Sergio Fajardo criticó el final del gobierno Duque: “Los corruptos salientes están de fiesta”

El excandidato presidencial insiste en realizar un Acuerdo Nacional contra la corrupción. Foto: Colprensa

La política colombiana ha tenido varias polémicas en los últimos días y uno de los grandes señalados es el gobierno saliente del presidente Iván Duque. Los cuestionamientos por parte de diferentes frentes políticos no se han hecho esperar y uno de ellos ha sido Sergio Fajardo, excandidato presidencial, quien criticó lo sucedido recientemente con respecto a las “regalías para la paz”, el “internet rural”. los cambios a la “ley de garantías”, entre otros. El exalcalde de Medellín insistió en la creación de un Acuerdo Nacional contra la Corrupción.

En su cuenta de Twitter el exgobernador de Antioquia ha estado bastante activo con respecto a la situación política que afronta el país, ha destacado algunas de las decisiones tomadas por el presidente electo, Gustavo Petro y también ha realizado algunas peticiones al nuevo gobierno. Sergio Fajardo, quien ha criticado duramente al actual gobierno, los “corruptos salientes” están de fiesta debido a las decisiones que han realizado en los últimas semanas.

“Se robaron la plata de las regalías para la paz, se robaron el Internet rural, cambiaron la ley de garantías, quieren dejar amarrada la selección del próximo contralor, ampliaron el período de la junta de Ecopetrol, etc. Los corruptos salientes están de fiesta. No hay derecho”, aseveró el excandidato presidencial en su cuenta de Twitter, en donde mencionó nuevamente la solicitud del Acuerdo Nacional Contra la Corrupción.

También puede leer: Cómo será la posesión de Gustavo Petro: esto es lo que se sabe hasta el momento

Hace algunos días Sergio Fajardo afirmó en su cuenta oficial de Twitter que, “urgente: Acuerdo Nacional contra la Corrupción. Los corruptos salientes están de fiesta. Cooptaron los organismos de control y si no es por el trabajo de algunas, algunos, periodistas nadie se daría cuenta. No les hagan concesiones. Ser corrupto no es normal”.

Y en otro trino le solicitó al mandatario electo la creación de este acuerdo: “Presidente Petro, urgente: Acuerdo Nacional contra la corrupción. Hagan un libro blanco de lo que reciben del gobierno. Con rigor. Cada día se multiplican los rumores sobre corrupción en las más altas esferas. Usted sabe muy bien como funcionan. No les haga ninguna concesión”.

Esto le puede interesar: Partido Liberal anuncia que será partido del Gobierno de Gustavo Petro

Fajardo, de acuerdo con algunos nombramientos de Petro

Pese a que en segunda vuelta Sergio Fajardo trató de unirse a la campaña de Rodolfo Hernández, ha estado de acuerdo con algunos de los recientes nombramientos por parte del presidente electo, Gustavo Petro. El primero de ellos fue la designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda y sobre esto afirmó que, “es un acierto. He trabajado con él y tiene un conocimiento amplio y profundo del país, que combinado con su sensibilidad social, experiencia y capacidad de liderazgo, lo convierten en la persona ideal para estos tiempos difíciles. Gran señor”.

Además recientemente resaltó la decisión de Gustavo Petro de nombrar a Luis Gilberto Murillo, exfórmula vicepresidencial de Fajardo, como nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. Sobre esto, el exalcalde de Medellín señaló que, “Excelente embajador en USA. Merecido reconocimiento. He compartido con Luis Gilberto desde hace años, tiene el conocimiento y la calidad humana para representar a Colombia con lujo de detalles ante el gobierno de los Estados Unidos”.

SEGUIR LEYENDO: