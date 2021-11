Rigoberto Urán mostró una curiosa manera para transportar a su hija

Carlota y Rigo

A través de sus redes sociales, el ciclista colombiano, Rigoberto Urán, compartió un nuevo y divertido momento con su hija, Carlota. Luego de hacer reír a sus seguidores con un video de él cantando y tocando la guitarra para su hija, y de otro clip en el que ella hace sus necesidades físicas sobre él, accidentalmente, el deportista de alto rendimiento hizo de nuevo sonreír a quienes no se pierden los recurrentes momentos del paisa y su bebé. En esta ocasión, Urán paseó a la niña en un bolso. “Llegamos, qué viaje tan largo parce, desde Urrao”, comentó.

Fue en octubre del 2020 cuando Urán y su esposa confirmaron que serían padres. Desde entonces, Rigoberto ha compartido varios momentos chistosos sobre su experiencia como papá En el video, do recientemente, se ve como, desde dentro de la casa en la que vive el deportista, graban su llegada. Al abrir la puerta, se ve como llega Rigoberto con una maleta de color café. En ella, se ve la cabeza de la niña sobresaliendo de la cremallera. Luego de soltar la frase mencionada previamente, Rigoberto saca a la niña de la maleta mientras de fondo de escuchan las risas de quien sería la madre de la bebé. ‘Rigo’, a modo de chiste, comenta que vienen de recorrer un largo camino y, al final, pregunta, ‘¿Qué hay de almuerzo?’.

“No sabe que hacer con mi niña. Este berraco”, comenta la mujer que graba la particular escena. Rigoberto, además de ser recibido por las dos mujeres, es saludado por sus mascotas, dos perros pequeños que se emocionan al ver a Carlota en la maleta. Rigo trata de detener a los perros que, felices, intentan acercarse a la niña, para evitar que la rasguñen o le salten encima.

“Por eso vine a Colombia. Vamos a ver si nace acá o en Europa porque empiezo temporada en febrero, pero también depende cómo va el COVID (...) Eso es lo que deja la cuarentena: todo el día para adelante y para atrás”, comentó el deportista cuando anunció que su esposa tenía cuatro meses de embarazo, con el humor que lo caracteriza, en un diálogo con el noticiero del Canal RCN.

Uno de los videos que más generó risas entre los seguidores de Urán fue aquel en el que su hija hizo sus necesidades sobre él, de manera accidental. “Tiene como un olor esta muchacha, parece que hubiera...”, dijo antes de que su suegra contestara, “hecho la dos, parece que hizo la dos”. Rigo, que solo usaba una pantaloneta y un sombrero vueltiao, se vio sorprendido cuando cayó sobre su piel lo que había en el interior del pañal.

“Ay maric*”, dijo Rigo luego de sentir lo que le había caído en su cuerpo. “No, no, no ¿parce, sabe qué? Para el Río Sinú”, comentó, para luego meterse con su hija a una ducha que se encontraba al lado. “Vení a ver, esta pelada como es que se me cag* a mí. La voy es a juagar con agua fría (...) No llore mi amor que eso es agua. Tranquila que uno cagad* a mediodía es muy bravo. Tranquila, tranquila, venga a ver que la mamá no está y hoy le tocó con el papá”, comentó Rigo mientras limpiaba a su hija y mientras su suegra se reía.

Los videos del deportista intentando tocar la guitarra también generaron comentarios cómicos en las reacciones de ambas publicaciones. El primero de ellos muestra a Rigo haciendo algunos intentos para hacer música con el instrumento de juguete. Ante la falta de sonido real, Rigo subió un segundo video en donde finge tocar la misma guitarra mientras pone una pista de fondo para engañar a sus espectadores. ‘¿Cómo me ven? Mejoré ¿no?’, escribió.





Seguir leyendo: