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Cinco películas perfectas para ver el Día de la Madre en Colombia, según la crítica y el público

Estas producciones abordan la maternidad desde ángulos distintos: el caos cotidiano, el conflicto generacional, el sacrificio y la alegría

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Vista trasera de una madre e hija sentadas en un sofá, abrazadas, mirando una película en una televisión que muestra a cuatro jóvenes vestidas de época.
Cinco películas recomendadas por la crítica y el público para celebrar el Día de la Madre con una historia que va más allá del lugar común- crédito VisualesIA

El Día de la Madre es una de las fechas más celebradas en Colombia y, para quienes prefieren conmemorarla frente a una pantalla, la crítica especializada de Rotten Tomatoes y las calificaciones del público en IMDb ofrecen una guía que busca encantar a todos los paladares cinéfilos.

Estas cinco películas retratan la figura materna en distintas facetas, sin idealizarla ni reducirla a un solo molde. Todas estas cuentan con buena calificación por la crítica y han sido recomendadas por los internautas.

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La lista inicia con Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), una producción de ciencia ficción y comedia dramática que lidera las calificaciones con un 94% en Rotten Tomatoes y 7.8 en IMDb.

Michelle Yeoh interpreta a Evelyn Wang, una inmigrante china que administra una lavandería mientras enfrenta una auditoría fiscal y un matrimonio en crisis. En medio de ese escenario, se ve arrastrada a una aventura multiversal cuyo verdadero eje es la relación rota con su hija Joy.

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Imágenes de "Todo en todas partes al mismo tiempo", película que ya tiene confirmación de su llegada a los cines en Latinoamérica
Michelle Yeoh interpreta a Evelyn Wang, una madre inmigrante que administra una lavandería y se enfrenta a una auditoría fiscal mientras su matrimonio se desmorona- crédito A24

La película explora el peso de las expectativas generacionales y el trauma heredado, y plantea que la aceptación incondicional puede ser más difícil —y más poderosa— que salvar el universo.

Con 99% en Rotten Tomatoes y 7.4 en IMDb, Lady Bird ocupa el primer lugar en aprobación de la crítica. La película de la directora Greta Gerwig sigue a Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan), una adolescente de Sacramento, California, que quiere escapar de su ciudad para estudiar en la costa este.

El conflicto central es su relación con Marion, su madre enfermera, que trabaja sin descanso para sostener a la familia. La dinámica entre ambas no es armoniosa: es una pugna entre dos caracteres fuertes que se aman sin saber cómo demostrárselo. Una de sus frases —“¿Me quieres, pero te gusto?“— resume con precisión una tensión que muchas familias colombianas reconocerán.

Saoirse Ronan da vida a Christine "Lady Bird" McPherson, una adolescente de Sacramento que quiere escapar de su ciudad para estudiar en la costa este de Estados Unidos- crédito A24
Saoirse Ronan da vida a Christine "Lady Bird" McPherson, una adolescente de Sacramento que quiere escapar de su ciudad para estudiar en la costa este de Estados Unidos- crédito A24

El tercer título de la lista es Encanto, la producción animada de Disney ambientada en las montañas de Colombia, con 92% en Rotten Tomatoes y 7.2 en IMDb. La historia de los Madrigal, una familia donde cada miembro tiene un don mágico excepto Mirabel, termina por convertirse en un análisis del papel de la matriarca en la cultura latinoamericana.

La Abuela Alma encarna el deseo de proteger a los suyos a cualquier costo, un impulso que la película muestra como algo que puede volverse asfixiante. Para el público colombiano, la película ofrece un espejo cercano: el perdón y el reconocimiento de que las madres también cargan con miedos y cicatrices propias.

La única película de animación de la lista está ambientada en las montañas de Colombia y sigue a los Madrigal, una familia donde cada miembro tiene un don mágico, excepto Mirabel- crédito Disney
La única película de animación de la lista está ambientada en las montañas de Colombia y sigue a los Madrigal, una familia donde cada miembro tiene un don mágico, excepto Mirabel- crédito Disney

Mamma Mia! es la opción más ligera del conjunto. Con 75% de aprobación de la audiencia en Rotten Tomatoes y 6.5 en IMDb, la película protagonizada por Meryl Streep narra la historia de Sophie, quien busca a su padre antes de su boda en una isla griega.

Al revisar el diario de su madre Donna, invita a tres exnovios a la ceremonia. Todo transcurre al ritmo de los éxitos de ABBA. Más allá de la trama, la película retrata a una madre soltera que crió a su hija sola y que, en el proceso, no renunció a su propia historia. Es la propuesta ideal para una tarde sin pretensiones, con canciones que invitan a cantar en familia.

Cierra la selección Little Women (Mujercitas, versión 2019), también dirigida por Greta Gerwig, con 95% en Rotten Tomatoes y 7.8 en IMDb. La película reinventa el clásico de Louisa May Alcott a través de las hermanas March —Jo, Meg, Amy y Beth— en el Estados Unidos del siglo XIX.

La directora Greta Gerwig reinventó el clásico de Louisa May Alcott con una estructura narrativa no lineal que le dio nueva vigencia a una historia del siglo XIX- crédito REUTERS/Sarah Meyssonnier
La directora Greta Gerwig reinventó el clásico de Louisa May Alcott con una estructura narrativa no lineal que le dio nueva vigencia a una historia del siglo XIX- crédito REUTERS/Sarah Meyssonnier

El personaje de “Marmee”, interpretado por Laura Dern, es el eje moral de la historia: una madre que cría sola a sus hijas mientras su esposo está en la guerra y que las impulsa a desarrollar una voz propia en un entorno que intentaba silenciarlas.

Con dos películas en la lista, Gerwig consolida su lugar como una de las directoras que con más frecuencia aborda la maternidad desde una perspectiva honesta y sin adornos. Filmes perfectos para ver al lado de mamá durante ese día tan especial para los colombianos.

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