Alfredo Arias tras su debut con Santa Fe: “Pareciera que tuviera diecisiete años, estaba nervioso”

El técnico de Santa Fe habló sobre su debut con el cuadro albirrojo con el empate ante Equidad. Foto: Santa Fe

Tras un corto periodo de vacaciones, el balón en la Liga BetPlay volvió a rodar y los clubes comenzaron el trayecto de la fase del todos contra todos, en donde buscarán sumar la mayor cantidad de puntos para terminar en los primeros ocho puestos y de esta manera asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Uno de los clubes que comenzó este trayecto de la mano de un nuevo entrenador es Independiente Santa Fe, que ahora es dirigido por Alfredo Arias.

El equipo bogotano debutó en la Liga BetPlay 2021 - II frente a la Equidad Seguros en el estadio Metropolitano de Techo. El duelo comenzó siendo bastante apretado por el rival que presionó alto, pero Santa Fe logró superar estas líneas y a través de un golazo de Neyder Morante se fue adelante en el marcador. Luego el cuadro capitalino tuvo la oportunidad de ampliar el marcador a través de un penal que cobró Wilson Morelo, pero el portero Sergio Román atajó el remate.

Después de penal fallido por Morelo, Equidad se lanzó al ataque y logró el empate parcial a través de Kevin Salazar, un exjugador de Santa Fe. Nueve minutos después, Pablo Lima anotó el que sería el triunfo parcial para el cuadro asegurador. Al minuto 90+1′ Matías Mier, con un gran cobro de tiro libre, anotó el empate 2-2.

También puede leer: Conozca a Leicy Santos, la talentosa ‘10′ de la selección Colombia en la Copa América que brilla en Atlético de Madrid

“Me voy conforme con que no perdimos”

Tras el empate en el estadio Metropolitano de Techo, el estratega de Independiente Santa Fe, Alfredo Arias, se refirió al juego, al inicio de la Liga BetPlay y su debut con el conjunto capitalino. Aseguró que estaba nervioso y aseguró que le dijo al equipo que no se rindiera nunca. El técnico afirmó que, “Pareciera que tuviera diecisiete años, estaba nervioso por el debut con Santa Fe”.

“El balance es que jugamos ante un buen rival, lo dije antes. Para mí, el tiempo en el fútbol es más importante que otras cosas. Equidad lo tiene de hace rato, el cuerpo técnico, jugadores, forma de jugar. Hicieron buen partido. Nosotros hicimos lo nuestro. Debemos mejorar respecto a lo que podemos dar. Mostramos ciertos chispazos de lo que queremos jugar. Nos sobrepusimos a un penal errado, más por la condicionante de los goles que llegaron”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

Y agregó que, “no nos rendimos, eso es lo que primero quiero. Tuvimos la muestra. Conseguimos el empate. Si fue justo o no, es para otros el debate. Hay que analizar cosas para ajustar, jugamos en pocos días (...) a veces me pongo nervioso, saben que me puedo disgustar, pero sin faltar al respeto. Debo corregir a la interna, pasarle al jugador lo que ocurrió. En el primer tiempo, como concepto de juego, los primeros 15 minutos queríamos tener la pelota, pero la teníamos hacia atrás. Corregimos para jugar perfilados y encontrar el ataque, para ocupar los cinco carriles, empezamos a hacer daño”.

Esto le puede interesar: Independiente Santa Fe, entre los equipos con más fichajes y salidas para el segundo semestre de la liga profesional de fútbol en Colombia

Arias aseguró que, “Hasta una semana antes están llegando jugadores, ese tiempo y conocimiento lo iremos logrando con el paso de los partidos. Cuando no se gana, no debe perder. Me voy conforme con que no perdimos”.

Sobre la posible vinculación de otros jugadores precisó: “el presidente también trata de tirar la piedra a un lado, para que suene al otro lado. Si llega otro refuerzo, nos enteraremos... Estamos en búsqueda de uno más, pero no se da por algunas circunstancias. Elegimos a uno y los campeonatos ya están empezados. Es difícil que un club deje salir a uno importante.”

SEGUIR LEYENDO: