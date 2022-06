“Tuvo mucho éxito, pero no creo que le daba para más”: Sergio Fajardo opina sobre Rodolfo Hernández

Sergio Fajardo Foto: Colprensa - Camila Díaz

En la segunda vuelta presidencial en Colombia los resultados fueron históricos, puesto que por primera vez un candidato de izquierda será Jefe de Estado. Gustavo Petro con un 50,44 % se impuso frente al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quien obtuvo un porcentaje total del 47,31 %.

Respecto a los resultados, se expresó uno de los candidatos presidenciales que perdió en la primera vuelta, el ‘profe’ Sergio Fajardo, quien a través de un tuit le deseó lo mejor al candidato del Pacto Histórico: “Felicitaciones a Gustavo Petro. Le deseo lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido”.

Pero no fue el único pronunciamiento del exalcalde de Medellín. Sergio Fajardo explicó en conversación con la cadena radial Caracol que Rodolfo Hernández llegó a primera vuelta siendo una figura notable por sus particularidades de carácter y discurso anticorrupción. Pero ya en segunda vuelta tuvo salidas en falso que le costaron sus electores .

Sergio Fajardo también descartó cualquier tipo de teoría que señalaba que el ingeniero Hernández había perdido por no haber recibido su apoyo: “Yo creo que él dio lo que tenía que dar, tuvo mucho éxito, se destacó pero no creo que le daba más en este momento histórico en el país (...). Yo creo que es un resultado justo”.

Cuando fue a votar el excandidato de la Coalición Centro Esperanza enseñó su tarjetón en blanco, un hecho que produjo que fuera abucheado por la gente, inclusive lo resaltó en un trino

“Algunas personas me gritaron en el puesto de votación: les molestaba mi voto en blanco. Tienen rabia y tenemos que entenderlas, con paciencia, sin responder en sus mismos términos. No podemos caer en la trampa de la violencia que crece con la polarización. Cuidemos a Colombia”.

Acerca del inconformismo de la ciudadanía cuando él acudió a las urnas, Fajardo comentó: “Acá hay gente con muchas molestias, yo he llevado cuatro años en los cuales he sido de manera reiterada atacado por haber votado en blanco y atacado por no haber votado por Petro... Yo creo que para avanzar en la reconciliación que es el propósito de todo presidente, vamos a ver como se avanza porque hay muchas heridas y muchos malestares. hay que mantener la calma y no irles a responder en los mismos términos”.

Sobre su futuro, informó que continuara en el campo de la educación y el conocimiento estando al tanto de la política: “Yo siempre voy a trabajar en la vida por la educación, yo me metí a la política por la ciencia, la educación, por el conocimiento, por creer que ese es el eje central para transformar el país y yo seguiré trabajando por ese tema, siempre atento en la política de Colombia”.

La inolvidable foto de Petro y Mockus

Colombian left-wing presidential candidate Gustavo Petro speaks as his wife Veronica Alcocer, his candidate for Vice-President Francia Marquez of the Historic Pact coalition and former presidential candidate Antanas Mockus listen after Petro's victory in the second round of the presidential election, at the Movistar Arena, in Bogota, Colombia June 19, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

En la celebración del equipo del Pacto Histórico, en el Movistar Arena, con una multitudinaria cantidad de seguidores, Gustavo Petro dio un discurso en el que señaló que no habrá cabida para persecuciones a sus opositores, sino que, por el contrario, abriría por el diálogo y la participación serán banderas de su mandato.

El presidente electo estuvo presente en la tarima con varias personas de su campaña, miembros de la comunidad afro e indígena y familiares, pero alguien que no pasó desapercibido fue Antanas Mockus. El excandidato presidencial estuvo junto a Gustavo Petro, con quien protagonizó un emotivo abrazo registrado por las cámaras que se encontraban grabando en el Movistar Arena.

SEGUIR LEYENDO: