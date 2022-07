Giovanni Hernández sobre James Rodríguez: “Es importante, pero los hombres son más importantes en un terreno de juego”

El entrenador colombiano se refirió al futuro de James Rodríguez y aseguró que espera que un club le de la oportunidad. Foto: Colprensa

El futuro de James Rodríguez es incierto, el colombiano ha entrenado con Al-Rayyan, mientras que los rumores de su partida se mantienen vigentes. Todo parecía indicar que el colombiano había manifestado a su agente que quería salir del fútbol catarí, sin embargo, con el pasar de las semanas algunas de las posibilidades de un fichaje en España. Italia, Estados Unidos y Brasil se fueron apagando.

Giovanni Hernández, uno de los ‘10′ que tuvo la Selección Colombia hace algunos años, tuco la oportunidad de dialogar con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio sobre a la situación por la que está pasando el futbolista del Al-Rayyan y señaló que espera que algún club le de la oportunidad para que demuestre sus capacidades, pero fue contundente al mencionar que solo él sabe exactamente cómo se siente y cuáles son sus deseos con el fútbol.

El ahora entrenador del Atlético Fútbol Club afirmó que, “ojalá alguien le de la oportunidad a James. Ojalá este fuerte y haya un cambio en su vida en todos los aspectos, no soy quien para criticar, solo James sabrá cómo se siente y cuáles son sus deseos con el fútbol y la Selección. Hoy sabemos que el nombre es importante, pero los hombres son más importantes en un terreno de juego”.

Hernández también aseguró que en la Selección Colombia van los jugadores que se encuentran en el mejor momento y rechazó la versión que señala que en la ‘Tricolor’ se trabaja ya que para él, el tiempo no permite que se puedan realizar estos procesos.

“Ojalá que llegue alguien que lo llame, que lo enfoque. No soy quien para criticar si está bien o mal, sólo él sabe si está bien, mal o regular. En una selección se selecciona a los jugadores para que puedan plasmar y ejecutar las ideas, no hay tiempo absoluto, en la Selección van los que estén en su mejor momento, en la selección no se trabaja; ojalá James pueda estar en la selección, que pueda estar al mejor nivel”, afirmó el exjugador.

Con respecto a la posible salida de Al Rayyan, James Rodríguez podría dejar el club catarí en este mercado de pases, ya que su intención sería volver al fútbol europeo y pueda tener la regularidad requerida para encabezar el nuevo proceso en la Selección Colombia junto al nuevo timonel del equipo, Néstor Lorenzo. Al-Rayyan en estos momentos se encuentra realizando una gira de pretemporada por Países Bajos y en los tres partidos que ha disputado, el colombiano no ha sido tenido en cuenta por el entrenador Nicolás Córdova.

James Rodríguez ha sido vinculado en las últimas semanas con clubes como, la Roma (Italia), Porto (Portugal), PSV (Países Bajos), Galatasaray (Turquía), Atlético de Madrid y Valencia (España); en Sudamérica ha sonado para llegar a Boca Juniors (Argentina) y Botafogo (Brasil). Aunque aún no es claro qué rumbo podría tomar, algunas casas de apuesta señalan que podría jugar en West Ham United o Aston Villa. Mientras su situación se define, el jugador se entrena con Al Rayyan y una de las publicaciones que realizó en sus redes sociales no pasó desapercibida, pues publicó una fotografía en donde tenía en los pies un balón de la Champions League.

