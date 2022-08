Cazzu anda con Nodal, tuvo una cita con Bad Bunny y andaba detrás de Maluma

Crecen especulaciones sobre decisión de Cazzu, de tener una cita con el cantante antioqueño, Maluma. Créditos de izquierda a derecha: Instagram:@nodal/ Instagram:@cazzu / Instagram:@maluma

La rapera no mencionó a su novio en ningún momento. En una entrevista para el programa ‘Podemos Hablar de Telefe’, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida por sus fanáticos como Cazzu, habló sobre sus parejas, alguna mala experiencia y reveló que hace unos años tuvo un romance fugaz con una figura del género urbano.

Actualmente, la cantautora vive nuevas experiencias amorosas junto al mexicano Christian Nodal; sin embargo, por más de que se les haya visto en varios eventos demostrándose el cariño que se tienen, crecen las especulaciones debido a que no han mostrado su afecto por medio de redes sociales.

Los internautas que permanecen al pendiente de ellos afirman en diferentes plataformas web que su lejanía virtual se debe a que el intérprete de música popular/ regional ha tenido altercados con su exprometida española, Belinda.

Actualmente, los seguidores que deciden tener a los famosos en la mira suelen sesgar cierta parte de la información, pues aunque en la entrevista mencionada la artista decidió ofrecer información personal: desde la cita con Bad Bunny hasta comentar, con respecto al cantante conocido como el pretty boy, que “Con Maluma no sé si tendría una cita, pero da igual, no sé si él tendría una cita conmigo en realidad”, lo cierto es que el video de la conversación con el canal argentino es de 2021, cuando aún Nodal y la rapera no tenían siquiera una fuerte amistad.

Bad Bunny tuvo una cita con Cazzu, según informó la cantante argentina en una entrevista. Instagram:@badbunny

En redes e incluso en varios portales web sigue creciendo la duda ‘‘¿A Cazzu le gustaría tener una cita con Maluma?‘’. Los fans siguen haciendo hipótesis sin contexto debido a que la realidad es que la compositora menciona al reguetonero en tan solo dos segundos de la entrevista y en ese momento estaba soltera.

Lo que sí es seguro es que Nodal y Cazzu comparten tiempo de calidad sin tener que exponer la totalidad de sus experiencias en redes sociales las 24 horas del día. Algunas imágenes capturadas por paparazzi especializados, demuestran que los dos cantantes se han visto juntos en público y divirtiéndose en conciertos en vivo.

Los primeros momentos de 2022 en los que la dupla fue vista con intenciones más allá de la amistad fue durante un espectáculo de Nodal en Guatemala, México y Colombia. Se veían felices, cogidos de la mano y hasta con el mismo estilo, pero prevalecía la duda si en realidad estaban en un noviazgo oficial debido a que no daban ni una sola declaración.

Cazzu y Nodal fueron captados en un evento juntos cogidos de la mano. Foto Twitter:@Raphaelito26

Asimismo, en los pasados Premios Juventud la argentina y el mexicano fueron vistos juntos y luego de unos días se desmintió que Cazzu estaba embarazada porque se le vio fumando cigarrillo en una puesta en escena de dos grandes de la industria, Wisin y Yandel. Son cientos los comentarios y las interminables especulaciones por lo que algunos internautas siguen a la espera de que cualquiera de los dos vocalistas enamorados de una declaración oficial de su noviazgo o suba más contenido romántico a sus redes.

