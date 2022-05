Rigoberto Urán le da de comer a su hija sobre una moto y lo sube a redes sociales: “me salió gasolinera”

Tomada de Instagram @rigobertouran

El ciclista de Urrao, Antioquia, Rigoberto Urán, compartió un video en donde se ve junto a su hija, Carlota, mientras le da de comer. Sin embargo, lo más curioso del video es que lo hacen montados en una moto, que permanece encendida.

Urán dijo en el video que su hija solo le recibe de comer si es en la moto y preferiblemente cuando esté prendida, de lo contrario la niña llora. En la publicación se ve al pedalista colombiano mientras le da de comer, según dijo, arándanos y acompañó el video con un comentario jocoso: “Me salió gasolinera”, el cual causó todo tipo de comentarios del mismo tono sobre él y su hija.

Rigoberto se recupera estos días de una doble caída que tuvo en dos competencias en Europa: una de ellas en la Lieja Bastoña Lieja y la otra en el Tour de Romandía.

El colombiano venía demostrando que estaba mejorando en sus condiciones físicas, pero el incidente que le dejó la escápula fracturada o desplazada, le ha impedido competir por ahora como de hacer entrenamientos estrictos a como suele estar acostumbrado.

Mientras tanto, comparte con su familia y se puede dedicar a sus negocios, ya que desde hace algunos años divide su vida deportiva con la de empresario en la que ya ha logrado posicionar su marca Go Rigo Go no solo a nivel nacional sino también en algunos otros países latinoamericanos y Estados Unidos.

Rigo ha dicho recientemente que le toca hacer algunos entrenamientos con precaución, dado que aún debe cuidarse de su lesión. Su principal objetivo en la temporada será el Tour de Francia, para el cual espera llegar en las mejores condiciones posibles, a pesar de las lesiones.

Aún queda más de un mes para el arranque de la Grande Boucle, por lo que el trabajo que hace junto con su equipo en aras de recuperarse es exhaustivo, pero sin la intención de comprometer la participación del colombiano a la competencia más importante del mundo.

Como líder del EF Education EasyPost, Rigoberto Urán estará haciendo solo una presentación previa al Tour y será durante el Tour de Suiza que se realizará durante el mes de junio.

Allí podrá probarse frente a algunos de los rivales que estarán tomando la partida en la ronda francesa, además de sentir si se siente en plenas condiciones para las competencias luego de la lesión que tiene por estos días.

Para esta temporada posiblemente vaya acompañado de su compatriota Esteban Chaves como colíder de cara a la general, dado que el bogotano fue contratado para este año con la intención de medirse y dar resultados en las grandes vueltas, gracias a su experiencia como vueltómano, con la que ha conseguido subirse al podio del Giro de Italia y la Vuelta España.

Ambos serán las piezas claves del equipo estadounidense para buscar el mejor lugar de la clasificación en el Tour. En el caso de Rigo, el antioqueño ha sido uno de los ciclistas colombianos más regulares en resultados en las rondas de tres semanas, incluso, alcanzando en dos ocasiones el podio en el Giro de Italia en 2013 y en el 2014 cuando su compatriota Nairo Quintana lo superó para quedarse con el título de la Corsa Rosa y en el 2017 en el Tour de Francia, siendo solo superado por el británico Chris Froome.

