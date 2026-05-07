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Falcao García acelera su regreso a Millonarios, pese a eliminación de la Liga BetPlay: tendría fecha para jugar

El delantero se recupera de una fractura en su rostro durante la derrota ante el América de Cali, aunque ahora compite contra el tiempo por su contrato

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Falcao
Falcao sufrió una fractura en su rostro que lo sacará un tiempo de los partidos con Millonarios en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

La recuperación de Falcao García, delantero histórico de la selección Colombia, ha reavivado la expectativa entre los seguidores de Millonarios por su posible regreso en mayo, cuando el club no afrontará los playoffs de la Liga BetPlay porque quedó eliminado en la última fecha.

El “Tigre” volvería a las canchas en un momento clave para su carrera y el Embajador, pues ahora tiene el reto de llegar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y el inicio de la fase de grupos de la Copa Colombia 2026, a mediados del mes.

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Cabe recordar que el delantero de 40 años sufrió una fractura en el arco cigomático, se reinsertó al plantel sin necesidad de cirugía y avanzó en su readaptación sin tanto trabajo.

Proceso de recuperación y estado físico de Falcao

El goleador se ha enfocado estos días en trabajo diferenciado y ejercicios de adaptación en la sede deportiva de Bogotá, bajo la supervisión permanente del cuerpo médico. Desde hace más de una semana sigue un plan físico especial que busca su próxima reincorporación a los entrenamientos grupales, confirmó Caracol Radio.

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Radamel Falcao García evolucionó favorablemente después de fracturarse el arco cigomático en un partido ante América de Cali. El parte médico descartó la cirugía, lo que acortó sus plazos de recuperación y ha dado pie a que el club capitalino contemple su vuelta para el 19 de mayo, en el enfrentamiento ante Sao Paulo en Brasil.

Falcao en Millonarios
Falcao volvería a jugar con Millonarios el 19 de mayo, tras recuperarse de una fractura en el rostro - crédito Colprensa

Las evaluaciones médicas determinarán si puede integrarse al grupo próximamente. Si responde positivamente, el técnico Fabián Bustos y el resto del cuerpo técnico aumentarían las posibilidades de considerarlo para la nómina ante Sao Paulo, según información de Caracol Radio. El proceso es monitoreado de cerca para evitar retrocesos en la recuperación.

Lo que significa el regreso de Falcao para Millonarios en la Copa Sudamericana

La ausencia simultánea de Falcao, Sergio Mosquera, Diego Novoa y Carlos Darwin Quintero ha mermado el rendimiento de los dirigidos por Fabián Bustos. En un periodo de reconstrucción tras la eliminación de la Liga Colombiana, la plantilla ve en el posible regreso de su referente una oportunidad clave para fortalecer tanto lo futbolístico como el ánimo del grupo.

Millonarios
Millonarios afronta las fases de grupos de la Copa Sudamericana y la Copa Colombia en mayo - crédito Millonarios FC

Millonarios ocupa actualmente la tercera posición del grupo C en la Copa Sudamericana, con cuatro puntos en tres jornadas. Esta situación exige sumar victorias en los duelos restantes para seguir aspirando a la clasificación a los octavos de final o los playoffs.

Próximos retos de Millonarios y posibles escenarios para el regreso de Falcao

El club capitalino afrontará la recta final de la fase de grupos con partidos ante Boston River y Sao Paulo. El primer compromiso será el 7 de mayo frente al conjunto uruguayo en Montevideo, donde una victoria es imprescindible para mantener vivas las opciones de clasificación, reportó El Espectador.

La visita a São Paulo en Brasil, programada para el 19 de mayo, perfila el posible retorno de Falcao, sujeto a la evolución médica y a la confianza que el cuerpo técnico deposita en su readaptación, y finalmente recibirá a O’Higgins de Chile en El Campín el 26 de mayo.

Falcao
Falcao, por ahora, no seguiría en Millonarios para el segundo semestre por bajo rendimiento, así que debe mejorar para negociar su vínculo - crédito Millonarios FC

Sumado a eso, el club se medirá con Patriotas, Boyacá Chicó, Llaneros y Atlético de Cali en la Copa Colombia, iniciará frente a los de Villavicencio en la semana del 12 de mayo, con fecha y hora por confirmar, y el objetivo es quedar entre los dos primeros para acceder a los octavos de final.

Falcao también aprovecharía esos compromisos en copa para mejorar su nivel, demostrar que puede ser goleador a los 40 años y negociar la renovación de su contrato, que acaba en junio de 2026 y tiene opción de ampliarse a diciembre del mismo año.

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