Jessica Cediel reapareció tras la extracción de biopolímeros y reveló que pronto regresará a la televisión

Jessica Cediel es una de las presentadoras y modelos colombianas más famosas en la farándula nacional, reconocida también por ser una de las víctimas de los biopolímeros, convirtiéndose en un espejo para muchas otras mujeres que pensaron acudir a estos para ‘mejorar’ su aspecto físico.

Recientemente, la bogotana estuvo alejada de las redes sociales y la televisión nacional pues tuvo que regresar al quirófano para la extracción de biopolímeros, proceso del que se ha estado recuperando en las últimas semanas. Sin emabrgo, en las últimas horas aareció de nuevo en su Instagram y respondió algunas preguntas sobre proyectos actuales y futuros.

“Sé que he estado perdida, pero es que he estado muy ocupada y, de hecho los saludo desde Miami”, empezó la famosa colombiana sus publicaciones en sus Historias de Instagram, destacando que, además de recuperarse de su reciente intervención, ha estado trabajando.

La pregunta que más le hicieron a la famosa sus más de 9 millones de seguidores fue sobre cómo avanza su recuperación, a lo que la presentadora respondió que “voy muy bien, estoy más sana que es lo más importante. Todavía tengo faja porque aún no se ha terminado de pegar la piel”, aseguró además que el proceso es largo, pero que lo mejor siempre va a ser estar saludable.

Por otro lado, los internautas le cuestionaron a la famosa por su regreso a la televisión nacional o internacional, teniendo en cuenta que desde lanzó su plataforma de contenido exclusivo y ser la presentadora oficial de los Juegos Olímpicos, la bogotana ha estado alejada de las cámaras.

Ante la pregunta de próximos proyectos en los que estara, Jessica Cedial reveló que más pronto de lo que esperan estará de nuevo en las pantallas de los colombianos. “Para cerrar este año se viene un gran proyecto que ni se imaginan, es una vaina bomba. Así que muy pendientes porque nos veremos en la televisión”, respondió.

Otro seguidor sugirió que la mujer de 40 años debía haber estado en la más reciente edición del reality ‘La casa de los famosos’ y le preguntó si quería estar en una próxima temporada.

La respuesta de Cediel sorprendió a sus seguidores, pues reveló que ya la invitaron a hacer parte de este programa en el que varios famosos conviven en una misma vivienda, sin oportunidad de interactuar con el exterior, pero señaló que a ella no le ha interesado participar.

“Te cuento que Telemundo me hizo la invitación para este ‘reality’ en su segunda temporada. Sé que es un programa increíble, pero yo no podría vivir encerrada, no sirvo para eso”, expresó la famosa.

Cabe recordar que, horas después de la intervención quirúrgica, la modelo mostró en redes sociales cómo salió de la cirugía. Estos videos preocuparon a sus seguidores, pues se mostró vendada en gran parte del cuerpo, le costaba caminar y hasta ingresar al vehículo que la recogió ese día.

Mientras que días más tarde, aprovechó estas mismas plataformas digitales para compartir con sus seguidores algunos detalles sobre cómo avanza su proceso de recuperación.

“Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las nalguitas. Estoy inflamada, pero vamos bien y con calma”, expresó la antigua presentadora de ‘Sábados felices’.

De igual manera, Jessica Cediel aprovechó el momento para mostrar unas inéditas imágenes del plástico que le fue extraído, lo cual dejó impresionados a sus fanáticos, según quedó en evidencia con las reacciones que se suscitaron al respecto. “Miren allá, ¿si ven el plástico? Vean esa porquería. Eso es Veneno, es malo. Este es un pedazo de lo que me sacaron de la nalga izquierda”, agregó.

