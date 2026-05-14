Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, desmintió en público a Armando Benedetti: “¿No le da pena mentir de esa manera?”

El senador electo Enrique Gómez reveló que el candidato Abelardo de la Espriella ha tenido que pagar su seguridad - crédito Montaje Infobae

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el senador electo Enrique Gómez Martínez, que oficia como jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, acusó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de mentir sobre las garantías de seguridad electoral. Lo anterior, a raíz del incidente que denunció la campaña del abogado de ultraderecha, que habría sido infiltrada por un falso escolta en un evento en Envigado.

En efecto, el movimiento ‘Firmes por la Patria’ denunció la presencia de una persona ajena a la campaña en la víspera de un acto público en el municipio antioqueño, en un hecho que, según el entorno del candidato, evidenciaría la insuficiencia de los esquemas de protección oficiales. Este suceso se registró dos meses después de que un juzgado ordenara reforzar la seguridad del aspirante, por el riesgo extremo para su vida.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el senador electo Enrique Gómez le salió al paso a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la seguridad de los candidatos - @Enrique_GomezM/X

Frente a esto, Gómez desmintió en redes sociales las afirmaciones de Benedetti, que intentó dar un parte de tranquilidad frente a la seguridad de los candidatos, y planteó dudas sobre la equidad de la protección estatal y la imparcialidad oficial en la campaña presidencial. “No es verdad que el gobierno ha dado garantías para que todos los candidatos puedan hacer campaña”, adelantó en su respuesta el congresista electo.

“Hay municipios donde extrañamente solo un candidato puede ir sin que signifique un riesgo para su vida”, sostuvo Gómez. Es válido destacar que Benedetti había defendido la gestión estatal en materia de seguridad electoral, con la asignación de más de 460 policías, que se han ajustado en “los robustos esquemas de los candidatos”; además de 260 efectivos de la Unidad Nacional de Protección y 94 carros blindados.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dado un parte de tranquilidad sobre la situación de seguridad de los candidatos presidenciales - crédito Colprensa

La reacción del jefe de debate de De la Espriella fue, incluso, más allá y reveló que el aspirante ha debido invertir recursos propios en su seguridad, pese a solicitudes oficiales desde noviembre de 2025. “Tampoco es cierto que han prestado seguridad en igualdad a todos los candidatos. De la Espriella lleva pidiendo que le aumenten su esquema. Al final tuvo que pagarlo de su bolsillo”, afirmó Gómez en su mensaje.

Y mencionó, además, cómo el presidente Gustavo Petro adelantó actos de proselitismo en eventos como el ‘tarimazo’ en la plaza de la Alpujarra, en Medellín, y lo que denominó el “Pacto Fes” que habría sido auspiciado por el Ministerio de Salud en la Plaza de Bolívar de Bogotá, un día antes de un acto oficial de la campaña del senador oficialista Iván Cepeda; lo que en su momento causó una serie de críticas de la oposición.

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La campaña de Abelardo de la Espriella denunció la infiltración de un falso escolta en un evento en Envigado - crédito suministrado a Infobae Colombia

Benedetti expuso cifras, mientras la oposición denunció omisiones

El ministro del Interior enfatizó que el Gobierno comenzó labores preventivas siete meses antes de la inscripción formal de candidaturas y activó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) como instancia técnica para asignar recursos. “Además, ha habido más o menos 450 eventos donde se han dado más de 11.400 hombres”, detalló Benedetti.

Pese a ello, Gómez respondió que el desequilibrio persiste y responsabilizó al Ejecutivo por lo que pueda suceder. “Recuerde que la omisión deliberada de este Gobierno fue la que contribuyó a la muerte de Miguel Uribe”, declaró el congresista electo, al hacer mención de lo acontecido con el senador del Centro Democrático, que sufrió un cruento ataque el 7 de junio de 2025, y murió dos meses y cuatro días después.

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Este nuevo rifirrafe entre la administración Petro y la campaña opositora se gestó en medio de la investigación que empezó a desarrollarse tras lo sucedido en Envigado. El hombre capturado por las autoridades portaba armas traumáticas, por lo que la campaña de De la Espriella interpuso denuncia ante Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para esclarecer eventuales vínculos con organismos estatales.