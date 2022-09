“Vinimos a dar ejemplo, no vergüenza”: las reacciones ante la agresión del senador Álex Flórez a un policía en Cartagena

El senador Alex Flórez protagoniza una acalorada discusión en estado de ebriedad.

El senador del Pacto Histórico, Alex Flórez protagonizó un bochornoso hecho en Cartagena de Indias, aquí increpó a un uniformado a las afueras de un hotel, en donde el cabildante evidenció un notorio estado de embriaguez. Su comportamiento ha sido rechazado, respecto al tema, varios compañeros del mismo y miembros de la oposición han mostrado su descontento y han hecho un llamado a la tolerancia.

Cuando el congresista fue consultado por Blu Radio sobre el hecho, indicó que fue “elegido para hacer leyes y no para dar ejemplo”, dicho pronunciamiento fue rechazado incluso por miembros de la izquierda, quienes afirman que este tipo de actuaciones no representan al Pacto Histórico, incluso, tal es el caso de Katherine Miranda y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

Mientras tanto, la oposición no perdió oportunidad y arremetió contra el exconcejal de Medellín, pues personalidades como Maria Fernanda Cabal, Enrique Gómez y Paloma Valencia aseguraron que este tipo de actuaciones eran preocupantes, pues se estaba increpando a un servidor público, hecho que debía ser rechazado. Gómez cuestionó la investidura de Flórez, pues tildó su cargo de senador.

“El “senador” del Pacto Histórico Alex Flórez, no se sabe si borracho o en qué tipo de estado, maltratando a un agente de la Policía, que de forma valiente lo enfrenta. Es Absurdo y preocupante la dirigencia elegida por parte de esa colectividad. Pobre Colombia”, destacó el excandidato a la presidencia.

Es importante tener en cuenta que en su momento como concejal de Medellín, el ahora senador fue vinculado con el alcalde Daniel Quintero Calle, en este caso, algunos políticos no perdieron la oportunidad y aprovecharon para relacionarlos nuevamente, sin embargo, los señalamientos acuñaban las polémicas en las que Flórez estuvo implicado por presunto maltrato intrafamiliar y de igual forma, por darle codazos a la senadora Susana Boreal cuando estaban en campaña.

El hecho

Según fuentes de la Revista Semana, Flórez arribó a un hotel de ‘La Heroica’ junto a una mujer y al presentar conflicto a la hora de realizar el registro, la situación se acaloró y a pesar que un escolta intentó mediar y apaciguar la confrontación, Flórez no habría podido ser controlado y fue necesario el apoyo de las autoridades.

Senador Alex Flórez protagoniza show en estado de embriaguez.

El senador y exconcejal mencionó en todo altanero: “oye cómo te llamas; asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes, cuéntales, la fuerza de la que tú haces parte, eres un asesino, cobarde”, mientras tanto, el policía respondió: “fui yo, le consta que fui yo, pégueme pa’ que vea, pégueme pa que vea usted, pégueme pa’ que vea que lo capturo, entonces no diga que fui yo, usted puede ser senador, pero a mí me respeta”.

Mientras tanto, el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) intentaba intervenir y sujetaba al senador, sin embargo, este le decía: “suéltame, no te metas”.

De igual forma, el medio de comunicación señalado conoció otro video en donde el militante del Pacto Histórico continuó con su seguidilla de improperios en contra de la Fuerza Pública, en donde afirmó:

Respeto al caso, la Policía Nacional instaurará un recurso legal en contra del senador por Injuria y Calumnia. Blu Radio se comunicó con el implicado sobre este lamentable y bochornoso hecho, sin embargo, este no se disculpó. De igual forma, aseguró que él ha destacado los valores de la institución y que no quería darle mayor trascendencia al hecho.

Pronunciamiento de la Policía Nacional sobre el caso del senador Alex Flórez en Cartagena.

Insistió que en no darle extensión a la polémica, pues muchos temas no tenían nada que ver con el debate y esto no tenía nada que ver con el orden nacional, pidiendo que únicamente se hablara sobre el escenario político, dejando a un lado el concepto personal. No obstante, horas después y un poco más lucido, publicó un comunicado pidiendo disculpas y asegurando que este tipo de actos no volverían a suceder.

Alex Flórez pide disculpas por su borchonosa presentación ante la Policía.

