Rigoberto Urán aseguró que quiere estar en el podio de la Vuelta a España

En la imagen, el ciclista colombiano Rigoberto Urán (Education First). EFE/Stuart Franklin/Pool/Archivo

Rigoberto Urán establece el objetivo que se ha impuesto de cara a la Vuelta España, en donde ya se confirmó su asistencia con el equipo EF Education EasyPost, quizás acompañado con Esteban Chaves como colíder para la general. El ciclista paisa estaría listo para luchar por un puesto en el podio, pero también querría ganar una etapa, pues en sus 17 años de profesional en Europa no ha logrado conseguir ninguna de las dos.

El corredor de 35 años comentó sobre sus dos principales objetivos para la ronda ibérica, en medio de una entrevista con el diario Marca, diciendo: “Es una carrera que me parece mucho, porque en España, como dices, nunca he podido hacer podio ni conquistar una etapa. Me encantaría, y ese es mi objetivo, pelear por una de las dos. Si todo va bien... creo que es posible. Me encantaría completar ese reto, el de tener victorias en las tres grandes vueltas”.

Urán ha subido al segundo cajón del podio del Tour de Francia en el 2017 y de dos Giro de Italia durante el 2013 y el 2014, siendo los resultados más memorables conseguidos en su carrera deportiva, al menos en cuanto a grandes vueltas, pues vale recordar que en el 2012 logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres.

Le puede interesar: “Ser sexy no está en una talla”: el poderoso mensaje que le envió Sara Uribe a sus seguidores

Rigo será uno de los tantos colombianos que se esperan que tomen la partida en la carrera desde el próximo 19 de agosto hasta el 11 de septiembre, entre ellos Nairo Quintana (Arkea Samsic), Fernando Gaviria y Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), entre otros.

Aunque el pedalista de Urrao es uno de los más destacados del pelotón desde ya ve que el ciclismo colombiano necesita relevo generacional sobre todo para las grandes vueltas del calendario, pues por el momento el país cuenta con un referente como Egan Bernal como el único que podría luchar por una clasificación general en una competencia de tres semanas, teniendo dos títulos en su palmarés como lo son el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

Rigoberto Urán aún cree que puede conseguir un buen puesto en la carrera española, a pesar de no haber destacado como se esperaba desde un comienzo en el Tour de Francia de este año, pues su objetivo era estar en el podio o ganar una etapa, lo cual no consiguió, aunque hay que decir que en varias ocasiones se metió en las fugas intentando llegar a meta para disputar una victoria, pero el ritmo de la competencia no se lo permitió, pues según las estadísticas, la edición 109 de la ‘Grande Boucle’ fue la más rápida de la historia.

Puede leer: María Fernanda Cabal volvió a arremeter contra Armando Benedetti: “Les falta vergüenza, pudor y decencia”

Por estos días el paisa se concentra en Europa para la puesta a punto con su equipo pensando en pulir los puntos que le faltaron en el Tour de Francia, pues hay que resaltar que las últimas semanas previas a la ronda francesa el ciclista colombiano se recuperó de una fuerte caída que tuvo en una carrera y que lo dejó bastante trastocado y sin poder entrenar como normalmente lo hacía.

SEGUIR LEYENDO: