El Banco de la República reveló detalles del análisis de la inflación por los que la tasa de interés seguirá alta: “Consenso es provisional”

En 2026, el Banco de la República ya aumentó 200 puntos básicos la tasa de interés - crédito Banco de la República

La inflación y la política monetaria del Banco de la República volvieron a ser eje del debate nacional, luego de que la Junta Directiva del Banco de la República optó por unanimidad por mantener sin cambios la tasa de interés de política monetaria, herramienta principal del banco central colombiano para controlar la inflación y fijar el costo del dinero en el sistema financiero. Las últimas minutas de la reunión del 30 de abril de 2026 reflejan un análisis detallado de los indicadores macroeconómicos y evidencian posturas divergentes al interior del órgano emisor frente a los riesgos que enfrenta el país.

El Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 11,25%, luego analizar que la inflación total durante marzo se situó en 5,6%, mientras la inflación básica sin alimentos ni regulados llegó a 5,8%. Según las minutas oficiales, la decisión simboliza un consenso pragmático, aunque subsisten diferencias marcadas respecto a los factores que inciden en la inflación y la orientación de la política monetaria para Colombia.

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En el documento que se dio a conocer el 6 de mayo expuso que en el último encuentro la Junta Directiva fundamentó su decisión en los principales indicadores económicos. “En marzo la inflación total se situó en 5,6% superando en 46 puntos básicos el dato de diciembre”, registran las minutas en las que también se señala que “la inflación básica sin alimentos ni regulados aumentó y se ubicó en 5,8%, 77 puntos básicos por encima del registro de diciembre”.

La decisión de mantener la tasa de interés del Banco de la República en 11,25% fue unánime entre la Junta Directiva del Emisor - crédito Infobae Colombia

Asimismo, el informe destaca que la economía, de acuerdo con indicadores como demanda de energía, producción manufacturera y comercio exterior, mostró señales de que el primer trimestre superaría el desempeño del último de 2025. Además, el mercado laboral se mantuvo dinámico, con tasas de desempleo históricamente bajas y un aumento sostenido del empleo asalariado.

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La decisión unánime fue interpretada como un mensaje institucional relevante. “La decisión adoptada por unanimidad envía un mensaje de consenso y respeto entre los miembros de la Junta Directiva para mostrar que, si bien existen opiniones diversas sobre el manejo de la tasa de interés, es posible lograr acuerdos en medio de las diferencias”, destaca el documento del banco central.

Sin embargo, las minutas advierten que el “consenso es provisional”, ya que se mantienen diferencias profundas sobre la naturaleza de las presiones inflacionarias, los determinantes del comportamiento de los precios y la conveniencia de conservar la actual tasa de interés. Si bien la estabilidad de precios sigue en el centro de las metas, el debate en torno a las estrategias para lograrla continúa agudizándose.

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Riesgos y advertencias sobre la inflación

De acuerdo con las minutas, cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República expresaron preocupación ante el crecimiento de la inflación total y básica y ante el aumento de las expectativas de inflación. Este grupo sostuvo que, entre noviembre y marzo, la inflación básica, excluyendo alimentos y regulados, pasó de 4,9% a 5,8% anual. Consideraon que lo anterior es una demostración de persistencia inflacionaria en los componentes más inerciales de la canasta del consumidor.

La Junta Directiva del Banco de la República la conforman Leonardo Villar, César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República

De igual manera, advirtieron que, durante el mismo período, la mediana de las expectativas de inflación de los analistas para finales de 2026 subió de 4,4% a 6,3%. Aseguraron que no puede considerarse un fenómeno temporal, ya que la expectativa de inflación a dos años pasó de 3,8% a 4,5%. “La política monetaria debe reaccionar para evitar que la inflación se vuelva persistente a través de efectos de segunda ronda”, quedó consignado en las minutas del Banco de la República.

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Para estos directores, las presiones inflacionarias están vinculadas tanto a choques de oferta como a un exceso de demanda. Resaltaron el elevado déficit primario del Gobierno nacional y los incrementos del salario mínimo muy por encima de las mediciones de productividad, lo que genera presiones, en especial, en el rubro de servicios.

Hacia adelante, advierten que los riesgos inflacionarios se intensifican por la combinación del fenómeno de El Niño, que se proyecta como más severo en el segundo semestre de 2026, y la prolongación del conflicto en Irán, que encarece los precios internacionales de energía y fertilizantes. Ambos factores podrían aumentar los costos de producción de alimentos y de energía en Colombia.

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Consideraron que mantener la tasa de interés estable, en lugar de ajustarla al alza, representaría el riesgo de prolongar tasas altas durante más tiempo, lo que resultaría costoso para la economía.

Afirmaron que los incrementos previos en enero y marzo se hicieron para anticiparse a estos riesgos. “En la sesión de Junta del próximo 30 de junio, se contará con información adicional que resultará valiosa para la adopción de la decisión de política monetaria y su comunicación”, concluyeron los directores con posición más restrictiva, según las minutas.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho el Banco de la República - crédito @PetroGustavo/X

Visión alternativa sobre la política monetaria

Por otro lado, dos directores defendieron una postura de mayor relajación en la política monetaria. Argumentaron que la inflación anual “ha descendido sustancialmente desde los máximos observados en años anteriores”, y consideran que los aumentos recientes responden principalmente a choques de oferta y procesos de indexación, y no a excesos de demanda que justifiquen endurecer más la política monetaria.

Dicho grupo detalla que la subida de la inflación anual de alimentos en marzo tiene que ver sobre todo con “factores climáticos y a choques geopolíticos a nivel global que han presionado al alza los costos de los insumos agrícolas”, según las minutas. Precisaron que la inflación en servicios se explica, en gran parte, por procesos de indexación y que los incrementos de información y comunicaciones tampoco están relacionados con la demanda.

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En cuanto al alza de las expectativas de inflación, afirmaron que se debe “primordialmente a la mayor inflación de alimentos, siendo este un fenómeno transitorio sobre el cual la política monetaria tiene poca efectividad”.

Recordaron que, luego del incremento de 200 puntos básicos en las dos últimas sesiones, la política monetaria de Colombia resulta ahora “altamente restrictiva” en comparación con otras economías emergentes. Plantearon que un nuevo alza ampliaría el diferencial respecto a la tasa de interés de Estados Unidos, promoviendo la entrada de capital especulativo y apreciando aún más la moneda local, en detrimento del sector exportador.

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La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Advirtieron que mantener tasas en niveles elevados podría frenar el crecimiento económico, ya que los indicadores líderes sugieren un desempeño por debajo de lo esperado y de la capacidad potencial del país. Mostraron escepticismo sobre la reacción automática ante las expectativas de inflación: “Cuando la autoridad monetaria reacciona mecánicamente a esas expectativas elevando la tasa de interés de política puede terminar validando una señal producida por los propios mercados financieros”.

Factores estructurales y sostenibilidad de precios

Un enfoque intermedio fue expuesto por otro director, que subrayó el impacto de los factores globales y de oferta en la inflación reciente. Según este análisis, durante marzo, el alza de precios respondió principalmente a “choques de oferta especialmente en alimentos y en las cadenas de suministro vinculadas a los efectos del conflicto global”. Destacó que “cerca del 46% de los fertilizantes experimentó un incremento en el precio frente a lo reportado en febrero“.

El principal impulso del Índice de Precios al Productor (IPP) se debió a la actividad de explotación, minas y canteras, como resultado del conflicto en Medio Oriente. El directivo sostuvo que estos choques, especialmente los climáticos, deben analizarse en perspectiva de largo plazo, ya que se han convertido en un problema estructural de la economía colombiana.

Dicho enfoque recalca la importancia de las cadenas globales de suministro en la formación de precios domésticos. Advierte que, en un entorno de volatilidad geopolítica y choques climáticos, las decisiones del Emisor tienen efectos significativos sobre la capacidad productiva y la equidad en la economía nacional.

Según las minutas, la literatura económica no demuestra una relación constante entre inflación baja y crecimiento alto. Por eso se sugiere profundizar en el estudio de “niveles estables de inflación que no detengan el crecimiento sostenido, la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental en el largo plazo”.