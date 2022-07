“Hay muchos nervios”: Nairo Quintana expresa la dificultad de las primeras etapas del Tour de Francia

Este domingo se disputó la tercera etapa del Tour de Francia

El holandés Dylan Groenewegen se impuso este domingo en la tercera etapa del Tour de Francia, la segunda llegada al esprín consecutiva, por delante del belga Wout van Aert, que por tercera vez fue segundo y que conserva su maillot amarillo. El tercero en la meta fue el belga Jasper Philipsen, mientras que la general sufrió pocos cambios.

La jornada fue protagonizada por el danés Marcos Cort Nielsen, que se escapó nada más comenzar le etapa y que rodó en solitario hasta que quedaban 50 kilómetros para la meta, lo que le permitió afianzar su maillot de líder de la montaña, porque sumó los puntos de los tres puertos de cuarta categoría que había en el recorrido.

Tras finalizar la tercera etapa del Tour de Francia, el colombiano Nairo Quintana confesó su alivio por haber superado sin graves problemas las tres primeros obstáculos del Tour de Francia, en Dinamarca, y afirmó que, aunque no lo parezca, hay muchos nervios.

“Todos los directores nos dicen que hay que estar entre los 10 primeros y somos casi 200. Eso muestra lo difícil que es”, dijo el jefe de filas del Arkea. Además, Quintana aseguró que “por fortuna” no llovió en la tercera etapa, lo que habría provocado “que la jornada fuera más complicada”.

Y añadió:

“Hemos llegado bien, un compañero del equipo ha caído pero no parece que sea mucho”, concluyó el pedalista oriundo de Boyacá.

Las declaraciones de Nairo Quintana

Por su lado, Wout van Aert reconoció que en su equipo conviven la alegría de mantener el maillot amarillo con la decepción de haber firmado un tercer segundo puesto en otras tantas etapas en el Tour de Francia.

“No puedo ocultar la decepción, otra vez acabar tercero ya no me hace reír. Además, esta vez creo que ha sido por un error mío y eso me hace sentir más rabia. Tenía que haberme quedado más tiempo en la rueda de mi lanzador (Laporte) y habría tenido más opciones”, señaló el ciclista del Jumbo.

En cuanto al pedalista antioqueño del EF-Education, Rigoberto Urán, acudió a la zona mixta con un casco de vikingo. “Un poco de diversión no está mal”, comentaba entre risas el colombiano de EF Education-EasyPost.

Y agregó:

“Llevamos tres días de fiesta en Dinamarca. Estamos en un país muy bonito, con mucha tradición con el ciclismo y que sigue de cerca el Tour de Francia. Hoy fue un día importante y queremos estar bien. Ayer fue un día muy difícil, complicado por una caída justo antes del puente. Afortunadamente, gracias al gran trabajo de mi equipo pudimos volver a conectar. Nos costó mucho, pero se salvó todo bien y no pasó nada”.

Rigoberto Urán

Así quedó la tercera etapa del Tour de Francia 2022:

1. Dylan Groenewegen 4 h 11 min 33 s

2. Wout van Aert m.t.

3. Jasper Philipsen m.t.

4. Peter Sagan m.t.

5.Fabio Jakobsen m.t.

26. Tadej Pogacar m.t.

34. Geraint Thomas m.t.

42. Nairo Quintana m.t.

48. Adam Yates m.t.

51. Primoz Roglic m.t.

57. Daniel Martínez m.t.

94. Rigoberto Urán a 39 segundos.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia:

1. Wout van Aert - Jumbo-Visma - 9h 01´ 17″

2. Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) +7″

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +14″

4. Mads Pedersen -Trek – Segafredo +18″

5. Mathieu van der Poel -Alpecin-Deceuninck +20″

6. Jonas Vingegaard - Jumbo-Visma +22″

7. Primož Roglič - Jumbo-Visma +23″

8. Adam Yates - INEOS +30″

9. Stefan Küng - Groupama-FDJ +30″

10. Thomas Pidcock - INEOS +31″

22. Daniel Felipe Martínez - Ineos Grenadiers +51″

27. Nairo Quintana - Team Arkéa Samsic +56″

105. Rigoberto Urán - EF Education EasyPost + 02′ 00′'

