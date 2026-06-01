Andi pide acompañamiento internacional y garantías para proteger la democracia y la transparencia electoral en Colombia

La ANDI pidió al presidente Gustavo Petro respetar los resultados electorales y garantizar la legitimidad del proceso democrático. - crédito Colprensa/REUTERS/Luisa González

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) pidió este 31 de mayo acompañamiento internacional y garantías extraordinarias para proteger la democracia y la transparencia electoral en Colombia, ante los cuestionamientos recientes del Gobierno y los señalamientos del presidente de la República sobre el sistema electoral y las instituciones encargadas de velar por la legitimidad de los procesos democráticos.

Preocupación empresarial por la democracia colombiana

Según el comunicado difundido por la Andi, la organización manifestó su preocupación por los frecuentes cuestionamientos al sistema electoral por parte de las autoridades nacionales. La entidad liderada por Bruce Mac Master sostuvo que estos señalamientos podrían debilitar la confianza ciudadana e institucional en los procesos democráticos.

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La Andi resaltó que la democracia colombiana se sostiene sobre la base de la confianza en las autoridades electorales y el respeto por la institucionalidad. Para el gremio, la preservación de las reglas democráticas constituye un pilar esencial para la estabilidad del país y el adecuado desarrollo de las elecciones. Ante la persistencia de ataques y dudas sobre la transparencia electoral, el gremio consideró indispensable fortalecer las garantías para todos los actores sociales.

Llamado a organismos internacionales

En su declaración, la Andi solicitó la intervención de organismos internacionales especializados no solo como observadores, sino como garantes de los procesos democráticos. El objetivo es respaldar el derecho al voto de los colombianos, ofrecer tranquilidad y reforzar la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

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Bruce Mac Master, presidente de la asociación, afirmó en el comunicado: “Hace ya algún tiempo llegó el momento de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen en esta defensa, especialmente ante las limitaciones que puedan existir para garantizar su efectividad en el ámbito local”.

El gremio empresarial advirtió sobre la importancia de fortalecer la confianza en las instituciones electorales y solicitó acompañamiento internacional. - crédito ANDI

Participación histórica y confianza en el proceso

La Andi subrayó que más de 23 millones de ciudadanos participaron en la reciente jornada electoral, demostrando un compromiso significativo con la democracia. El gremio insistió en que la voluntad de los votantes debe ser respetada por toda la sociedad, especialmente por quienes ocupan cargos públicos y tienen la responsabilidad de custodiar la institucionalidad.

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La organización señaló que el respeto por los resultados electorales implica acatar la decisión soberana de los ciudadanos, así como los principios constitucionales que sustentan el sistema democrático.

“La democracia es uno de los activos más valiosos de nuestra nación. Su protección exige el compromiso de todos los sectores de la sociedad, el respeto por las instituciones y la defensa permanente de las garantías que permiten a los ciudadanos elegir libremente a sus gobernantes”, enfatizó el comunicado de la Andi.

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El presidente de la ANDI instó a candidatos y autoridades a no sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones y a solicitar garantías internacionales si es necesario. - crédito @BruceMacMaster/X

Declaraciones de Bruce Mac Master en redes sociales

Además del comunicado oficial, Bruce Mac Master difundió un video a través de sus redes sociales, en el que hizo un llamado a los distintos actores políticos para que respeten los resultados de la jornada electoral y eviten sembrar dudas infundadas sobre la legitimidad del proceso.

“Desde la Andi hacemos un llamado al presidente de la República, al Gobierno Nacional, a los candidatos que van a la segunda vuelta de las presidenciales el día 21 de junio, a los partidos y movimientos políticos que los acompañan, para que respetemos los resultados del ejercicio electoral, para que no generemos dudas infundadas sobre la legitimidad del mismo”, expresó Mac Master.

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El dirigente empresarial recordó que la ley y la institucionalidad colombiana permiten la solicitud de revisión de los escrutinios, pero instó a que estas acciones se realicen sin poner en duda el proceso vivido por millones de votantes.

“Le pedimos que considere mecanismos extraordinarios, no solamente como observadores internacionales, sino también como garantes, que nos acompañen si fuera necesario, para lograr que con civilidad, con democracia, dentro de la Constitución y nuestras instituciones, podamos el 21 de junio escoger al próximo presidente de la República”, añadió el presidente de la Andi.

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El presidente de la ANDI solicitó actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad ciudadana, subrayando la necesidad de respaldo internacional para proteger la democracia. - crédito Andi.

Exigencia de compromiso institucional

La Andi pidió al presidente de la República cumplir cabalmente sus funciones como principal garante de la Constitución y custodiar la legitimidad del proceso democrático. El gremio reiteró que cualquier intento de debilitar la confianza en el sistema electoral representa un riesgo para la estabilidad institucional del país.