Andrés Escobar y una nueva hipótesis sobre su asesinato en 1994: “No fue por apuestas”

Una nueva versión sobre las causas del asesinato de Andrés Escobar cobró fuerza tras una reciente entrevista de Wbeymar Muñoz - crédito EFE

El asesinato de Andrés Escobar el 7 de julio de 1994 marcó a fuego la historia de Colombia. El futbolista, recordado por su carrera en Atlético Nacional y la selección nacional, departía con amigos en una discoteca en Envigado, acompañado de su pareja, Pamela Cascordo.

Las versiones sobre lo que ocurrió esa noche siguen siendo motivo de debate, pues nunca quedó completamente claro si el móvil fue el autogol que convirtió en la derrota por 2-0 ante Estados Unidos durante el Mundial celebrado en dicho país y que le costó la eliminación a la Tricolor. Lo que sí fue un hecho es que, tras abandonar el establecimiento en Envigado, un sicario le propinó seis disparos a quemarropa al futbolista en el parqueadero, provocándole la muerte.

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Las investigaciones de las autoridades lograron ubicar la camioneta donde se movilizaban los sicarios que cometieron el crimen, y pudieron comprobar que era de propiedad de Santiago Gallón Henao, narcotraficante que por años estuvo en la nómina de Pablo Escobar, por lo que fue arrestado. En febrero de 2026 se conoció que Gallón Henao fue asesinado en México.

Andrés Escobar quedó marcado por el autogol ante Estados Unidos y su asesinato, días después de concretarse la eliminación de Colombia del Mundial de 1994 - crédito Colprensa

Desde entonces, las preguntas sobre la causa del asesinato circularon sin que ninguna fuese totalmente clara. Una de las más instaladas se relacionó con la posibilidad de que el autogol de Escobar perjudicara a los apostadores, pero también hubo versiones de un roce entre el futbolista y Gallón Henao durante esa noche.

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A estas especulaciones se les sumó una tercera, revelada por el periodista Wbeimar Muñoz en el pódcast Agradable y Claro, de Rafael Villegas.

Durante su paso por el formato, el periodista deportivo contó varias anécdotas de su vida dedicada al fútbol, destacando como hecho curioso que escribió muchos prólogos para libros, pero nunca tuvo un libro con su firma. No obstante, admitió que para 1994 venía trabajando en un libro ligado a la selección Colombia.

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Según relató, la idea llegó por sugerencia del entonces asistente técnico de la Tricolor, Hernán Darío “Bolillo” Gómez. “Me dice Bolillo: ‘¿Por qué no escribís un libro sobre cómo juega Nacional y juega la selección?’ Porque la base era Nacional en defensa, se le agregaban los volantes, los creativos, los delanteros. Y Pacho y yo lo corregimos y lo firmamos y listo. Cogí el libro y lo escribí. Diez capítulos", recordó.

Wbeymar Muñoz admitió que tiró el libro a la basura luego de conocer la noticia de la muerte de Andrés Escobar - crédito Action Images

Muñoz recordó que tras las revisiones del caso y de común acuerdo con Maturana, dejaron pendiente un capítulo de cierre que se escribiría después del Mundial de Estados Unidos 1994. En ese momento se produjo el asesinato del defensa de Atlético Nacional.

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“Un día me llama Hernán Peláez: ‘¿Estás sentado?’ ‘Estoy sentado ¿Por qué?’ ‘Ah, bueno, sí te puedo hablar. Acaban de matar a Andrés Escobar’“, relató.

Acto seguido, el periodista recordó con afecto al futbolista. “Andrés era uno de mis invitados preferidos porque era un señorazo. En un programa que yo tenía, que primero lo denominaba el Café del Deporte y después fue el Estadero del Deporte (...) Yo invitaba mucho a Andrés, porque yo conocí a Andrés, el ser humano. Andrés repartía mercados semanales y nadie se daba cuenta, a gente pobre. Patrocinaba a estudiantes pobres en la universidad. Era un señorazo”, contó.

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Producto del dolor, Wbeimar contó que el libro que tenía planeado se fue al traste. “Y esa muerte tan miserable, yo cogí, pues no tenía copia de los originales, cogí el libro y lo mandé a la basura. Me dolió mucho la muerte de Andrés. Y me dolió sobre todo que mucha gente no volvió al fútbol, porque se habló de que lo habían matado por apuestas. A él no lo mataron por apuestas, lo mataron por celos. Y dejo el tema ahí”, manifestó.

Muñoz recordó con afecto al "Caballero del fútbol" y su lado más humano, relatando que regalaba mercados con regularidad a los más necesitados - crédito página oficial de Atlético Nacional

Cuando Villegas preguntó qué tipo de celos, Muñoz se limitó a decir “por una mujer”. El comunicador contó que tenía por costumbre reunirse en su apartamento con varios entrenadores reconocidos como “Pacho” Maturana, “Bolillo” Gómez, Juan José Peláez, Luis Fernando Suárez o Pedro Sarmiento, y la noche que ocurrió el asesinato abordaron el tema y llegaron a esa conclusión.

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“Esa noche en especial, ahí nos pusimos a hablar del tema de la muerte de Andrés. Y la conclusión de varios, no digo quiénes, que lo habían matado por celos, por una mujer”, sentenció.