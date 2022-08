Hijas de Tatán Mejía revelan que su madre duerme con alguien más

Hijas de Maleja Restrepo revelan que su madre duerme con alguien más cuando su padre está ausente. Instagram: @tatanmejia

Una broma pesada puede lograr que las cosas se salgan de control o, en esta ocasión, que salga dinero del bolsillo de un padre. Tatán Mejía subió un video a sus redes sociales que ha causado diferentes reacciones en los internautas que lo han visto. Él no esperaba que sus hijas creara una pequeña estrategia para que él les diera un tipo de mesada por adelantado.

Las revelaciones familiares en la industria del entretenimiento son muy importantes porque todos los usuarios quieren conocer si hay problemas de pareja, si uno de los dos famosos se quiere separar o quiere empezar una vida fuera del espectáculo. Pues bien, ninguna de esas situaciones fue la que le tocó a Tatán Mejía, aunque sus hijas le preguntaran, a manera jocosa, si él quería saber con quién dormía Maleja Restrepo cuando él no se encontraba en casa.

Entre los más de dos millones de seguidores con los que cuenta Tatán a través de su cuenta oficial de Instagram, algunos expresaron que no esperaban un final como el que se aprecia en el reel.

Reacciones a video que Tatán Mejía publicó en sus redes sociales. Instagram: @tatanmejia

También le puede interesar: La razón de la molestia de Tatán Mejía: “Me incomoda profundamente la gente que no respeta el espacio ajeno”

En menos de 30 segundos aparece el hombre con sus dos retoños en la casa, sentados en los muebles y mientras las niñas le hacen la respectiva pregunta de manera muy cómoda le piden a su padre dinero para hacer la revelación. El influenciador colombiano y motociclista accedió, pero no contó con que estaba cayendo en una gran jugada.

Macarena observaba atenta mientras Guadalupe recibía el dinero. Todo parecía marchar bien con el plan. Solo necesitó de la frase “Papi, si me das plata te digo con quién duerme mi mamá cuando tú no estás”. Comentario por el que cualquier persona no pensaría ni dos veces para darles lo que ellas quisieran.

Tatán Mejía le da dinero a sus hijas. No esperaba caer en un juego que tenían planeado. Instagram: @tatanmejia

Parecía una tarde normal en familia; sin embargo, el esposo de Maleja Restrepo no tenía presente que ese día gastaría, por lo que se puede ver en el video, 30 mil pesos. Primero sacó su billetera y le entregó 10 mil a ‘Guada’, como también llaman algunos familiares a Guadalupe, pero ella no se vio satisfecha con el monto, por lo que procedió a hacerle una seña a su padre para que le diera más. Con cara de impresión, Tatán le da 20 mil adicionales y la niña le pasa el dinero a su hermana.

También le puede interesar: Maleja Restrepo dejó mal parado a Tatán Mejía durante sus vacaciones, lo llamó ‘viejito’

En ese momento de tensión, las dos traviesas se ponen unas gafas oscuras para dirigirse a su padre y dar una respuesta como intercambio de la plata. Él, con cientos de expectativas y posibles ideas de personas que hayan estado en la casa durmiendo con su esposa esperaba con ansias cualquier comentario. De manera sorpresiva contestaron nada más y nada menos que: “Con nosotras”.

En la descripción a la publicación el deportista escribió ‘’Van aprendiendo cositas...#hija‘’, haciendo referencia a que cada vez que sus dos frutos del matrimonio con su esposa van creciendo, van adquiriendo nuevas tácticas para lograr convencerlo de realizar alguna acción o como sucedió en el videoclip, conseguir chantajearlo.

SEGUIR LEYENDO: