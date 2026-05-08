Un boleto para el partido Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 está más caro que una entrada al Super Bowl: diario The Wall Street Journal hizo cuentas

Los expertos señalaron que algunas boletas en manos de los revendedores podrían bajar sus precios a medida que se acerque más el día del encuentro futbolístico en Miami - crédito @cristiano/IG | @luisdiaz19_/IG | Imagen Ilustrativa Infobae

La fiebre por el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya ha comenzado a sentirse en los mercados de reventa de entradas. Sin embargo, pocos anticipaban lo que ocurre con uno de los duelos más esperados de la primera ronda: el partido entre Portugal y Colombia, programado para el 27 de junio en Miami.

El juego que hace parte de la tercera fecha de la fase de grupos ha roto todos los récords de precios, incluso superando el costo promedio de una entrada para el Super Bowl, el evento deportivo más caro y exclusivo de Estados Unidos, destacó un informe (The World Cup First-Round Game That Costs More Than a Ticket to the Super Bowl) del diario estadounidense The Wall Street Journal.

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El fenómeno sin precedentes ha llegado a poner los boletos hasta por 2.500 dólares y más, es decir más de 9′360.225 pesos colombianos, con corte a la tasa de cambio del 8 de mayo de 2026.

Según datos de TicketData, esta semana el precio promedio más bajo de reventa para Portugal-Colombia alcanzó los $2,500 dólares.

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Eso lo convierte en el partido de grupos más caro que no involucra a los anfitriones (Estados Unidos, México o Canadá) y, en muchos casos, por encima del Super Bowl de 2025, cuyo precio promedio de acceso fue de $2,109.

Pero hay casos aún más extremos: en la plataforma oficial de reventa de FIFA, las entradas para este partido llegaban a ofrecerse entre $2,300 y hasta $5.75 millones de dólares, sin contar el 15% de comisión que FIFA cobra a compradores y vendedores.

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Un partido con ingredientes únicos: Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

Esto ha hecho que el acceso a este encuentro, que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo, sea prácticamente un lujo reservado para unos pocos.

La expectación por este duelo no es casualidad. Portugal y Colombia se encuentran ambos dentro del top 15 del ranking FIFA, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel.

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Además, se trata de una de las pocas veces en la fase de grupos en la que se enfrentarán dos selecciones de tan alto calibre, en un torneo que, por primera vez, tendrá 48 equipos, lo que muchos consideran ha diluido la intensidad de la etapa inicial.

A esto se suma la enorme comunidad colombiana en Florida, estimada en casi 500,000 personas. Esta pasión se evidenció durante la final de la Copa América 2024 en Miami (y en el que la Selección Colombia cayó en la final 1 a 0 con Argentina), donde miles de aficionados de la Tricolor colapsaron los accesos al Hard Rock Stadium en un ambiente caótico y festivo.

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El fervor de los hinchas: “Es como ir al Super Bowl, solo que más caro”

Andy Loaiza, un supervisor de reparación de aviones que creció en Bogotá y ahora vive en Port St. Lucie, Florida, fue uno de los muchos aficionados que intentaron asegurar su cupo para el histórico duelo.

“Me preparé para gastar hasta $1,500 por boleto para ver a mi amada selección jugar contra Portugal cerca de donde vivo”, contó Loaiza. Sin embargo, al ingresar a la plataforma de FIFA, la realidad fue otra: “Tuve que admitir, el FOMO (miedo a perderse algo) y el calor del momento me atraparon”.

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A pesar de reconocer que el precio es una locura, Loaiza no dudó: “Aún pienso que es una locura, pero amo tanto a la selección que no podía dejar pasar la oportunidad”.

Loaiza incluso comparó el evento con el Super Bowl ante sus compañeros estadounidenses, y puntualizó el valor simbólico y emocional que tiene para los hinchas colombianos: “Les dije que es como ir al Super Bowl, solo que más caro”.

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La explicación detrás del fenómeno y el consejo de los expertos

La combinación de un posible último Mundial para Cristiano Ronaldo, la expectativa de una gran actuación de Colombia y el atractivo de Miami como destino global han creado la tormenta perfecta para el alza de precios.

Además, la pasión de las diásporas y la facilidad de acceso para compradores internacionales han hecho del partido un imán para la reventa.

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Si bien FIFA sostiene que sus precios regulares y de reventa están alineados con las tendencias globales —y que los ingresos del Mundial financian el desarrollo del fútbol en más de 200 países—, expertos en el mercado de tickets recomiendan paciencia.

Las entradas en reventa suelen bajar de precio a medida que se acerca la fecha y los vendedores buscan recuperar su inversión, destacó el mismo medio estadounidense.

Sin embargo, la ansiedad y el deseo de asegurar un lugar en partidos históricos pueden más que la lógica de mercado.