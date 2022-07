Qué se sabe sobre la posibilidad de que James Rodríguez regrese a Porto

Qué se sabe sobre el rumo que vincula a James Rodríguez con Porto. Fotos: Reuters / Porto FC

Durante el mercado de pases se habla sobre el futuro de muchos jugadores y varios de los futbolistas colombianos suelen ser protagonistas de estos traspasos y uno de ellos es James Rodríguez. El volante colombiano sigue sin definir su futuro mientras se entrena con Al Rayyan, sin embargo, las especulaciones en torno al jugador sobre una inminente salida siguen dando de qué hablar. Ahora se habló de un posible regreso al fútbol de Portugal.

Cuando James estaba comenzando su carrera futbolística, su buen desempeño hizo que un club europeo y campeón de Champions se fijara en él y lo terminó fichando por más de cinco millones de dólares, el Porto de Portugal. En aquel club el volante se potenció y consiguió levantar ocho títulos, incluyendo la Europa League. Ahora el colombiano que cuenta con una enorme experiencia en Europa, podría volver al Do Dragao, o por lo menos eso dicen los rumores.

Medios lusos señalan que el agente del jugador, Jorge Mendes, ya tendría contactos con Porto para tratar de ubicar al colombiano en la plantilla del equipo portugués para la temporada 2022 / 23, esto también se daría ante la intención de James Rodríguez de salir del fútbol catarí. El ‘10′ llegó a Al Rayyan en la pasada temporada, disputó 15 partidos, anotó cinco goles y realizó seis asistencias.

También puede leer: James Rodríguez tendría una nueva oportunidad de regresar a Europa, pero implica un millonario sacrificio

De acuerdo con los rumores que vinculan al colombiano con Porto se dice que uno de los grandes inconvenientes sería el salario del jugador, pues a James le tocaría hacer un “esfuerzo” para poder llegar a un acuerdo. Esta sería una de las razones que no habrían permitido que las negociaciones con otros clubes por el colombiano avancen. Aunque todas las posibilidades están abiertas, hay algunos que afirman que el club portugués no tiene como prioridad al colombiano.

El periodista y experto en fichajes en Portuga, Pedro Sarmiento, fue consultado por el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y allí fue cuestionado sobre el supuesto interés por parte del Porto sobre James Rodríguez. Su respuesta fue contundente al señalar que, “puedo garantizar que no hay cualquier tipo de posibilidad de que James Rodríguez regrese este mercado a Portugal, a Porto”.

Esto le puede interesar: Brasil se decanta por el jugador colombiano James Rodríguez, tres clubes estarían evaluando su traspaso

Además el periodista afirmó que, “hoy en día ha sido marcado por los rumores que hablan de una posibilidad entre James Rodríguez y el Porto... (...) es un jugador que obviamente interesa a cualquier club en Portugal, pero que todavía James no tiene en su cabeza de volver a Portugal y todavía no es un jugador que el Porto tenga como prioridad. La información que tengo en este momento es que él no es una posibilidad para ya, para el Porto”,

Otro de los factores que dificultan el regreso de James Rodríguez al estadio Do Dragao es que recientemente el club se habría hecho con el fichaje de Gabriel Verón, una de las nuevas joyas brasileñas que llegaría proveniente de Palmeiras y cuyo traspaso se realizaría por 10 millones de euros. El futbolista de 19 años que se desempeña como atacante firmaría un contrato hasta el 2027.

SEGUIR LEYENDO: