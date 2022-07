James Rodríguez sigue sin jugar: fue suplente en la pretemporada de Al-Rayyan en Países Bajos

El jugador del Al-Rayyan asistió a la boda de su hermana Juana Valentina. Tomado de @jamesrodriguez10

A falta de cinco meses para el comienzo de la Copa del Mundo de la Fifa, Catar 2022, James Rodríguez seguirá jugando en el balompié de primera división del país asiático.

Sin embargo, el colombiano no se encuentra en suelo catarí, sino que concentra en estos momentos en Países Bajos, como parte de una gira de pretemporada con su club el Al-Rayyan. Es lamentable que pese a que la idea inicial del cucuteño era tener más minutos en una liga de menor nivel, las lesiones y factores extradeportivos han impedido que el crack de la selección Colombia vuelva a ser el mismo de 2014 pero en Catar.

Su participación ha sido casi nula en el equipo catarí, pues aunque se haya entrenado con normalidad en el equipo, sus constantes ausencias de los partidos suelen generar rumores acerca de su salida y estancamiento deportivo en Oriente Medio.

Pues bien, en el partido de pretemporada de este sábado 23 de julio entre Al-Rayyan con el Molenbeek de Bélgica, el equipo de Catar ganó 3-1 e hizo seis sustituciones durante los 90 minutos, con la anomalía de que ninguna de ellas fue James, quien permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes.

Esta es la primera victoria de Al-Rayyan en los tres partidos de la pretemporada de cara a la temporada 2022/23 de la Qatar Stars League. James ha acumulado solamente 54 minutos en estos tres partidos y no ha destacado con asistencias o goles de peso como en el pasado.

Durante la actual pretemporada, el 10 nortesantandereano jugó en el partido frente al Rhoda en el primer encuentro de su gira, pero no estuvo en la convocatoria de su entrenador Nicolás Córdova de cara al duelo contra el Dordrecht. Rodríguez Rubio volvió para el partido con Molenbeek y aunque apareció en la convocatoria, no tuvo minutos en el encuentro.

El volante con pasado en Everton, Real Madrid, FC Bayern, FC Porto, AS Monaco, Banfield y Envigado no ha sufrido lesiones o algún otro impedimento que el equipo haya informado para no ser parte del once titular, pero su ausencia hace pensar que no llegue a estar en los planes a futuro del primer equipo catarí.

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan

Cabe mencionar que James tiene contrato con Al Rayyan hasta el 30 de junio de 2024 y está a la espera de una oferta de un club europeo, pues ya recibió una oferta formal del Botafogo de Brasil, la cual rechazó en su intención de volver a Europa, donde tendría la chance de volver como posible fichaje del Galatasaray de Turquía, siguiendo así los pasos de Radamel Falcao García.

Después de que Colombia derrotara 0-1 a Venezuela el 29 de marzo por la fecha 18 de las eliminatorias Conmebol camino a Catar 2022, el mediocampista James Rodríguez no había vuelto a disputar un partido oficial.

El colombiano anotó el único gol de aquella jornada contra la Vinotinto en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz y desde entonces las constantes lesiones han aquejado al cucuteño, que ya va para tres meses sin disputar un partido con el club Al Rayyan de Catar, que quedó instalado en los octavos de final de la AFC Champions League tras avanzar como mejor segundo del grupo A de la competencia continental.

El sábado 4 de febrero de 2023, Al Rayyan visitará al también club catarí Al Duhail en Doha y luchará por conseguir su cupo a los octavos de final en un duelo a partido único. Si James Rodríguez decidiera continuar en la primera división de Catar, el mediocentro cucuteño tendrá siete partidos por delante de la Qatar Stars League 2022.

Sin embargo, llamó la atención que de acuerdo con información publicada por el medio Ajansspor, en un artículo de prensa los conocedores del fútbol en Estambul estarían atraídos por fichar al nortesantandereano para Galatasaray, club que busca un volante 10 en su nómina. Así lo dio a conocer el medio de comunicación en su portal web el 20 de junio:

James Rodríguez, quien tiene clubes importantes como Oporto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich y Everton en su carrera y recientemente fue transferido a Al-Rayyan, fue recomendado al club amarillo y rojo a través de su representante. Los amarillo-rojos investigan las condiciones del colombiano de 30 años

SEGUIR LEYENDO: