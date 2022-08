Así le fue a Paola Jara interpretando una canción de Kany García

Paola Jara, cantante colombiana. Foto: Instagram @paolajarapj

Como cantante de música popular, actualmente Paola Jara es una de las representantes de este género que lleva el título de ser de las más populares. Sin embargo, más allá de entonar sus propias canciones y promocionarlas en sus redes sociales y demás plataformas, la artista antioqueña también ha sacado un espacio en su Instagram para interpretar brevemente temas de otros cantantes, como recientemente ocurrió con una balada de la puertorriqueña Kany García.

De este modo, el pasado domingo 31 de julio Jara se filmó cantando ‘Confieso’, tema que García sacó al mercado aproximadamente en el año 2018. La cantante colombiana se centró en interpretar el melancólico coro, que dice:

“Confieso que me haces tanta falta para decirme: todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser ¿y cómo no? Si eras mi todo”.

Paola Jara se lleva todos los halagos de sus fans tras interpretar canción de Kany García

Empero, Paola Jara no compartió el video de su breve cover en soledad, también destacó en la leyenda la importancia de la música para cualquier estado de ánimo y confesó, además, que escuchó el tema de Kany García después de finalizados sus recientes conciertos y prometió que se la aprendería en su totalidad.

“Para la felicidad música, para la tristeza música, para no estar solo música, para el alma y para todo música. Bendita música, venía escuchando música después de los shows de este fin de semana, sonó esta canción y me dieron ganas de llegar a cantarla. Tarea: me la voy aprender”, escribió en la leyenda de su publicación.

Y si algo sabe hacer la cantante de música popular es interpretar con el corazón, cosa que quedó demostrada con esta balada. De hecho, al ver entre los comentarios de su publicación, la intérprete de ‘Murió el amor’ solo pudo recibir halagos tanto de parte de varias figuras del entretenimiento como de sus fanáticos, hubo incluso, quienes le pidieron grabar su versión de ‘Confieso’.

Los más recientes lanzamientos musicales de Paola Jara:

Hablando nuevamente de la música propia de la cantante popular, en los ocho meses que van de este 2022 la antioqueña le ha entregado a su público una canción con su respectivo video musical, el tema en cuestión se llama ‘Dónde estabas tú' y salió al mercado a principios de junio pasado.

Paola Jara estuvo de gira musical por Estados Unidos con su esposo, Jessi Uribe:

Entre las más recientes ocupaciones musicales de la cantante, durante mediados de julio estuvo concentrada en ‘La Conquista Tour USA 2022′, gira musical que realizó en conjunto con su esposo, Jessi Uribe, quien también se desenvuelve como cantante de música popular.

Así las cosas, la pareja estuvo del 15 al 24 haciendo sonar su música en Los Ángeles, Miami, New Jersey, Houston, Orlando y Boston. Además de las canciones que cada quien ha lanzado por su lado en su carrera, también tienen varios temas colaborativos como ‘La conquista’ (2021) y ‘Como si nada’ (2019).

Por otro lado, vale recordar que Jara y Uribe se comprometieron en el año 2021 y ya para mayo de 2022 dicho compromiso se convirtió definitivamente en un matrimonio por la Iglesia. Desde sus repectivas redes sociales, cada uno de los artistas publicó fotografías y videos de su boda.

