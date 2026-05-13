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Yina Calderón fue obligada a retractarse por los comentarios contra un participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Los comentarios de la huilense y panelista de ‘La Mesa Caliente’ en contra de uno de los famosos todavía en competencia, derivaron en que los familiares adviertieran sobre la posibilidad de una demanda

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Yina Calderón protagonizó una controversia con los familiares de Josh Martínez, participante de 'La casa de los famosos', por comentarios que realizó en su contra en 'La mesa caliente' - crédito @yinacalderonoficial/Instagram
Yina Calderón protagonizó una controversia con los familiares de Josh Martínez, participante de 'La casa de los famosos', por comentarios que realizó en su contra en 'La mesa caliente' - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Yina Calderón sigue dando de qué hablar con su participación como panelista de La mesa caliente de Telemundo, espacio en el que se repasan los momentos más destacados de La casa de los famosos 6, realizado por la misma cadena norteamericana.

Y es que la DJ, cuando no es noticia por sus disfraces (incluyendo uno que no pudo mostrar al aire por el temor de la producción a señalamientos de racismo), lo es por sus comentarios a favor o en contra de los participantes, sin guardarse nada en ningún caso.

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Uno de sus más recientes blancos fue Josh Martínez, al que le lanzó una serie de calificativos que dieron de qué hablar. “La Josh es una mujer, porque abiertamente lo ha dicho, que es bisexual, y en el mundo gay los bisexuales no existen. Pero hay que abonarle que está jugando, y está aprovechando a Sol (en referencia al intercambio con Solange Abraham, participante de Gran Hermano Argentina: Generación Dorada) y está aprovechando al público de Argentina que nos está viendo desde allá”, manifestó Yina en uno de los programas.

Yina Calderón afirmó en 'La mesa caliente' que Josh Martínez era bisexual, hecho que generó malestar entre los familiares del participante - crédito @josh_martinez_/Instagram
Yina Calderón afirmó en 'La mesa caliente' que Josh Martínez era bisexual, hecho que generó malestar entre los familiares del participante - crédito @josh_martinez_/Instagram

Cuando el momento se compartió en las cuentas oficiales de La mesa caliente, se pronunció la hermana de Josh, Maytee Martínez, respondiendo la publicación y retando a presentar las pruebas de sus señalamientos contra el participante en un plazo de “24 horas”.

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“Yina, saca las pruebas que tú tienes públicamente. Te damos 24 horas. Atentamente la familia de Josh”, escribió Maytee. De igual modo, la exparticipante Laura Zapata aseguró que la familia de Josh estaba barajando la posibilidad de demandar a la colombiana por difamación. Yina no tardó en responder en una emisión de La mesa caliente.

“Yo soy panelista de La casa de los famosos. Para los que no saben, soy bastante polémica en muchos de los temas que hablo. Yo no le veo ningún problema al hecho de decirles que Josh es bisexual, porque él mismo lo ha dicho en varios programas“, expresó la también empresaria.

Yo no entiendo por qué esta generación de cristal le está poniendo tanto lío a un simple comentario. Yo amo a la comunidad LGBTI. No voy a hablar más del tema porque no quiero fastidiar a su familia, pero de verdad que es un tema sencillo. Fue simplemente un comentario”, remató.

La polémica trascendió el ámbito televisivo y desembocó en un intercambio formal de comunicados entre los protagonistas. Y es que, ante esta situación, la familia de Martínez contrató al abogado Guillermo Pous Fernández, quien solicitó a la panelista abstenerse de realizar comentarios similares, retractarse públicamente y ofrecer disculpas a través de los mismos medios en los que se difundieron las afirmaciones. El objetivo, según el comunicado legal, era dar por terminada la controversia y evitar posibles consecuencias legales o daños adicionales.

Los apoderados de la familia de Josh Martínez exigieron a Yina Calderón retractarse de sus comentarios contra el participante - crédito @josh_martinez_/Instagram
Los apoderados de la familia de Josh Martínez exigieron a Yina Calderón retractarse de sus comentarios contra el participante - crédito @josh_martinez_/Instagram

En respuesta, Yina Calderón publicó un comunicado firmado por su representante legal y su hermana y mánager Leonela Calderón, donde afirmó que nunca existió la intención de vulnerar derechos fundamentales ni de afectar la honra, el buen nombre, la intimidad, la reputación o la integridad personal de Josh Martínez.

“Reconocemos que algunas de dichas expresiones pudieron ser interpretadas de manera ofensiva, desafortunada o lesiva, generando incomodidad o afectación personal”, se lee en la comunicación. Calderón agregó: “Me retracto expresamente de cualquier manifestación que haya podido resultar agraviante, imprecisa o susceptible de afectar sus derechos personales y fundamentales”.

La panelista también aclaró que sus opiniones no representan ni aprueban comentarios de terceros y rechazó cualquier forma de estigmatización contra Martínez o cualquier otra persona. Además, expresó: “Presento disculpas públicas por cualquier afectación emocional, moral o reputacional que dichas expresiones hayan podido generar, reiterando mi respeto por su dignidad humana, su esfera privada y sus derechos constitucionales”.

A través de sus redes sociales, Yina Calderón difundió un comunicado firmado por sus representantes legales en el que acató la orden de retractarse de sus comentarios sobre Josh Martínez - crédito @yinacalderonoficial/Instagram
A través de sus redes sociales, Yina Calderón difundió un comunicado firmado por sus representantes legales en el que acató la orden de retractarse de sus comentarios sobre Josh Martínez - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

El comunicado concluye indicando que la declaración se emite con ánimo de respeto mutuo y con la finalidad de evitar controversias adicionales, privilegiando el diálogo, la convivencia pacífica y la solución amistosa de cualquier diferencia que pueda surgir en el marco de programas televisivos enfocados al entretenimiento público.

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