a su juicio, el éxito para la selección sería superar la primera ronda, llegando a los octavos de final.

El periodista deportivo respondió directamente a las palabras de Fuertes, un exjugador argentino con trayectoria en equipos como Católica, River Plate, Lens, Derby County, Racing e Independiente. Vélez enfatizó que las previsiones sobre Colombia han generado debate y dejó claro que, para él, pasar a los octavos ya supondría un desempeño satisfactorio.

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Las palabras de Bichi Fuertes sobre Colombia en el Mundial 2026

El exjugador argentino habló en el programa de Marketing Registrado, y que replicó la página estadística sobre lo que espera del Mundial 2026, y allí habló sobre las selecciones que serán decepción, a lo que Carlos Antonio Vélez reaccionó a sus declaraciones-crédito @dataref_ar/X

Antes de profundizar en su análisis, Vélez contextualizó la figura de Esteban “El Bichi” Fuertes. Recordó que se trata de un atacante argentino con experiencia en clubes de Francia, España e Inglaterra, y citó en su programa lo que expresó Fuertes sobre las decepciones del Mundial de 2026, mencionando a España, Portugal y Colombia:

“El amigo dijo: ‘Me encantaría una decepción de España, que todo el mundo la da como candidata. Portugal y creo que también puede ser una gran decepción Colombia’”, expresó Vélez, citando las palabras que agitaron el ambiente futbolístico. Opinó que este tipo de declaraciones suelen generar controversia en vísperas del Mundial.

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Vélez: “Pasar a octavos sería un gran Mundial para Colombia”

Para Vélez, si la selección Colombia llega a los octavos de final, sería un éxito- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Tras presentar la postura de Bichi Fuertes, Vélez marcó distancia respecto a las demandas de títulos y expuso su propia vara para medir el éxito nacional afirmando que llegar a los octavos de final sería una buena campaña para la selección Colombia.

“Para todos los que piden, exigen títulos, por ahí de pronto sí puede haber una decepción. Pero para quienes creemos que podemos hacer un gran mundial, un gran mundial para mí es pasar octavos”.

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De acuerdo con el periodista, la fase de grupos es un paso dado para la selección.

“El mundial empieza después de octavos. Si pasamos octavos, para mí estaría cumplida la tarea”, señaló. Para Vélez, clasificar a los octavos de final en el Mundial 2026 representaría haber logrado la meta principal, tanto por resultados como por el nivel de juego.

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Qué debería esperar Colombia según Vélez

Vélez afirmó que Colombia debe buscar un entorno adecuado para que el equipo juegue de la mejor forma- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Vélez insistió en que el entorno de la selección condiciona el desempeño de sus futbolistas.

“Hay que crear una estructura que le permita a quienes triunfan afuera hacer algo parecido a lo que hacen afuera. Parecido, porque hacerlo igual, imposible”.

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El comunicador fue enfático al advertir que no se le puede exigir a Lucho Díaz ni a otros referentes que brillen igual en la selección que en sus clubes.

“No le pidan a Lucho, no sean ilusos, que haga aquí lo que hace allá. Allá es otro contexto, con otros compañeros, con una idea establecida. Aquí no”.

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Agregó que la ausencia de una idea colectiva y la dependencia de individualidades afectan el rendimiento colectivo, que puede variar según el estado físico o anímico de cada uno. Explicó que el objetivo es acercarse, aunque sea levemente, al nivel que muestran en el exterior. “

Nada más. Pedido simple, sencillo, fácil. Claro que para mucha gente lo muy fácil es muy difícil”.

De cara al torneo, Vélez avisó que este es solo el comienzo del análisis sobre el desempeño nacional. Señaló que su atención estará puesta desde el primer partido, poniendo especial cuidado en cómo se construye el juego colectivo.

Partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).