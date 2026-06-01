¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá

La segunda vuelta presidencial coincidirá con la programación de algunos partidos del Mundial 2026 - crédito Vizzorimage/Colprensa

Los colombianos que viajen a Estados Unidos, México o Canadá para asistir al Mundial 2026 no podrán votar desde esos países en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, incluso si participaron en la primera vuelta realizada el 31 de mayo. La legislación electoral colombiana establece que cada ciudadano debe votar en el puesto donde tiene inscrita su cédula. En el caso de quienes residen en el exterior, el sufragio solo puede ejercerse en el consulado o lugar de votación previamente registrado como residencia electoral.

Esto significa que un aficionado que compre tiquetes para viajar a la Copa del Mundo y se encuentre temporalmente en Norteamérica durante la jornada electoral no podrá acercarse simplemente a un consulado colombiano para depositar su voto. Tampoco existe una modalidad de voto remoto o una inscripción extraordinaria motivada por viajes turísticos.

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Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se consolidaron como los candidatos ganadores en el exterior - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La situación es diferente para quienes viven de manera permanente fuera de Colombia. Según el censo electoral, 1.414.661 colombianos están registrados como residentes en el exterior y sí tienen habilitado el mecanismo para votar desde los consulados correspondientes a su lugar de residencia.

En consecuencia, quienes se encuentren disfrutando del Mundial y no hayan realizado ese trámite con anticipación perderán la posibilidad de participar en la elección que definirá al próximo presidente de Colombia.

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Néstor Lorenzo es el director técnico de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Mundial y elecciones: optar por partidos o votar

La coincidencia entre las elecciones presidenciales colombianas y la Copa del Mundo no es nueva. Debido a la duración de los mandatos presidenciales y a la periodicidad del torneo organizado por la FIFA, ambos eventos suelen cruzarse en el calendario cada cuatro años.

En esta oportunidad, la segunda vuelta presidencial se celebrará el domingo 21 de junio de 2026, fecha en la que también se disputarán varios encuentros importantes de la fase de grupos del Mundial 2026.

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El calendario contempla los siguientes partidos para ese día:

España vs. Arabia Saudí, en Atlanta, a las 11:00 a. m. (hora colombiana).

Bélgica vs. Irán, en Los Ángeles, a las 2:00 p. m.

Uruguay vs. Cabo Verde, en Miami, a las 5:00 p. m.

Nueva Zelanda vs. Egipto, en Vancouver, a las 8:00 p. m.

Varios de estos compromisos corresponden a la segunda fecha de sus respectivos grupos, una jornada que suele ser determinante para definir clasificaciones anticipadas o eliminaciones prematuras.

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A pesar de ello, la experiencia de elecciones anteriores demuestra que la mayoría de ciudadanos que permanecen en Colombia suele acudir a las urnas antes o después de los encuentros futbolísticos, especialmente cuando se trata de una elección presidencial definitiva.

Una ilustración en acuarela muestra a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda junto a un estadio de fútbol y un calendario de junio de 2026, simbolizando el cruce de la Copa Mundial FIFA y la segunda vuelta presidencial colombiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abelardo de La Espriella vs. Iván Cepeda: segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026

La segunda vuelta enfrentará a los dos candidatos más votados de la primera ronda: el abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda Castro.

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Quien resulte vencedor el próximo 21 de junio asumirá la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2026 y permanecerá en el cargo hasta el 7 de agosto de 2030.

Por eso, para los aficionados que planean viajar a la Copa del Mundo, la decisión no es menor. Deberán escoger entre permanecer en Colombia para ejercer su derecho al voto o asistir al evento deportivo más importante del planeta, ya que la normativa actual no permite trasladar temporalmente el puesto de votación ni habilita mecanismos especiales para quienes se encuentren de turismo en los países anfitriones.

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En otras palabras, si un colombiano está en Miami, Atlanta, Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toronto o Vancouver siguiendo el Mundial, no podrá votar por Abelardo de la Espriella ni por Iván Cepeda, salvo que con anterioridad haya registrado formalmente su residencia electoral en el exterior.