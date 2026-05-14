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Elecciones Colombia 2026: polarización y desinformación marcan la recta final, experta compartió siete claves para votar con criterio

En la víspera de los comicios, millones de votantes reciben mensajes virales que apelan a emociones, lo cual pone en riesgo la toma de decisiones informadas, de acuerdo con el análisis de académicos y de autoridades electorales

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Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, más de 41,4 millones de ciudadanos están llamados a votar en una contienda marcada por la polarización y la propagación de mensajes virales en redes sociales y aplicaciones de mensajería. En ese contexto, expertos y autoridades advierten sobre los riesgos de decidir bajo el influjo del miedo o la rabia, y proponen siete claves para elegir con mayor conciencia y menos presión emocional.

El reto de informarse en tiempos de cadenas y rumores

La campaña electoral ya no se libra únicamente en debates, plazas públicas o medios tradicionales. Actualmente, videos breves, audios reenviados, cadenas de WhatsApp y pantallazos moldean el clima electoral, muchas veces activando emociones como la indignación, el temor o la frustración. Según datos de la Registraduría, 41.421.973 personas podrán votar, de las cuales 40.007.312 lo harán en Colombia y 1.414.661 en el exterior, en una jornada que contará con 13.742 puestos, 120.527 mesas y 850.871 jurados.

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La magnitud de la elección, sumada a la circulación de información no verificada, puede llevar a millones a votar con información incompleta. Un informe del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura (USB), sede Bogotá, advierte que la emoción no debe reemplazar la verificación ni la reflexión.

Elecciones - Colombia - TikTok
La campaña electoral 2024 en Colombia está marcada por la polarización y la difusión de mensajes virales en redes sociales y WhatsApp - crédito Visuales IA

Siete claves para no votar con miedo o rabia

1. No vote en caliente:

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Ante mensajes que enfurecen, asustan o incitan a compartir sin pensar, es recomendable detenerse antes de actuar. Un video indignante o una cadena alarmista pueden activar el impulso y nublar el criterio.

2. Desconfíe de cadenas y pantallazos:

Busque siempre la fuente original de la información. Verifique quién publica, cuándo lo dijo y si existe un enlace verificable. La desinformación electoral puede venir disfrazada de frases incompletas, imágenes antiguas, encuestas sin ficha técnica o videos editados. Comprobar cifras, fechas y contexto es fundamental.

3. Pregunte cómo se cumplirán las promesas:

En época electoral abundan los anuncios sobre empleo, seguridad o salud. La pregunta útil es: ¿cómo lo hará el candidato?, ¿con qué recursos?, ¿en cuánto tiempo? y ¿con qué instituciones? El análisis de viabilidad implica revisar respaldo jurídico, presupuesto, entidades responsables y tiempos realistas. Muchas propuestas generan entusiasmo, pero dependen de reformas, aprobación legislativa o recursos que no están garantizados.

4. No confunda deseo de campaña con poder real de gobierno:

No todo lo que promete un candidato puede hacerse de inmediato. Muchas decisiones requieren procedimientos y consensos propios de la democracia. Conviene preguntar si la propuesta tiene sustento legal, presupuesto disponible, qué entidades deben ejecutarla y en qué plazos reales podría concretarse.

Expertos advierten sobre los riesgos de tomar decisiones electorales bajo la presión de emociones como el miedo y la rabia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Expertos advierten sobre los riesgos de tomar decisiones electorales bajo la presión de emociones como el miedo y la rabia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un voto informado exige desconfiar de mensajes demasiado perfectos y preguntarse a quién beneficia compartir información no verificada. La política moviliza emociones, pero la decisión debe basarse en la comparación y la pregunta por las consecuencias, señaló la directora del programa de Ciencia Política de la USB, María Margarita Martínez Garbiras.

5. Observe quién acompaña al candidato:

No basta con analizar discursos o propuestas aisladas. Es relevante conocer quiénes integran la fórmula vicepresidencial, qué partidos respaldan la campaña, qué alianzas existen y quiénes podrían ocupar cargos clave. En política, las decisiones dependen de equipos y coaliciones.

6. Aplique las propuestas a su vida cotidiana:

Más allá de las promesas, piense qué impacto tendría cada propuesta en su trabajo, sus gastos, la educación de sus hijos, la seguridad del barrio o el costo de vida. La política se vuelve tangible cuando las promesas se traducen en efectos concretos sobre la vida diaria.

7. Defienda la libertad de su voto:

La Misión de Observación Electoral advirtió que muchos reportes de “Pilas con el Voto” aluden a presiones sobre la decisión individual, incluso por parte de funcionarios públicos. La presión también puede venir en forma de burla familiar, señalamiento laboral, chantaje emocional o insistencia en grupos digitales. El voto no se le debe a una familia, partido, empresa ni grupo de WhatsApp; es una decisión individual con efectos colectivos.

¿Por qué es tan importante elegir sin miedo ni rabia?

La influencia de la desinformación en redes sociales y los intentos de manipular emociones pueden distorsionar el proceso democrático. Elegir en calma, después de comparar propuestas, verificar información y reflexionar sobre las consecuencias, contribuye a una decisión más libre y responsable.

La presión sobre el voto puede venir de funcionarios, familiares, compañeros laborales o grupos digitales, según la Misión de Observación Electoral - crédito Catalina Olaya/Campaña De la Espriella/Colprensa/VisualesIA
La presión sobre el voto puede venir de funcionarios, familiares, compañeros laborales o grupos digitales, según la Misión de Observación Electoral - crédito Catalina Olaya/Campaña De la Espriella/Colprensa/VisualesIA

Según Martínez, “una decisión electoral más consciente no exige que todos sean expertos en derecho constitucional o economía, sino que aprendan a desconfiar y a preguntarse quién gana cuando se comparte información dudosa”.

Recomendaciones para la jornada electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil recomendó a los ciudadanos llegar temprano a los puestos de votación, que estarán abiertos entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, en formato físico o móvil.

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