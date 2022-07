Independiente Santa Fe no inscribiría equipo para la próxima edición de la Liga BetPlay Femenina

Independiente Santa Fe Femenino. REUTERS/Mariana Greif

El equipo femenino de Independiente Santa Fe ha sido uno de los de mayor rendimiento del fútbol profesional colombiano en esta categoría durante los últimos dos años. En 2021, ‘Las leonas’ consiguieron llegar a la final de la Copa Libertadores, demostrando un muy alto nivel de juego en casi toda la fase final del torneo, pero ante Corinthians no lograron hacerse con el título. Perdieron por 0 - 2 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, en Uruguay.

En el torneo local, el conjunto cardenal también se quedó con el subcampeonato aquel año, y en el torneo apertura de la Liga Betplay 2022 llegaron hasta semifinales. Las Leonas empataron 1 - 1 con Deportivo Cali, igualando así el resultado del marcador global (2 - 2), y en la tanda de penaltis cayeron por 4 - 2. En los 90′, los goles fueron anotados por Kena Romero al minuto 30′ e Ingrid Jobana Guerra al 84′.

Independiente Santa Fe solo piensa en ser protagonista en cada torneo que disputa, pero unas declaraciones recientes del DT Ómar Ramírez ha dejado preocupados a los hinchas, pues parece que el equipo no estaría presente en el torneo clausura de la Liga Betplay 2022, que se realizará unos pocos meses antes del inicio de la Copa Libertadores.

Esto tiene que ver con el hecho de que el club no esperaba que se realizara la liga en el segundo semestre, además la continuidad del entrenador venezolano no es del todo segura.

En entrevista con FUTBOLRED, el DT señaló que está esperando a ver qué pasa. “Mi continuidad en Santa Fe, según lo último que hablé con el Presidente, era pensando en armar el equipo para el año que viene, armarlo bien. Comenzar con buen tiempo y no teníamos pensando que iba a haber segundo semestre. No sé qué pasará (...) obviamente me gustaría seguir en Santa Fe para seguir el proceso, fortalecerlo y obtener el título”.

Independiente Santa Fe, en la final de la Copa Conmebol Libertadores 2021. REUTERS/Mariana Greif

Ante la realización del torneo clausura, el venezolano comentó que no ve muy bien que se realice en tan poco tiempo, y con tan poco margen respecto al inicio del certamen continental. Señaló que no es bueno para los equipos, especialmente para los que han llegado a las últimas instancias del torneo local. “Van a llegar con un ritmo y una fatiga elevada a la Libertadores. Estamos hablando que van a llegar con muchos partidos encima y hay que tener cuidado porque se va a tener que jugar miércoles-domingo”, expuso.

Asimismo, opina que lo mejor sería no hacer la liga y dejarla para el año próximo, así podría hacerse en dos momentos, cada uno de tres meses y medio, con ellos los equipos podrían planificar un buen torneo y prepararse.

Ramírez habló de lo que fue el primer semestre de 2022 para el equipo y fue positivo respecto a lo realizado. “Creo que hicimos las cosas bien (...) Esta Liga fue bastante interesante por el formato todos contra todos, (...) nos dimos cuenta que la diferencia de Santa Fe, Cali y América fue abismal. Creo que eso es muestra de los procesos, estos tres clubes vienen haciendo las cosas bien, también hay equipos como Pereira y DIM, que siguen con procesos jóvenes”, comentó.

Entretanto, a poco de iniciar la Copa América Femenina, algunas de las jugadoras del equipo rojo de la capital fueron convocadas para hacer parte de la contienda. De realizarse finalmente la liga local, serían bajas importantes para el plantel. En total, son cuatro las jugadoras que han sido llamadas para los partidos de preparación previos al inicio del torneo: Gabriela Huertas y Viviana Acosta, por parte de la selección Colombia, y Yessica Velásquez y Nairelis Gutiérrez, por parte de la selección de Venezuela.

