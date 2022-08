Carlota, hija de Rigoberto Urán, da sus primeros pasos en Mónaco

Rigoberto Urán comparte con su hija Carlota en Mónaco. Instagram:@rigobertouran

Después de los aprendizajes que le dejó el Tour de Francia, Rigoberto Urán está enfocado en prepararse para la última competencia más importante del año: La Vuelta España, que comienza el 19 de agosto del año en curso, la cual le abre posibilidades para seguir reforzando su reconocimiento como uno de los mejores en el ciclismo.

“La valoración de este Tour de Francia fue un cero. Mala. No se lograron los objetivos; no se ganó una etapa, no se terminó en el Top-10. Soy el jefe de mí mismo, entonces puedo decir que no hice nada, aunque entregué todo”, afirmó Rigo luego de culminar la competición en suelo francés, en la que quedó en la casilla 26, a una hora y 47 minutos del campeón y profesional danés, Jonas Vingegaard.

Un descanso no está de más para volver al ruedo con mayor energía:

Mientras el profesional está preparándose mental y físicamente para volver al desafío entre ruedas, Urán se ha comprometido con su familia a pasar tiempo de calidad, un perfecto escenario de tranquilidad que bien ha sabido publicar continuamente en sus redes sociales, en especial en Instagram, en donde tiene más de 1,4 millones de seguidores

Si por algo se ha caracterizado Rigoberto es por su carisma y por demostrar su faceta tierna y paternal. En su último video subido a la red, que ha conseguido más de 11 mil ‘me gusta, se le ve junto a su esposa, Michelle Durango y su pequeña hija, Carlota, que tiene un año y cinco meses, en un parque de diversiones para bebés en Mónaco.

Rigoberto Urán presencia los primeros pasos de su hija en Europa. Instagram:@rigobertouran

El reel se compone de dos clips enlazados. En la primer parte se escucha a Michelle decir ‘’esooooo’’ mientras Rigoberto está con su hija intentando ayudarle a dar sus primeros pasos. Ella camina durante dos segundos, pero luego empieza a gatear. Asimismo, en la segunda parte se ve a la madre ayudando a Carlota a poner un pie tras otro y esta vez la niña logra dar ses pasos, siendo los más largos en su corta vida.

Antes de que la niña estuviera en etapa de aprendizaje motriz, Urán ya había publicado algunas historias en su cuenta de Instagram en la que aparece recorriendo las calles de Mónaco con su familia. En un comienzo, se ve al ciclista cargando a Carlota y llevando a sus dos perros a pasear. Detrás va Michelle filmando a sus seres amados: “Qué berrionda. Es que le encanta la calle”, dice.

Rigoberto Urán comparte con su familia en Mónaco. Instagram:@rigobertouran

Rigo, teniendo a su bebé en su regazo, revela las dificultades que es ser papá. “Estos 10 kilos siempre están pesando cada día más, le cuento pues que ya llevo la mano encalambrada”, dijo. “Ella con tal de dar lora por acá...”, expresó

Finalmente, el ciclista se cansó y fue su esposa la que terminó cargando a Carlota. “Ahí me entregó la niña, ahí voy con la niña. Las mujeres sacan el perro, llevan la niña, llevan las bolsas... todo”, dijo Michelle en otra historia. Y Rigo le respondió: “Yo siempre he dicho que las mujeres son unas berracas. Los hombres somos unos m...”.”Siempre lo he dicho. El hombre es débil. Bueno, yo”, agregó el pedalista colombiano.

La escena ha causado cientos de comentarios de los internautas en los que expresan su admiración al ciclista por seguir alcanzando uno de sus sueños personales que es atravesar el mundo con su familia a la par que siempre dispone de buena actitud frente a las adversidades que se le atraviesan.

