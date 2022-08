‘’Me confunde‘’: Ricardo Quevedo habla sobre Maluma y el cantante le responde en Twitter

Ricardo Quevedo 'cascaría' a Maluma. Instagram de izquierda a derecha: @maluma / @cejaspobladas

Ricardo Quevedo ha marcado un camino de risas y proyectos a lo largo de su vida. Es reconocido a nivel nacional por su personalidad tan auténtica, sarcástica y ocurrente. Sus fanáticos lo conocen mejor por su nombre artístico ‘Cejas Pobladas’, un personaje colombiano que comparte e interpreta con su audiencia sus malas y buenas experiencias de manera que, con cualquiera de esas vivencias le saca una sonrisa o carcajada a quien lo ve en los diferentes shows que realiza o en las plataformas que ofrece la red.

Es necesario recordar que Ricardo se ha caracterizado por crecer como persona y profesional en las tarimas. Quienes lo ven en persona han sido los mayores encargados de darle el posicionamiento que tiene hoy en día. El hombre calvo y con gran personalidad pasó por el programa de humor, ‘Comediantes de la noche’, donde vio desarrollar las habilidades Alejandro Riaño, Diego Mateus, Diego Camargo, Alejandra Azcárate e Iván Marín, algunos de sus cómicos colegas.

También le puede interesar: Ricardo Quevedo es tendencia en Netflix con su nuevo especial de comedia

En días recientes el humorista captó la atención de su audiencia e incluso personas que no lo seguían anteriormente debido a que en una puesta en escena que subió a una de sus redes sociales hablo entre ‘chiste y chanza’ de las confusiones que el ‘Pretty Boy’ le causaban por la fama que se carga.

En el espectáculo no estaba solo. Él era el invitado de honor por lo que le hicieron una serie de preguntas a forma de entrevista. Claramente usó su estilo para referirse hacia el artista del género urbano ocasionando que a los espectadores quisieran seguir escuchando más de la graciosa conversación.

Ricardo Quevedo habla sobre Maluma en un show en vivo, Instagram:@cejaspobladas

El ‘Stand Up Comedy’ que quedó filmado y ahora inmortalizado en la mente de los internautas que entraron al perfil de Instagram en el que tiene 1,4 millones de seguidores, se evidencia que a lo largo de la charla los anfitriones propusieron una actividad en la que Ricardo debía responder con quién se casaría , con quién se acostaría y a qué persona desearía ‘cascar’. Rápidamente el humorista contestó que Maluma encajaba adecuadamente en las 3 situaciones.

También le puede interesar: Cazzu anda con Nodal, tuvo una cita con Bad Bunny y andaba detrás de Maluma

En primera instancia dijo que ejecutaría una boda con el reconocido antioqueño debido a que es trabajador, conoce gente de bien y tiene objetos de lujo como un avión, lo que lo convertirían en un ‘gran partido’. Es claro que el humorista piensa a largo plazo y lo conveniente que sería que un cantante de talla mundial lo ayudara a crecer junto a las personas con las que se relaciona.

“Yo me casaría con Maluma, yo sé que todos los hombres de acá están de acuerdo conmigo (…) Es muy bonito, camellador, tiene buenas amistades como Madonna y JLo”, dijo el hombre que es característico por sus grandes cejas.

Con respecto a la segunda pregunta Quevedo dijo que se acostaría con Maluma y que no optaría por ejecutar ese acto con nadie más debido a que se considera a sí mismo fiel en sus relaciones.

“Me acostaría con Maluma porque yo soy fiel, si me casé con el ‘man’… ¿con quién le pone uno los cachos a Maluma? Si me caso con él, me acuesto con él”, respondió ‘Cejas Pobladas‘, argumentando las innumerables cualidades que al parecer tiene el famoso paisa.

Finalmente y abriéndole la puerta a su mayor momento de ironía, ese día indicó que golpearía al cantante por ponerlo a dudar de su sexualidad. Como es usual le dio a su público lo que siempre buscan: una buena dosis de comentarios graciosos y espontáneos.

“Yo le cascaría a Maluma por mi masculinidad frágil y hacerme dudar de mi heterosexualidad. Me lo comería y le cascaría”, agregó.

Después de que el show se hizo viral Ricardo Quevedo continuó hablando del tema gracias a que el intérprete de ‘Sobrio‘ y ‘Felices los 4′ le respondió la publicación que había subido a Instagram. ‘El Cejas’ en un abrir y cerrar de ojos mostró su emoción por lo acontecido en Twitter. Expuso que se ‘‘había mojado‘’:

Ricardo Quevedo dijo en Twitter que Maluma le respondió a través de Instagram. Twitter:@cejaspobladas

Ricardo Quevedo mostró prueba en Twitter del momento en que Maluma le respondió a una publicación a través de Instagram. Twitter:@cejaspobladas

SEGUIR LEYENDO: