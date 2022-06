Sergio Fajardo respondió a quienes lo abuchearon en esta jornada de elecciones: “Tienen rabia y tenemos que entenderlos”

Sergio Fajardo (Colprensa-Sergio Acero)

Durante la jornada electoral de este 19 de junio, el excandidato presidencial por el Centro Esperanza, Sergio Fajardo, fue abucheado en su puesto de votación mientras ejercía el derecho al voto.

Fajardo le enseñó a la gente su tarjetón después de haber votado en blanco, lo que no fue bien recibido por parte de los votantes.

El exalcalde de Medellín asistió a su puesto de votación en el Inem, que se encuentra ubicado en El Poblado, y se llevó la sorpresa de haber sido recibido con reclamos e improperios.

“¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Ándate a ver ballenas, le fallaste a la democracia”. Ante esta y otras frases, el excandidato a la presidencia se manifestó a través de su cuenta de Twitter y expresó su malestar con quienes le gritaron por no haberse inclinado por ninguno de los dos candidatos presidenciales.

En su trino, Fajardo escribió: “Algunas personas me gritaron en el puesto de votación: les molestaba mi voto en blanco. Tienen rabia y tenemos que entenderlas, con paciencia, sin responder en sus mismos términos. No podemos caer en la trampa de la violencia que crece con la polarización. Cuidemos a Colombia”.

Días antes, a través de un comunicado en su página web, el excandidato señaló que votaría en blanco, como en 2018, porque no podía traicionarse a sí mismo votando por la izquierda y tampoco podía hacerlo por las propuestas blandas y sin fundamento de la derecha.

“Mi voto en blanco es en consecuencia una posición política, crítica e independiente, que en el marco de la democracia y desde una posición hoy minoritaria, reclama el valor de unos principios básicos y destaca la importancia de la decencia, la transparencia y la seriedad en la acción política. Estoy convencido que muy pronto el tiempo nos dará la razón. El camino es largo y la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demore”, escribió.

Entre sus argumentos de por qué no eligió votar por Gustavo Petro, menciona que se trata, en primer lugar, de una razón de carácter personal, y enfatiza en el hecho de que el candidato por el Pacto Histórico es un líder mesiánico y autoritario que por ningún motivo conseguirá unir al país.

“Desde mi voto en blanco en el 2018 el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un “uribista enclosetado”. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno (...) El daño no es despreciable, con graves consecuencias para mí, mi familia, las personas compañeras de Compromiso Ciudadano, entre otras”, señala.

En cuanto a por qué no votó por Rodolfo Hernández, dice que pese a que lo conoce desde hace varios años, reconoce en el ingeniero a una persona imprudente y desvergonzada. “Cada que habla lanza, sin titubear, una ráfaga, una mezcla de palabrotas acompañada de carcajadas”.

Fajardo aclara que si bien Hernández sabe muy bien cuál es el malestar que se teje en lo profundo de las esferas políticas, con su personalidad y discurso interpreta, precisamente, ese malestar, usando otro discurso, poco original y más que sencillo. Conoce poco el país y su experiencia como gobernante no lo respalda.

Ambos políticos se reunieron tras los resultados de la primera vuelta y pese a que Fajardo tenía la intención de unir sus fuerzas a la campaña del candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, este no estuvo de acuerdo y dio por finalizado cualquier acercamiento.

“En nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias. Hicimos nuestro trabajo y él lo desestimó sin mirarlo, y entonces entendimos que lo que el candidato quería era una adhesión automática, que firmáramos un cheque en blanco a su nombre. Lo cierto es que los detalles de su programa no son claros, en varios temas estamos en franca contradicción y en él no encontramos una propuesta que permita visualizar cómo sería su gobierno”.

La jornada electoral acaba de finalizar y ya se ha anunciado el quinto boletín. Por muy poca diferencia, Gustavo Petro va liderando. Son apenas doscientos votos los que separan al exalcalde de Bogotá de su rival.

