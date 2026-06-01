Calendario Lunar 2026: cuáles son las fases de la luna de la semana

El calendario lunar de esta semana (Infobae)

La luna nos muestra una parte distinta de su cara cada semana, así se podrá ver en las próximas noches desde Perú, de acuerdo al calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por la humanidad para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

PUBLICIDAD

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar 2026

El calendario lunar para la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Será hasta el próximo domingo 31 de mayo cuando el cuerpo celeste más cercano a la tierra alcance la luna llena. Esto quiere decir que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible se verá completamente iluminada.

PUBLICIDAD

En diferentes civilizaciones, se utiliza para marcar el paso del tiempo.

Para la siguiente semana, durante el lunes 8 de junio, la luna estará en cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

PUBLICIDAD

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el satélite natural sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 406336 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 393422 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

PUBLICIDAD

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

PUBLICIDAD

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

PUBLICIDAD

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.