James Rodríguez desmintió estar lesionado y afirmó que regresará con el Al-Rayyan pronto

El colombiano James Rodríguez no fue convocado para el primer partido de temporada del Al-Rayyan. Imagen: @AlrayyanSC.

El mediocampista colombiano James Rodríguez sigue estando en boca de aquellos que lo siguen y lo critican. Con el inicio de la temporada regular del fútbol catarí, se esperaba que el colombiano iniciara con el pie derecho como titular y así poder retomar el nivel competitivo del que carece para volver a la máxima escena del fútbol mundial. Sin embargo, la situación no se dio de esa manera, el cucuteño ni siquiera hizo parte de la convocatoria del Al-Rayyan y dio paso a diferentes especulaciones sobre su ausencia.

Hoy se dio rienda suelta al balón en Medio Oriente con el inicio de la Qatar Stars League y quienes se convirtieron en fieles seguidores del Al-Rayyan por la llegada de James al equipo, recibieron su primera decepción del torneo, ya que el colombiano no estuvo presente en el debut de su club ante Al-Shamal. Hasta el momento todavía no se ha dado a conocer la razón oficial por la cual no hizo parte de la plantilla, pero los rumores no demoraron en salir.

Diferentes medios de comunicación afirmaron que Rodríguez tendría una lesión muscular y que esta había sido la causa de que no haya podido jugar su primer partido de la temporada. Incluso llegaron a comentar que estaría por fuera de las canchas por dos meses, información que alertó al propio jugador.

Con el objetivo de cerrar de una vez por todas los rumores de una posible lesión, James decidió comentar sobre su estado físico actual. Por medio de un trino en sus redes sociales, el internacional de la selección Colombia aclaró que no está sufriendo de alguna lesión ahora mismo y añadió que la información había sido divulgada sobre su físico era totalmente falsa:

¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas.

Este mensaje es una señal de aliento a quienes creyeron que el volante nuevamente entraría en una etapa de dolencias físicas. En el último año, estas se han convertido en los principales enemigos del jugador, que se ha visto relegado al banquillo del club catarí y por las cuales todavía no logra alzar cabeza para regresar al fútbol europeo.

Desde su llegada a Catar, Rodríguez solo ha podido disputar un total de 15 partidos con la camiseta de Al-Rayyan, dentro de los cuales ha anotado 5 goles y entregado 7 asistencias.

Las conversaciones de un posible regreso al Porto, un arribo a suelo neerlandés o incluso un retorno a Sudamérica parecen haber encontrado una pausa y posiblemente se reactiven cuando el mediocampista de 31 años de edad vuelva a atarse los botines para jugar.

En cuanto al resultado de su equipo, Al-Rayyan no logró conseguir la victoria y sucumbió por la mínima diferencia (0-1) ante el previamente mencionado Al-Shamal. El único gol del partido lo anotó el extremo Mohamed El-Sayed al minuto 86 de juego.

El próximo partido de la institución de la que hace parte James, será el jueves 11 de agosto ante Al Arabi en condición de visitante. El encuentro tendrá lugar en el estadio Nacional de Lusail, a las 11:40 a. m., hora colombiana. El dato interesante de esta contienda es que el escenario donde se disputará el encuentro será el mismo que albergará la mítica final de la Copa del Mundo Catar 2022.

