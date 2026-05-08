Lina Tejeiro reveló cómo ha cambiado su vida durante el embarazo: “Hay cosas que voy a querer contar y otras que no”

la actriz retomó la interacción con su audiencia, explicando los cambios personales y profesionales experimentados desde el inicio de la maternidad y pidiendo disculpas por su ausencia - crédito @linatejeiro / Instagram

Lina Tejeiro, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, confirmó hace pocos días su embarazo y desde entonces ha compartido con sus seguidores los cambios y desafíos que ha enfrentado en esta nueva etapa de su vida.

La noticia, difundida a través de un video en redes sociales, generó una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron la llegada de un nuevo integrante a su familia.

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Tras el anuncio, la actriz incrementó su presencia en redes sociales y, el 7 de mayo, mantuvo un diálogo abierto con sus seguidores, en el que detalló los cambios personales y profesionales vividos desde el inicio del embarazo. También ofreció disculpas por su ausencia reciente en las plataformas digitales.

Lina Tejeiro confesó en redes sociales cómo ha cambiado su vida y físico con el embarazo de su primer bebé - crédito @linatejeiro/ Instagram

Lina Tejeiro reconoció que la maternidad ha transformado distintos aspectos de su vida cotidiana y su relación con el público. Durante la conversación, la actriz comentó: “Obvio, tú dirás: Lina, ¿pena de qué? Estoy re cachetona y tengo una papada que este no es mi mejor plano. Es que no nos hablamos desde finales de enero, o sea, ya casi cuatro meses, y uno va perdiendo la práctica, la confianza, la dinámica; como que se le olvida esta dinámica de tú a tú, y además han pasado muchas cosas que me han cambiado”.

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Este testimonio fue recibido con muestras de afecto y solidaridad. Varios seguidores manifestaron cuánto habían extrañado a Tejeiro durante su ausencia en redes, reafirmando el vínculo que la actriz mantiene con su comunidad digital.

En sus declaraciones reveló que dará detalles de todo su proceso de embarazo desde sus redes sociales, pero aclaró que hay cosas que han pasado durante los primeros cuatro meses del año que mantendrá en privado.

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“Yo entiendo y yo sé que hay muchas cosas que quieren saber, y hay otras cosas que sí voy a querer contar y otras que no. De un tiempo para acá he aprendido mucho a cuidar lo que para mí es muy valioso, hay muchas cosas que yo antes compartía sin medida, pero hay gente que no cuida sus palabras”, explicó la actriz.

Al final de su mensaje, la actriz y ahora participante de MasterChef Celebrity confesó que, aunque ahora cuida más su intimidad, van a haber muchas situaciones que va a compartir, refiriéndose a detalles de su embarazo. “Hay muchas cosas de las que sí vamos a tener chismes y les voy a contar muchas cosas, si me dieron antojos o no”, añadió.

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La actriz remarcó que ahora selecciona cuidadosamente qué aspectos de su vida expone, señalando: “He aprendido mucho a cuidar lo que para mí es muy valioso” - crédito @linatejeiro / Instagram

El embarazo de Lina Tejeiro representa una nueva fase personal y profesional. La actriz ha señalado que los cambios físicos y emocionales han sido notables, pero también ha destacado la importancia del apoyo recibido. La comunidad digital permanece atenta a sus publicaciones y a la evolución de esta nueva etapa.

Lina Tejeiro mostró su pancita de embarazada y compartió reflexiones sobre la espera

Desde que Lina Tejeiro anunció su embarazo a través de un video a finales de abril, la actriz ha compartido con sus seguidores varios momentos íntimos de esta nueva etapa. En una reciente publicación, mostró una serie de fotografías que retratan su día a día como futura madre, capturando escenas tanto en su casa como en su entorno laboral y en momentos de descanso. En las imágenes, se la ve sonriente y relajada, acompañada por sus mascotas, que, según comentó, también se están adaptando a esta fase de cambios en el hogar.

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La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram

La actriz acompañó el carrusel de fotos con un mensaje cargado de significado: “Dijo que lo mejor venía en camino. Que entendiera la magia que trae respirar. Que saber esperar trae tranquilidad…”. Con estas palabras, transmitió el sentido de calma y felicidad que siente en este momento, a la vez que agradeció las muestras de cariño recibidas desde el anuncio de su embarazo.

Uno de los comentarios más destacados fue el de la madre de Lina Tejeiro, quien expresó: “Te llegó el papel más importante de tu vida, algunas veces antagonista, otras protagonista, muy rara vez detrás de cámaras, pero lo único cierto es que vas a tener al director de tu vida. El libreto nunca estará escrito, todo es en vivo y al aire. Acá estaré siempre. Los amooo”.

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Entre los seguidores, muchos resaltaron la felicidad y el cambio en el rostro de la actriz, así como los hábitos saludables que ha mostrado durante el embarazo. Algunos comentarios dijeron: “Es que te ves perfectamente hermosa con esa pancita, la felicidad al 1000 se te nota”, y “Te luce esa barriguita, y esooo aliméntate muy bien”.