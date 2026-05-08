Así quedó Junior en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la derrota ante Cerro Porteño: el “Tiburón” depende de un milagro

El cuadro Tiburón vio comprometidas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores-crédito @JuniorClubSA/X

El 7 de mayo de 2026, Junior de Barranquilla cayó por 1-0 ante Cerro Porteño de Paraguay en el estadio Jaime Morón, y aún no suma victorias en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Con este resultado, el equipo dirigido por Alfredo Arias quedó comprometido en su clasificación a la siguiente fase de Copa Sudamericana, ya que quedó obligado a ganar sus dos duelos restantes en la fase de grupos: el 20 de mayo de 2026 ante Sporting Cristal de Perú en Cartagena, y el 28 de mayo en su visita al Palmeiras en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

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Con un golazo del argentino Pablo Vegetti, el cuadro del ciclón del Barrio Obrero se llevó el triunfo en el Jaime Morón de Cartagena-crédito @JuniorClubSA/X

Con un auténtico golazo del delantero argentino Pablo Vegetti al minuto 12 desde media distancia, el cuadro paraguayo llegó al segundo lugar del grupo F de la Copa Libertadores, y quedó en carrera para clasificar a los octavos de final.

Por otra parte, Palmeiras quedó en el primer puesto de la zona tras la victoria conseguida en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, el 5 de mayo de 2026, con los goles del argentino José Manuel “El Flaco” López al minuto 32, y del paraguayo Ramón Sosa al 50.

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Así quedó la tabla de posiciones tras completarse la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Palmeiras (Brasil): 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Cerro Porteño (Paraguay): 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Sporting Cristal (Perú): 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Junior (Colombia): 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Cerro Porteño dio el golpe en Cartagena y dejó al equipo de Alfredo Arias con un pie afuera de la Copa Libertadores

Junior quedó fuera de la Copa Libertadores tras perder 1-0 frente a Cerro Porteño la noche del 7 de mayo de 2026 en Cartagena, luego del gol de Pablo Vegetti a los 13 minutos. La rápida anotación del atacante paraguayo, que ejecutó una volea desde fuera del área, definió el resultado y dejó sin opciones de remontada al equipo colombiano.

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Con la casi eliminación, Junior depende únicamente de una combinación improbable de resultados para aspirar a un cupo en la Copa Sudamericana. El conjunto barranquillero mostró falta de efectividad ofensiva durante todo el encuentro, sin lograr romper la estructura defensiva de Cerro Porteño. La ocasión más clara llegó en el minuto 76, cuando Carlos Bacca tuvo un mano a mano frente al arco, pero erró la definición y la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

Durante el segundo tiempo, el equipo dirigido por el cuerpo técnico barranquillero incrementó la presión en búsqueda del empate. Sin embargo, la defensa paraguaya mantuvo el orden y cerró los espacios, aumentando la frustración de los locales a medida que avanzaron los minutos.

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La opción que perdió Carlos Bacca en el partido ante Cerro Porteño

Junior no conoce la victoria en la presente edición de la Copa Libertadores-crédito @SC_ESPN/X

La derrota de Junior de Barranquilla ante Cerro Porteño en la fase de grupos de Copa Libertadores, disputada en Barranquilla, certificó este martes la eliminación anticipada del club colombiano dos fechas antes del final.

El equipo, que ocupa la última posición del grupo F, desaprovechó una ocasión clara de gol al minuto 79, cuando Carlos Bacca erró solo frente al portero Alexis Arias, acción que generó desconcierto tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico.

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La eliminación obliga a los barranquilleros a enfocarse en el campeonato local, donde intentarán defender el título en los playoffs de la Liga BetPlay.

“La única opción es unirnos en el camerino y ser campeones de liga en este primer semestre”, aseguró Bacca en la zona mixta, mientras lamentó el rendimiento ofensivo en la Libertadores: “Solo hicimos un gol”.

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La serie de cuartos de final de la liga local enfrentará a Junior contra Once Caldas, comenzando el fin de semana en el estadio Palogrande de Manizales y finalizando en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

El técnico uruguayo Alfredo Arias destacó la necesidad de recomponerse:

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“No me define ganar ni perder, sino levantarme con más ganas cuando pierdo. Ahora van a correr aún más para conseguir un buen resultado en Manizales”, afirmó el técnico tras la eliminación.

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