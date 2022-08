Es oficial, Yina Calderón abandonó su apartamento en exclusivo sector de Bogotá

Yina Calderón confesó que ya se trasteó de casa y vivirá en un lugar campestre para que no la molesten. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

El pasado 2 de agosto, Yina Calderón confirmó a través de sus redes sociales que había tomado la decisión de abandonar su apartamento por un conflicto que se viene presentando desde hace algún tiempo con la administración del conjunto en el que reside.

El detonante de los roces entre la empresaria y la administradora del conjunto fue la fiesta de cumpleaños que realizó Calderón en su apartamento a tal punto que debieron llamar a la Policía Nacional para que controlara la situación, pues la celebración se salió de control. Así lo dio a conocer la DJ a través de sus redes sociales.

En ese momento, los vecinos que no soportaban más el ruido que ocasionaba la reunión de la empresaria solicitaron a la administración que quitara la luz por unos minutos para que la situación se calmara en vista de la negativa de la también influenciadora de cancelar el festejo.

En ese momento argumentó la DJ: “Yo soy demasiado sincera y si yo me las pasara haciendo fiestas acá yo se los digo. Si me he hecho tres fiestas en todo el tiempo que llevo acá es mucho, porque me la paso viajando y en los viajes que hago siempre estoy tocando y casi nunca estoy en la casa”.

Posteriormente, indicó que había tomado la decisión de retirarse a vivir en una casa campestre en la que no le estuvieran poniendo quejas todo el tiempo por el ruido que genera al interior de su vivienda y terminó diciendo: “Los dejo con su amargura, me voy antes de que se me pegue”.

Recientemente, la empresaria compartió a través de sus InstaStories que ya tiene todo organizado para emprender camino hacia su nueva vivienda. En las imágenes, se observa a la empresaria con una peluca verde y aseguró que estaba haciendo el trasteo: “Ya Salitre va a descansar de nosotros”.

Según reveló la empresaria, su mamá está ya en su nueva casa esperando que llegue el camión con el trasteo, sin embargo, dejó claro que sus hermanas no la pudieron acompañar porque deben hacerse cargo de unos temas en la empresa.

Y agregó: “Miren toda esta vaina, yo no sé en qué momento tengo tanta chuchería. Con mi primo estamos, llene y lleno esto. Y eso que vivo sola, ustedes se imaginan con hijos y marido, tendría que contratar por lo menos unos seis camiones”.

En las imágenes se observa cómo la empresaria no tuvo reparo en empacar los artículos que tenía en su apartamento de Ciudad Salitre, un exclusivo sector ubicado en el occidente de Bogotá, en bolsas plásticas. Además, llamó la atención la vestimenta de Calderón que apareció luciendo un camisón en color gris con unos tenis de plataforma, para mayor comodidad.

A continuación, puede ver el contenido completo que compartió la empresaria a minutos de dar inicio al cambio de vivienda:

La empresaria tuvo problemas con la administración del edificio

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes Notifamosoos se encargó de replicar las imágenes en las que reposan algunos comentarios que señalan la falta de educación de la empresaria para respetar las reglas del conjunto en el que residía.

Algunos de los comentarios más destacados son: “hoy hay fiesta en ese conjunto”; “que se vaya del país si es necesario, que se vaya a donde no la volvamos a ver en ningún lado”; “me dio mucha risa, no risa de burla, sino de esa que uno le dice ‘si ya chao’”; “hoy el conjunto celebra”, entre otros.

