Nairo Quintana habló de su desempeño en el Tour de Francia y respondió a quienes se refirieron a su edad: “Estoy muy joven todavía”

El corredor colombiano sigue subiendo puestos en la general del Tour de Francia. Foto: Arkéa-Samsic

Culminó una nueva etapa en el Tour de Francia y los corredores colombianos ya se empiezan a perfilar como protagonistas de la carrera. Aunque todos los ojos están puestos sobre Tadej Pogacar, quien atacó en los últimos metros y se convirtió en el nuevo líder de la general, otro ciclista que destacó en la fracción fue Nairo Quintana, que se metió en el top 5 de la etapa y subió puestos en la general.

La sexta jornada de la Grande Boucle llegó con un recorrido de 219,9 kilómetros, el más largo de toda la competición, que ese disputó entre Binche y Longwy. Wout van Aert, portador del maillot amarillo, decidió sorprender desde los primeros kilómetros, sin embargo, con el pasar de los minutos, fue cediendo tiempo y finalmente, a 11 kilómetros de meta, fue capturado por el pelotón de los favoritos. En el esprint final, Nairo Quintana aguantó y cruzó la línea de meta en el quinto lugar, mientras que Pogacar se quedó con el triunfo.

Este viernes 8 de julio llegará por primera vez en esta edición la alta montaña al Tour de Francia, un recorrido de 176.3 kilómetros entre Tomblaine y la Super Planche des Belles Files. Un trazado que pondrá a prueba a los mejores escaladores y será el primer gran reto para el portador del maillot amarillo, además su final en alto en un premio de primera categoría podría modificar la general.

“Cuando las cosas se hacen bien, todo parece que saliera bien”

Tras culminar la sexta etapa del Tour de Francia, Nairo Quintana habló con los medios y señaló que, “ha sido una etapa muy movida, muy difícil, muy rápida. Nadie quería tirar y era posible que llegar ala figa, todo el mundo quería ir a la figa, finalmente difícil controlar. Sorprendente lo que sigue haciendo Van Aert, de líder a la fuga, poniendo tensión a todo el mundo, nosotros a rueda y haciendo lo que mejor sabemos hacer”.

Nairo afirmó que, “estoy muy joven todavía, me siento bien, estos años han sido de mucha preparación, hemos trabajado muy bien, momentos agridulces y esperamos que el cuerpo vaya yendo así durante todos estos días hasta el final del Tour, tengo buenas sensaciones y que la suerte nos acompañe. El equipo, hay que destacar, que han hecho un gran trabajo, jóvenes con toda su disposición, aprendiendo también, pero además haciendo. Barguil que se ha puesto en su rol, para mí es de gran ayuda, cuando las cosas se hacen bien, todo parece que saliera bien”.

Sobre la participación que viene realizando y cómo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en el Tour de Francia, Quintana, entre risas, aseguró que le ha ido tan bien en las primeras etapas que, “hasta los medios españoles vienen, así que es una buena señal”. También habló sobre Tadej Pogacar y analizó que, “su mejor defensa es el ataque y sabemos que está a un punto superior, largo, al resto”.

Sobre su actual momento en la carrera, Quintana señaló que, “han sido días tensos, difíciles, el viento, el pavé, llegadas como hoy con mucha tensión que no dan tiempo de recuperar. Cada prueba es aún más difícil, con muchas trampas hemos visto caídas, la tensión es total para todo el mundo, pero todo van a muerte (...) la experiencia va dando todo, no soy viejo, es verdad, y no me siento viejo, pero hay experiencia. Mi padre dice, ‘los años serán los viejos pero no los instrumentos”.

Por último analizó la siguiente etapa que tendrá, por primera vez, la alta montaña como uno de los factores determinantes para la carrera. Sobre esto, Quintana afirmó que, “mañana es un examen, no es una etapa que siempre me haya ido de maravilla, pero creo poder defenderme muy bien, estar con los favoritos así como hemos hecho estos días”.

