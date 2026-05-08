Periodistas de Brasil resultaron afectados por los disturbios en el estadio Atanasio Girardot: sus pertenencias resultaron quemadas

Lilly Nascimento, periodista brasileña de ESPN, documentó los momentos de tensión que se vivieron en el estadio Atanasio Girardot por cuenta de los desmanes de los asistentes - crédito @lillynascimentop/X

El encuentro entre Independiente Medellín vs. Flamengo de la Conmebol Libertadores 2026, programado en el estadio Atanasio Girardot para la noche del 7 de mayo de 2026 por la jornada 4 del Grupo A, fue cancelado tras menos de cinco minutos de juego.

La suspensión se produjo como consecuencia de los graves incidentes en la grada: se lanzaron elementos de pirotecnia desde la Tribuna Norte hacia la portería defendida por Agustín Rossi, lo que provocó un primer parón del encuentro. Poco después, varios hinchas derribaron vallas de seguridad y un aficionado ingresó al terreno de juego, forzando al árbitro Valenzuela a enviar a todos los jugadores a vestuarios e interrumpir el partido para resguardar la seguridad.

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Durante la espera, la voz oficial del estadio Atanasio Girardot ordenó la evacuación total del recinto con el fin de intentar retomar el compromiso, mientras la afición expresaba su descontento y exigía la salida de los directivos del club local mediante cánticos como “que se vayan todos y que no quede ni uno solo“.

Más de una hora después del horario inicial de inicio, la organización sudamericana confirmó la cancelación definitiva del encuentro.

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El campo de juego presenta humo o neblina y algunos objetos dispersos. Un periodista brasileño, presente en el terreno, reportó que sus pertenencias fueron alcanzadas por pirotecnia durante un partido de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo. El video documenta las consecuencias del incidente - crédito Lilly Nascimento/Instagram

Periodistas afectados por los desmanes

El video captado por la periodista brasileña Lilly Nascimento durante el partido ha desencadenado nuevas exigencias de sanción en la Conmebol y podría definir el futuro disciplinario del club colombiano.

La grabación, que en pocas horas se ha viralizado en redes sociales y medios del continente, pone en evidencia la magnitud de los incidentes que llevaron al árbitro Jesús Valenzuela a detener el encuentro a los tres minutos de iniciado. Las imágenes se han consolidado rápidamente como uno de los documentos audiovisuales más contundentes sobre la violencia en estadios sudamericanos.

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En el video compartido en Instagram por Nascimento, se aprecia el momento en el que la tribuna pierde el control y se desata el pánico en el estadio, mientras se ve y se escucha el uso de la pirotecnia y los láseres, que son elementos totalmente prohibidos dentro del escenario deportivo.

El material muestra la confusión, los gritos y las tentativas fallidas de las autoridades por restablecer la calma, así como la evacuación desesperada de quienes intentaban resguardarse de los disturbios.

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Periodista denunció afectaciones en medio de los disturbios en el partido Independiente Medellín vs. Flamengo - crédito Lilly Nascimento/Instagram

Antecedentes con la hinchada en el Atanasio

El despliegue policial se intensificó en los alrededores del estadio Atanasio Girardot luego de que el Atlético Nacional quedó fuera de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 frente a Millonarios el 4 de marzo de 2026. La eliminación provocó reacciones violentas entre grupos de hinchas, quienes protagonizaron disturbios en la zona, generando escenas de tensión tanto en las inmediaciones del estadio como en barrios aledaños.

La derrota del equipo antioqueño desató el descontento de algunos seguidores, que se enfrentaron entre sí y dificultaron la salida de otros aficionados. En redes sociales circularon videos que muestran los momentos más críticos, con enfrentamientos y carreras en distintos puntos cercanos al escenario deportivo.

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Las autoridades, incluyendo unidades de la Policía y del Undmo (anteriormente conocido como Esmad), actuaron para dispersar a los implicados y restaurar la tranquilidad. Los reportes indican que la mayor parte de los disturbios se concentró en las zonas próximas a las tribunas Sur y Occidental, así como en otras áreas alrededor del estadio.

Agentes del Esmad dispersaron a aficionados de Atlético Nacional que protagonizaron disturbios en las afueras del estadio. - crédito @Rivera__Oscar7/X

Ante la situación, los operativos de seguridad se reforzaron en los accesos principales y en sectores estratégicos de barrios como Estadio y Obelisco. El objetivo fue evitar que los incidentes se propagaran a zonas residenciales y comerciales.

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En la noche posterior al partido, la presencia policial continuó siendo visible en puntos clave para disuadir nuevos brotes de violencia y garantizar la seguridad de los habitantes.

Durante los disturbios, se registraron daños a la infraestructura cercana al estadio, así como afectaciones a varios establecimientos comerciales, sobre todo en la carrera 74, una de las vías principales de la zona. La magnitud de los daños motivó el despliegue de más efectivos policiales para contener la situación y prevenir más pérdidas materiales.

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