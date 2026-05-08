Deportes

Un boleto para el partido Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 está más caro que una entrada al Super Bowl: diario The Wall Street Journal hizo cuentas

El partido, válido por la tercera fecha de la fase de grupos (K) de la Copa Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, se celebra el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami

Guardar
Google icon
Los expertos señalaron que algunas boletas en manos de los revendedores podrían bajar sus precios a medida que se acerque más el día del encuentro futbolístico en Miami - crédito @cristiano/IG | @luisdiaz19_/IG | Imagen Ilustrativa Infobae
Los expertos señalaron que algunas boletas en manos de los revendedores podrían bajar sus precios a medida que se acerque más el día del encuentro futbolístico en Miami - crédito @cristiano/IG | @luisdiaz19_/IG | Imagen Ilustrativa Infobae

La fiebre por el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya ha comenzado a sentirse en los mercados de reventa de entradas. Sin embargo, pocos anticipaban lo que ocurre con uno de los duelos más esperados de la primera ronda: el partido entre Portugal y Colombia, programado para el 27 de junio en Miami.

El juego que hace parte de la tercera fecha de la fase de grupos ha roto todos los récords de precios, incluso superando el costo promedio de una entrada para el Super Bowl, el evento deportivo más caro y exclusivo de Estados Unidos, destacó un informe (The World Cup First-Round Game That Costs More Than a Ticket to the Super Bowl) del diario estadounidense The Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

El fenómeno sin precedentes ha llegado a poner los boletos hasta por 2.500 dólares y más, es decir más de 9′360.225 pesos colombianos, con corte a la tasa de cambio del 8 de mayo de 2026.

Según datos de TicketData, esta semana el precio promedio más bajo de reventa para Portugal-Colombia alcanzó los $2,500 dólares.

PUBLICIDAD

Eso lo convierte en el partido de grupos más caro que no involucra a los anfitriones (Estados Unidos, México o Canadá) y, en muchos casos, por encima del Super Bowl de 2025, cuyo precio promedio de acceso fue de $2,109.

Pero hay casos aún más extremos: en la plataforma oficial de reventa de FIFA, las entradas para este partido llegaban a ofrecerse entre $2,300 y hasta $5.75 millones de dólares, sin contar el 15% de comisión que FIFA cobra a compradores y vendedores.

Un partido con ingredientes únicos: Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

Esto ha hecho que el acceso a este encuentro, que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo, sea prácticamente un lujo reservado para unos pocos.

La expectación por este duelo no es casualidad. Portugal y Colombia se encuentran ambos dentro del top 15 del ranking FIFA, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel.

Además, se trata de una de las pocas veces en la fase de grupos en la que se enfrentarán dos selecciones de tan alto calibre, en un torneo que, por primera vez, tendrá 48 equipos, lo que muchos consideran ha diluido la intensidad de la etapa inicial.

A esto se suma la enorme comunidad colombiana en Florida, estimada en casi 500,000 personas. Esta pasión se evidenció durante la final de la Copa América 2024 en Miami (y en el que la Selección Colombia cayó en la final 1 a 0 con Argentina), donde miles de aficionados de la Tricolor colapsaron los accesos al Hard Rock Stadium en un ambiente caótico y festivo.

El fervor de los hinchas: “Es como ir al Super Bowl, solo que más caro”

Andy Loaiza, un supervisor de reparación de aviones que creció en Bogotá y ahora vive en Port St. Lucie, Florida, fue uno de los muchos aficionados que intentaron asegurar su cupo para el histórico duelo.

“Me preparé para gastar hasta $1,500 por boleto para ver a mi amada selección jugar contra Portugal cerca de donde vivo”, contó Loaiza. Sin embargo, al ingresar a la plataforma de FIFA, la realidad fue otra: “Tuve que admitir, el FOMO (miedo a perderse algo) y el calor del momento me atraparon”.

A pesar de reconocer que el precio es una locura, Loaiza no dudó: “Aún pienso que es una locura, pero amo tanto a la selección que no podía dejar pasar la oportunidad”.

Loaiza incluso comparó el evento con el Super Bowl ante sus compañeros estadounidenses, y puntualizó el valor simbólico y emocional que tiene para los hinchas colombianos: “Les dije que es como ir al Super Bowl, solo que más caro”.

La explicación detrás del fenómeno y el consejo de los expertos

La combinación de un posible último Mundial para Cristiano Ronaldo, la expectativa de una gran actuación de Colombia y el atractivo de Miami como destino global han creado la tormenta perfecta para el alza de precios.

Además, la pasión de las diásporas y la facilidad de acceso para compradores internacionales han hecho del partido un imán para la reventa.

Si bien FIFA sostiene que sus precios regulares y de reventa están alineados con las tendencias globales —y que los ingresos del Mundial financian el desarrollo del fútbol en más de 200 países—, expertos en el mercado de tickets recomiendan paciencia.

Las entradas en reventa suelen bajar de precio a medida que se acerca la fecha y los vendedores buscan recuperar su inversión, destacó el mismo medio estadounidense.

Sin embargo, la ansiedad y el deseo de asegurar un lugar en partidos históricos pueden más que la lógica de mercado.

Google icon

Temas Relacionados

Portugal vs. ColombiaPrecios de boletasMundial 2026The Wall Street JournalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano

La carrera inició en territorio búlgaro y en el final en su llegada a Burgas, hubo varias caídas, y con los colombianos teniendo una jornada tranquila, y con el francés Paul Magnier llevándose el primer reto de la ronda italiana

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano

Así quedó Junior en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la derrota ante Cerro Porteño: el “Tiburón” depende de un milagro

El equipo dirigido por Alfredo Arias cayó en Cartagena y vio cómo se complicaron sus opciones de clasificar a los octavos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Así quedó Junior en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la derrota ante Cerro Porteño: el “Tiburón” depende de un milagro

Periodistas de Brasil resultaron afectados por los disturbios en el estadio Atanasio Girardot: les quemaron algunas pertenencias

El video captado por la comunicadora brasileña Lilly Nascimento durante el partido ha desencadenado nuevas exigencias de sanción en la Conmebol y podría definir el futuro disciplinario del club colombiano

Periodistas de Brasil resultaron afectados por los disturbios en el estadio Atanasio Girardot: les quemaron algunas pertenencias

Directivo del Flamengo se refirió a los disturbios de la hinchada del Medellín en Copa Libertadores: “La responsabilidad no es nuestra”

El duelo entre el “Poderoso de la Montaña” y el Mengão se vio interrumpido por la protesta de los hinchas del cuadro antioqueño

Directivo del Flamengo se refirió a los disturbios de la hinchada del Medellín en Copa Libertadores: “La responsabilidad no es nuestra”

Revelan nuevas imágenes de las protestas de los hinchas del Medellín en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo: dañaron los baños del Atanasio Girardot

El encuentro del “Poderoso de la Montaña” ante el vigente campeón de América estuvo marcado por los disturbios protagonizados pocos minutos después de comenzado el juego

Revelan nuevas imágenes de las protestas de los hinchas del Medellín en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo: dañaron los baños del Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex encontró su apartamento destruido tras la separación con Jhorman Toloza: la ‘influencer’ ya inició acciones legales

Alexa Torrex encontró su apartamento destruido tras la separación con Jhorman Toloza: la ‘influencer’ ya inició acciones legales

Lina Tejeiro reveló cómo ha cambiado su vida durante el embarazo: “Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas: “Mis amores eternos”

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Deportes

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano

Paul Magnier gana la etapa 1 del Giro de Italia, Egan Bernal se salvó de la caída masiva, y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano

Así quedó Junior en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la derrota ante Cerro Porteño: el “Tiburón” depende de un milagro

Periodistas de Brasil resultaron afectados por los disturbios en el estadio Atanasio Girardot: les quemaron algunas pertenencias

Directivo del Flamengo se refirió a los disturbios de la hinchada del Medellín en Copa Libertadores: “La responsabilidad no es nuestra”

Revelan nuevas imágenes de las protestas de los hinchas del Medellín en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo: dañaron los baños del Atanasio Girardot