Consejo Gremial rechaza dudas de Petro sobre las elecciones y exige respeto por los resultados de las urnas

El Consejo Gremial Nacional instó al presidente Gustavo Petro a respetar los resultados electorales y respaldó la transparencia del proceso. - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El Consejo Gremial Nacional se pronunció tras la primera vuelta presidencial celebrada este domingo 31 de mayo de 2026 y expresó su respaldo a los resultados electorales, al tiempo que rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no reconoce los resultados del preconteo y cuestionó el software utilizado durante el proceso.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la organización que reúne a los principales gremios empresariales del país defendió la transparencia de la jornada electoral, destacó la participación ciudadana y pidió que cualquier controversia relacionada con los comicios sea tramitada mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

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El pronunciamiento se produjo luego de que el mandatario manifestara públicamente sus dudas sobre el sistema de conteo de votos y señalara presuntas irregularidades en el software electoral utilizado durante las elecciones.

Consejo Gremial respalda los resultados y la institucionalidad electoral

En su comunicado, el Consejo Gremial Nacional aseguró que la amplia participación registrada durante la primera vuelta constituye una muestra de la fortaleza de la democracia colombiana y del compromiso ciudadano con los mecanismos de participación.

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“La amplia participación ciudadana en la primera vuelta presidencial constituye una nueva demostración de la fortaleza de la democracia colombiana y del compromiso de los ciudadanos con las instituciones y los mecanismos de participación democrática”, señaló la organización.

Asimismo, destacó que la reducción de la abstención representa una señal positiva de confianza en el sistema democrático y calificó la jornada electoral como una verdadera fiesta de la democracia.

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“Reconocemos y respetamos los resultados expresados en las urnas, como manifestación legítima de la voluntad popular”, afirmó el gremio.

Además, agregó que “valoramos la reducción de la abstención como una señal positiva de confianza ciudadana en el voto”, destacando la importancia de la participación registrada durante la jornada.

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Rechazo a las declaraciones de Gustavo Petro

Uno de los apartados más contundentes del comunicado estuvo dirigido a las recientes afirmaciones del presidente Petro.

El Consejo Gremial manifestó que rechaza las declaraciones que ponen en duda la transparencia e integridad del proceso electoral sin que exista un pronunciamiento previo de las autoridades competentes.

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La organización recordó además que respalda plenamente a las instituciones encargadas de garantizar la jornada democrática.

“Expresamos nuestro respaldo a las autoridades electorales, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Pública y a todas las instituciones que hicieron posible el desarrollo de la jornada”, señaló el documento.

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De igual forma, resaltó que “su labor es fundamental para preservar la transparencia del proceso y garantizar el ejercicio libre del derecho al sufragio”.

El gremio insistió en que cualquier inconformidad relacionada con los resultados debe resolverse a través de los canales institucionales establecidos por la Constitución y la ley.

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“Cualquier controversia o reclamación debe tramitarse a través de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y la ley”, enfatizó el Consejo Gremial.

La declaración surge en medio del debate generado por las denuncias realizadas por el jefe de Estado tras conocerse los resultados preliminares de la elección presidencial.

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El Consejo Gremial Nacional difundió un comunicado en el que exigió garantías democráticas y confianza en las instituciones electorales para la segunda vuelta - crédito @ConsejoGremial/X

Petro asegura que no acepta los resultados del preconteo

A través de su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro afirmó que no reconoce los resultados del preconteo electoral y sostuvo que estos no tienen efectos jurídicos vinculantes.

En su publicación, el mandatario cuestionó el software utilizado durante el proceso electoral y aseguró que, según su versión, los algoritmos del sistema habrían sido modificados en varias oportunidades durante la última semana previa a las elecciones.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, escribió el mandatario en su mensaje.

Petro también afirmó que existirían diferencias entre el censo electoral oficial y la información utilizada por el software de conteo, señalando la supuesta incorporación de 800.000 cédulas adicionales.

Asimismo, sostuvo que las mesas ya impugnadas demostrarían la existencia de votos que, según sus declaraciones, habrían sido agregados sin la presencia de sufragantes.

De acuerdo con el mandatario, los únicos resultados que reconocerá serán aquellos que surjan del proceso de escrutinio oficial realizado por las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Llamado a una campaña con respeto y garantías democráticas

De cara a la segunda vuelta, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a todos los actores políticos, sociales e institucionales para que la campaña electoral se desarrolle en un ambiente de respeto y garantías democráticas.

“Hacemos un llamado a todos los actores políticos, sociales e institucionales para que la campaña se desarrolle con respeto, altura democrática y espíritu constructivo, permitiendo a los ciudadanos tomar una decisión informada”, expresó la organización.

Asimismo, consideró fundamental contar con una observación electoral nacional e internacional amplia e independiente que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia del proceso.

El gremio también exhortó a los servidores públicos a actuar con imparcialidad y neutralidad, absteniéndose de intervenir indebidamente en la contienda electoral o de utilizar recursos del Estado para favorecer o perjudicar candidaturas.

La primera vuelta presidencial dejó a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los candidatos más votados, quienes disputarán la segunda vuelta el 21 de junio. - crédito Foto AP/Matias Delacroix

Empresarios piden defender la democracia y las instituciones

En la parte final del comunicado, el Consejo Gremial reiteró su compromiso con los principios democráticos y con el fortalecimiento institucional del país.

“Los empresarios colombianos reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución, la democracia, la separación de poderes, la seguridad jurídica y las libertades individuales y colectivas”, afirmó la organización.

Además, destacó la importancia de estos principios para el desarrollo económico y social del país.

“Estos principios son indispensables para construir confianza, atraer inversión, generar empleo formal y promover el bienestar de los colombianos”, agregó.

Finalmente, el gremio aseguró que continuará participando de manera independiente y técnica en los debates nacionales y manifestó su disposición para trabajar con el próximo gobierno en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos del país.

“Colombia necesita una segunda vuelta limpia, transparente, participativa y respetuosa de las instituciones democráticas”, concluyó el Consejo Gremial Nacional en su pronunciamiento.