Yina Calderón confirmó el fracaso de su reality ‘Se armó la gorda’

Hace varios meses Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que estrenaría su reality, en ese momento la DJ mencionó que llevaría por nombre Se armó la gorda, enfocado en personas de talla grande. Quienes estuvieron interesados en participar debieron surtir varias pruebas de talento como presentación, baile, canto, dejando de lado el pudor.

El o la ganadora se llevaría como premio la suma de 50 millones de pesos, sin embargo, el programa presentó varios inconvenientes desde su estreno en la plataforma de YouTube, ya que según informó la empresaria, no le estaban permitiendo cargar el contenido, así como los problemas de audio, entre otros inconvenientes.

Recientemente, Calderón confirmó durante el anuncio de su nuevo emprendimiento que las grabaciones llegaron a su final, por lo que después de los capítulos que lograron emitirse confirmó el fracaso que había sido el programa.

“Ya mi reality terminó, con sus cosas, no con sus cosas, con sus aciertos, no con sus aciertos, bueno yo lo entiendo, todos los proyectos son así… como en la guaracha me fue superbién, en el reality nos fue más o menos y yo creo que tengo que ser muy sincera con ustedes”, expresó Yina Calderón.

Posteriormente, la huilense envió un mensaje a las dos finalistas del concurso en el que señaló que se comunicaría con ellas para que se pueda grabar la final, que sería transmitida a través de su cuenta de Instagram, confiando en que no le desmonten nuevamente otro de los perfiles como ha venido ocurriendo recientemente.

“A las dos finalistas del reality no se preocupen, yo me estoy comunicando con ellas para ponernos de acuerdo para realizar la final, la cual la voy a trasmitir aquí en mi Instagram y darle su merecido premio”, mencionó la empresaria, antes de agradecer a las personas que demostraron interés por su participación.

¿Qué dicen las participantes sobre la comunicación de Calderón?

Sin embargo, aunque la empresaria aclaró que se comunicará de nuevo con las finalistas para llevar a cabo la grabación de la final, esto fue desmentido por una de ellas, quien a través de sus redes sociales compartió un video en el que denunció que no ha recibido ninguna comunicación de Yina Calderón para las supuestas grabaciones o agradecerle personalmente su participación.

Adicionalmente, Jissel Pérez, una de las finalistas le pidió expresamente a la DJ que le haga llegar una copia del contrato que firmó y que certifique la finalización del contrato con el programa.

“Ya que la influencer hoy montó unas historias indicando que el reality se ha terminado, pues por medio de esta pantalla ya de que la influencer nunca se ha comunicado o ha tenido un gesto… Por este medio le solicito, la copia de la terminación del contrato que firmé al prestarle mi imagen”, fueron las palabras que dijo la mujer.

Asimismo, la samaria señaló que en esta oportunidad habla por ella y no por su contrincante, con quien se enfrentaría en la mencionada final de Se armó la gorda, con el fin de evitar malos entendidos.

A continuación, el anuncio de Yina Calderón sobre la finalización de su reality y lo dicho por una de las finalistas:

'Se armó la gorda' era transmitido a través de la plataforma de YouTube y presentó varios inconvenientes

