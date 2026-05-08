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Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez: “Si es tan bueno, ¿por qué no juega?”

El analista habló sobre las declaraciones que entregó Khaled El-Ahmad, director deportivo del cuadro de la MLS sobre el volante y capitán de la selección Colombia

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El volante estuvo en el ojo de la polémica tras conocerse su estado de salud por parte de la FCF-crédito Jesús Aviles/Infobae
El volante estuvo en el ojo de la polémica tras conocerse su estado de salud por parte de la FCF-crédito Jesús Aviles/Infobae

A un poco más de un mes para el comienzo del Mundial de Norteamérica 2026, el presente deportivo de James Rodríguez es uno de los grandes interrogantes para la selección Colombia.

Con apenas seis partidos en más de 180 minutos, el exvolante del Club León de México aún no se consolida con su talento y tener una regularidad en la MLS de Estados Unidos, situación que pone en debate su presencia en el evento deportivo del año.

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James Rodríguez disputó su primer encuentro como titular en la MLS con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/Instagram
James Rodríguez disputó su primer encuentro como titular en la MLS con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/Instagram

En este contexto, el 8 de mayo de 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó en Palabras mayores, de Win Sports, la falta de minutos de James Rodríguez en el Minnesota United pese a los frecuentes elogios de su director deportivo.

Mientras Khaled El-Ahmad lo destaca por su profesionalismo y dedicación, Vélez señala la contradicción entre ese reconocimiento público y la continua ausencia del colombiano en las alineaciones, lo que alimenta la incertidumbre sobre su continuidad en el club.

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Desde su introducción, Vélez indaga sobre la paradoja que rodea a una figura mediática y deportiva como James Rodríguez.

“¿Ustedes escucharon al director deportivo del Minnesota? ¿Lo escucharon? Desde lo mucho que significa para él ganar, ha sido fantástico. Estamos en conversaciones para ver cuándo se une el campamento de Colombia. Ha sido fantástico fuera del campo, genial entrenando. Vemos a un chico de treinta y cuatro años que ama este juego tanto como quizás no creo que haya visto nunca”, cita Vélez respecto a las palabras de El-Ahmad.

Luego, el comentarista plantea su duda de fondo: “Oiga, después de tantos elogios, la pregunta es lógica. Si es tan fantástico, tan bueno, si entrena tan bien, ¿por qué no lo ponen a jugar? ¿Y por qué están negociando su salida para la próxima semana cuando el campeonato allá sigue?”.

Por qué James Rodríguez no juega en Minnesota United

James Rodríguez es candidato a ser titular en la US Open Cup contra San Jose Earthquakes - crédito Minnesota United
James Rodríguez es candidato a ser titular en la US Open Cup contra San Jose Earthquakes - crédito Minnesota United

Vélez profundiza en la contradicción entre el reconocimiento público y la realidad deportiva del jugador. Añade:

“Si yo tuviera eso que él dice que tiene, lo pongo, lo pongo ya, juegue ya”.

El analista interpreta que la comunicación oficial busca suavizar el mensaje sobre la salida de James Rodríguez.

“Es una manera de matizar, lo entiendo, y en el fondo es fácil entender que no lo necesitan y que no lo pidieron, y que entonces se lo lleve la selección. Me parece muy bien. Ya está”.

Vélez advierte sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en la imagen pública y en la ética de quienes aspiran a representar a la Selección Nacional.

“Por eso no podemos usar la selección para casos que comprometan el buen nombre de la Selección Nacional y, de paso, el objetivo. El objetivo, porque aparte de lo deportivo, es una distinción estar en la Selección Nacional. Cuidemos el producto”.

Opinión pública y casos similares al de James Rodríguez

James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United acumula apenas 105 minutos en cuatro partidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Reuters y AFP
James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United acumula apenas 105 minutos en cuatro partidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Reuters y AFP

El comentarista extiende su reflexión y compara el caso actual con episodios similares en el fútbol internacional. Cuestiona el papel de las redes sociales en la percepción y presión sobre los jugadores.

Vélez afirma: “Las redes sociales sirven para todo, para bien, para regular, para mal, para muy mal y para peor. Como todo el mundo se siente competente en todo y sabe de todo, las redes sociales graduaron a un montón de gente, incluso de analfabeta a medianamente inteligente. Y entonces todo el mundo se siente con autoridad de descalificar, calificar, objetar, opinar”.

Recuerda el paso de James Rodríguez por el Real Madrid bajo el mando de Zidane:

“Pues bien, cuando el señor Zidane no ponía a James, calvo HP, y le daban todos los días. Conclusión: tres Champions seguidas ganadas por el fulano”.

Vélez resalta que la presión externa muchas veces pierde sentido frente a los resultados deportivos.

Como ejemplo inmediato, menciona el caso de Íñigo Pérez, quien fue blanco de críticas similares antes de que la realidad deportiva respaldara las decisiones técnicas.

A pesar de la controversia y las críticas mediante las redes sociales, Vélez subraya que el tiempo suele validar las decisiones de quienes se sostienen en sus principios deportivos, reforzando la legitimidad de sus acciones frente al ruido de la opinión pública.

Qué dijo el director deportivo del Minnesota United

James Rodríguez
James Rodríguez ha compartido mucho con sus compañeros durante las prácticas del Minnesota United, pese a no ser tenido en cuenta para los partidos - crédito Minnesota United

El futuro de James Rodríguez en Minnesota United es incierto a cuatro partidos del cierre de temporada. La dirección deportiva del club no asegura su continuidad y señala que su presencia en el once titular nunca fue una promesa. Su participación depende de la competencia interna y su estado físico, según Khaled El-Ahmad, director deportivo.

El director deportivo explicó que el fichaje nunca tuvo garantía de minutos, y las decisiones sobre su presencia en cancha han dependido de la competencia interna, el estado de salud y la condición física. Afirmó que “debe ser difícil jugar para Minnesota United, sin importar quién seas”, dijo.

La dirigencia valoró la actitud profesional de Rodríguez. El-Ahmad destacó que su aporte se nota fuera del campo, que ha sido ejemplar entrenando y que incluso, cuando no viajó con el equipo, se presentó a entrenar con los sub-18. Resaltó su compromiso, su experiencia y su amor por el juego, reconociendo la gestión de James y el equipo ante las dificultades.

Khaled El-Ahmad mencionó que el aporte de James no solo está en la cancha:

“Él ha sido fantástico fuera del campo, genial entrenando. No sé si vieron el entrenamiento hoy, marcó el último gol y todos se fueron encima a celebrarlo con él. Hay momentos para destacar, como cuando un fin de semana no viajó con el equipo y apareció a entrenar con los sub-18. Desde la cultura y lo mucho que significa para él ganar, ha sido fantástico”, expresó.

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